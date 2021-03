Es que si Saprissa no gana un torneo, ponerse a decir en qué falló o por qué no ganó, esto es fútbol y, repito, un equipo no gana todos los torneos. Hace ocho meses fuimos campeones, y lo que sí analizamos es específicamente el por qué se ganó o perdió un partido, ahí el técnico tendrá que analizarlo en conjunto con el gerente deportivo, el por qué no se ganó o se ganó un torneo; ahí ya hay una planificación mayor y luego a través de un plazo, de un periodo más amplio, ahí se ve si en general la institución está haciendo cosas bien o no. En los últimos años, desde 2014, hemos ganado seis títulos nacionales, otro de Concacaf, a nivel femenino hemos ganado más títulos que cualquier otro equipo. Entonces creo que no se vale analizar solo los últimos seis meses y llegar a conclusiones de cómo se están haciendo las cosas, porque creo que el bagaje de trabajo y resultados de los últimos años, hablan por sí solos.