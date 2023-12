Juan Carlos Rojas: ‘Los títulos hablan por sí solos y le pasamos por encima a Herediano’

Mientras que los jugadores del Deportivo Saprissa subían a la tarima de premiación como tricampeones nacionales, el presidente del club, Juan Carlos Rojas, atendió a los medios de comunicación.

En medio de la euforia, el jerarca morado trató de ser lo más ecuánime a la hora de brindar declaraciones y lamentó lo que consideró todo un circo mediático que se quiere montar.

“Los títulos hablan por sí solos y le pasamos por encima a Herediano en dos partidos y sin ningún tipo de apelaciones. Somos campeones justos, somos tricampeones y eso no es por casualidad”, expresó Juan Carlos Rojas.

A mediados de semana, hubo ataques directos hacia el presidente tibaseño. Sin embargo, dijo que eso él lo deja de lado y que está pensando en otras cosas.

“La verdad es que a mí ni me fu, ni me fa. Yo estoy feliz celebrando este tricampeonato”.

Añadió que a él le empieza a preocupar porque siente que los tonos se empezaron a subir de manera innecesaria.

“El miércoles en el Comité Ejecutivo yo le dije a Jafet: ‘Vea Jafet, esto no le hace bien al fútbol, yo creo que tenemos que subir el nivel, yo creo que tenemos que mejorar la reputación del fútbol que ha estado tan dañada y si usted me quiere decir algo, venga y me lo dice aquí en la mesa, no tiene por qué salir a la prensa’”.

Según él, después de eso, el presidente del Herediano se comprometió a no hablar del arbitraje. Un día después, ocurrió todo lo contrario.

Jafet Soto apareció en rueda de prensa con frases incendiarias hablando contra el arbitraje y dijo que de los títulos tienen los morados, recibieron ayuda en unos cinco o seis.

“Ese tipo de cosas no hacen bien. A mí no me afecta, pero creo que todos tenemos que poner las barbas en remojo y pensar en la industria y cómo subir el nivel de la industria”.

Juan Carlos Rojas aseguró que este tricampeonato de la ‘S’ sabe a gloria.

“Hemos ganado diez de los últimos veinte títulos nacionales y no sé si nos ha dado el suficiente mérito o no, pero vuelvo a lo mismo, esto no es por casualidad. Esto es mérito a un grupo grande de trabajo y a una planificación”.

Además, al percatarse de que este Saprissa es de récord, aseguró que es algo espectacular y que dice mucho de los jugadores, del equipo que han construido y del técnico que tienen.

“Se alinean muchas estrellas, es una institución muy seria que creo que demuestra que el proyecto deportivo está por encima de todo lo demás”.

¿Qué es más importante, un título nacional o un título regional? “Todo empieza por el título nacional, a partir de ahí puede pensar uno en otras cosas. Lo más importante en cualquier lugar del mundo es el título nacional y a partir de ahí se construye lo que viene”, respondió el presidente de la ‘S’.

Adelantó que parte de la planificación es darle continuidad a toda la base y que hay jugadores ya firmados. No dio nombres, pero se trata de Yoserth Hernández, Luis Díaz y Joseph Mora.