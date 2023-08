Josimar Alcócer firmó por cinco años con Westerlo: ‘El CAR sí da frutos’

Como era de esperar, Josimar Alcócer no tuvo ningún problema en superar las pruebas médicas y físicas con el Westerlo de la Primera División de Bélgica. De manera sincronizada, mientras que ese club europeo anunciaba su contratación por cinco años, la Liga oficializó la venta del extremo.

“De parte de todo el club le deseamos el mayor de los éxitos a Josimar, quien desde los 9 años supo defender la rojinegra con amor y sacrificio”, comunicó Alajuelense.

Al cumplir uno de sus sueños, Josimar Alcócer tenía y quería decir varias cosas. Él estaba convencido de que todo saldría bien y que el viaje que emprendió junto a su mamá, Beverly Mc Cook era para quedarse de una vez en su nuevo club.

Mediante un video que difundió la Liga con algunos de los goles que marcó cuando era uno de esos niños que se toman con mucha seriedad cada partido en las diferentes categorías de liga menor, él expresaba que todo ha sido un sacrificio y que las personas que lo conocen y son allegadas a él han visto todo todo lo que hicieron sus papás, Oldemar Alcócer y Beverly Mc Cook por perseguir su sueño, así como el propio esfuerzo y empeño de él.

“Las oportunidades a veces solo son una vez en la vida y hay que aprovecharlas. La verdad es que el estar aquí, las instalaciones que tenemos aquí en la Liga, el CAR, es algo importante y para que la gente también de afuera vea que el CAR sí da frutos y ayuda mucho a que los jóvenes potencien sus cualidades y saquen lo mejor de cada uno”.

A él le llegó el momento de dar el salto, apenas con 19 años, pero sabe que muchos de los cachorros que están ahí, ahora ven su historia como una inspiración y como un ejemplo de que sí se puede si se hacen las cosas bien.

“Lo que les puedo decir es que luchen por sus sueños, uno mismo es el que se pone los límites. Si usted se pone un límite de llegar a tal liga, créame que con esfuerzo, disciplina y dedicación uno puede aspirar a llegar a esa liga y hasta mucho más”.

Josimar Alcócer estuvo desde los 9 y hasta los 19 años en Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Pero ese video no era suficiente y el futbolista se tomó su tiempo para escribir algo más, un mensaje muy emotivo dedicado a Alajuelense.

“Hoy no es un día cualquiera, hoy es el día de despedirme de la institución que me dio todo, la institución que desde que llegué con nueve años me hizo sentir como en casa, la que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de llegar a jugar en la Primera División”, anotó Josimar Alcócer en su cuenta de Instagram.

Añadió que por eso y muchas cosas más siempre llevará esos colores rojinegros en la sangre.

“Siempre seré un manudo de corazón. En cualquier parte del mundo que esté, va a estar un manudo más apoyando y deseándole lo mejor al equipo. Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico y a los directivos por siempre acuerparme y sacar lo mejor de mí, un abrazo de gol a todos los manudos”.

Josimar Alcócer firmó por cinco años con el Westerlo de Bélgica. (Westerlo)

Varios de sus ahora excompañeros replicaron ese mensaje, como Celso Borges, al escribirle: “El mejor de los éxitos Josi. Estoy seguro de que todo le va a salir bien”.

Suhander Zúñiga apuntó: “Usted se merece muchas cosas buenas mi hermano, estoy seguro que será el inicio de una gran y exitosa carrera. Lo quiero mucho”.

Johan Venegas le manifestó: “Felicidades Gaza, tienes mucho talento más el trabajo de que te va a ir muy bien. Dios te bendiga. Abrazo de gol”.

Carlos Mora anotó: “Felicidades pa, sos un animal”.

Freddy Góndola le dijo: “Crack mi hermano, Dios te bendiga. Éxitos en todo hermano, felicidades”.

Giancarlo González reseñó: “Éxitos, trabajo y constancia”; mientras que Ian Lawrence le dijo: “Mi hermano usted sabe lo feliz que estoy por usted. Muchos éxitos mi rey”.

Josimar Alcócer tiene la firme convicción de durar muchos años en el fútbol de Europa. (Westerlo)

Se despidió de la Liga, pero el nuevo legionario también se presentó oficialmente como ficha del club belga.

“Hola, mi nombre es Josimar Alcócer, tengo 19 años, vengo de Costa Rica y estoy muy feliz de formar parte del Westerlo”, expresó el futbolista nacional en un video difundido en el Instagram del equipo que le compró su ficha a Alajuelense.

