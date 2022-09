Juan Carlos Rojas: ‘El fútbol femenino está donde está por los aportes de Saprissa’

Saprissa FF consiguió su segunda victoria en el Torneo Interclubes de Uncaf. (Prensa Saprissa )

Saprissa FF cosechó su segundo triunfo en el Torneo Interclubes de Uncaf y esta vez lo hizo por 4 a 2 contra Somotillo de Nicaragua.

Las moradas empezaron con el marcador en contra, pero luego llegaron los goles de Yessenia Flores, Catalina Estrada, Priscilla Rodríguez y Gabriela Villagrand. La última anotación del partido fue del cuadro nicaragüense.

Esta victoria de las moradas ocurrió unas horas después de que el presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas acudió al programa ‘Cambio de Juego’, en Teletica Radio y ahí se dedicó a hablar del equipo femenino.

“Yo no estoy tan seguro de cuál es el presupuesto de otros equipos, porque habla en plural, yo me siento con total convicción de que lo que Saprissa invierte y ha invertido en el fútbol femenino, es de lo más fuerte y se compara con cualquier otro equipo”, expresó Juan Carlos Rojas en ese programa.

Dijo que el hecho de que las moradas no sean campeonas desde hace algunos años no quiere decir que el equipo no haga inversión en ellas.

“Que nadie se confunda, el fútbol femenino está donde está por los aportes que Saprissa ha hecho dentro y fuera de la cancha”.

Añadió que no puede haber duda y que sería muy mezquino decir que Saprissa se ha quedado atrás en el compromiso con el fútbol femenino.

“Nuestro presupuesto es un presupuesto grande para lo que es fútbol femenino, estoy seguro que se compara a bien con prácticamente todos los equipos y aparte de la inversión que hacemos en divisiones menores que creo que es importante, y que tenemos al menos siete jugadoras que han estado en proceso de Selección Sub-20 y que están aportando y eso le hace bien al fútbol femenino”, apuntó Rojas.

Subrayó que toda esa proyección que Saprissa hace en el fútbol incide también en las selecciones nacionales, pero que ahora se reforzaron y que él está ilusionado con lo que las muchachas puedan hacer en el Torneo Interclubes de Uncaf y en el campeonato nacional.

“Vamos por el título y esos dos fichajes (Alaysia Lane y Gabriela Villagrand) que acabamos de hacer en los últimos días trayendo extranjeras es para luchar por el título y eso va dentro del presupuesto. Es una combinación de sembrar para cosechar a nivel de Saprissa y de la industria y de procurar ganar un título”.

El jerarca morado dijo que sí se invierte en ellas, al igual que lo hacen en el equipo masculino, “de una manera responsable, de una manera sostenible y con una disciplina financiera”.

“A nosotros también nos han criticado con el tema del equipo masculino, venimos de una pandemia y a nivel institucional y esa ha sido la línea, somos responsables, disciplinados en cómo manejamos los presupuestos y eso no quita, no son bajos presupuestos”.

Juan Carlos Rojas afirmó que la ‘S’ ha ido a la vanguardia del fútbol femenino.

“Saprissa estuvo ahí invirtiendo cuando ningún otro equipo de Primera División estaba dispuesto a invertir. Saprissa del 2012 al 2017 era el único equipo de la Unafut que tenía equipo y que estaba invirtiendo, que le daba visibilidad al fútbol femenino”, recordó.

Y agregó: “Me alegró muchísimo cuando después de esas bases que Saprissa ayudó a construir, otros equipos también se sumaron. Estamos en un momento de invertir para que podamos cosechar”.