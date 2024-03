Joseph Joseph solo imagina un escenario en Concacaf: ‘Lo que hemos hecho es para clasificar’

Joseph Joseph es uno de los 39 integrantes de la delegación de Liga Deportiva Alajuelense que viajó a Estados Unidos para el partido contra New England Revolution en la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa Alajuelense)

Joseph Joseph afirma sin titubeos que Liga Deportiva Alajuelense tiene las herramientas necesarias para superar la serie de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf contra New England Revolution.

Horas antes del estreno de la Liga en la Concachampions, el presidente del club conversó largo y tendido con el periodista Anthony Porras de radio Columbia en el lobby del hotel de concentración de Alajuelense, ubicado a pocos metros del Estadio Gillette, en Foxboro, Massachusetts, Estados Unidos.

Será en ese reducto con capacidad para 68.756 aficionados donde Alajuelense jugará este miércoles 6 de marzo contra New England Revolution, a partir de las 5 p. m. (hora de Costa Rica).

“Estamos representando al país, eso nos pone más responsabilidad sobre nuestros hombros”, afirmó Joseph Joseph en esa entrevista con Columbia, en la que habló sobre la expectativa real de este desafío internacional, el presente del club, la situación de Andrés Carevic, el papel de Javier Santamaría y hasta cómo va la búsqueda del nuevo gerente general.

La Liga jugará a baja temperatura contra New England Revolution, porque el reconocimiento de cancha se hizo a 5 °C y se estima que para el momento del partido, las condiciones sean similares.

Joseph Joseph presenció ese reconocimiento de los manudos y dijo que es un estadio espectacular.

“En temas de infraestructura nuestro país tiene un camino que recorrer. Muy bien el estadio y está muy frío, es una realidad, pero tenemos que luchar contra eso, igual que nuestros rivales”, citó, para agregar que él no tuvo tantos problemas con la temperatura, porque “una buena jacket todo lo cura”.

Joseph Joseph habló claro de las expectativas de Alajuelense contra New England Revolution

- ¿Cómo ve a la Liga?

- Con muchas expectativas de este torneo, con muchas ganas de enfrentarlo, vi al equipo entrenando muy metido, muy enfocado, con muchas ganas de hacer las cosas bien y por supuesto que eso es de aplaudir y nos da un grado de positivismo para enfrentar esta serie.

- La ilusión siempre será pasar, pero hay una realidad futbolística que indica que los equipos estadounidenses son fuertes y poderosos. ¿Qué piensa de la serie entre Alajuelense y New England Revolution?

- Todo lo que hemos hecho es para clasificar y eso es lo que todos aquí en la Liga tenemos en nuestras cabezas. No estamos pensando en diferencia de condiciones o diferencias de presupuestos, que es una realidad, pero viendo a nuestro equipo considero que tenemos las herramientas necesarias para poder superar la serie y esperemos que así sea.

- ¿Cuando analiza a la plantilla y al cuerpo técnico que tienen, debería alcanzarle a la Liga para ganarle al New England?

- Para eso es que nos armamos al principio de la temporada y confiamos en las herramientas que tenemos para poder superar esta serie.

- Hay dos escenarios, el positivo es ganar, pero el otro es que la Liga no pase la serie. ¿Si eso sucediera sería un fracaso deportivo?

Son aprendizajes, yo no quisiera pensar en eso ahora. Todos estamos enfocados en ganar, haciendo todas las dinámicas necesarias para superar esta serie.

- ¿Cómo nota al cuerpo técnico comandado por Andrés Carevic? ¿Qué tal el trabajo de ellos?

- Bien, confiamos en el trabajo de Andrés y también veo al equipo trabajando bien. Veo al cuerpo técnico trabajando muy bien y siempre pensando en positivo para la serie.

- ¿Cómo nota la exigencia y la presión muy marcada de la afición en el Morera Soto, cuando gritan el ‘Fuera Carevic’?

- La gente está en su derecho de exigir o de pedir y eso nos mete una presión positiva a nosotros. Hay maneras de ver las cosas, en positivo o en negativo y nosotros lo vemos en positivo. Tenemos la oportunidad de demostrar que el trabajo que se está haciendo es bueno y creo que esta es una buena oportunidad.

- Ustedes respaldan a Andrés Carevic. ¿En algún momento han puesto en tela de duda su continuidad o es un tema más de afición y de medios de comunicación y ustedes no lo han pensado? ¿Cómo analiza la estabilidad del técnico?

- Yo creo que siempre hay que creer en los procesos y esa palabra en Costa Rica cuesta implementarla. Nosotros confiamos en el trabajo de Andrés y aquí estamos apoyando. Obviamente hay exigencia, obviamente hay rendición de cuentas. Todos en la Liga tenemos que rendir, el cuerpo técnico, los directivos, los jugadores, los administrativos, todos tenemos nuestras metas que cumplir y entregar a la afición, que son los dueños de este equipo.

”Siempre, por lo menos yo, y estoy seguro de que mis compañeros de directiva también, seré una persona que cree más en los procesos y no tomar decisiones al calor de un resultado”.

- A veces se dice que ni siquiera evalúan a Andrés Carevic y a los jugadores. ¿Ustedes pasan revisando rendimiento?

- Yo no sé por qué se ha dicho eso, porque no es cierto. Es absolutamente real que hay una evaluación prácticamente cada fin de semana. Cada partido son minievaluaciones que se van haciendo y eso se maneja internamente, no son cosas que se hacen públicas.

- Es un semestre competitivo, porque inclusive el contrato del cuerpo técnico se vence entre mayo y junio. Si no hay títulos o campeonatos, sería difícil sostenerlo. ¿Qué piensa de eso?

- Eso se evaluará en el momento, al final del torneo se evaluará qué se logró y ahí se tomarán las decisiones, pero ahora estamos cerrando filas, todos unidos, todos positivos, confiando en el trabajo, vamos para adelante con mucha ilusión y con muchas ganas de enfrentar esta serie.

- ¿Cómo nota a los jugadores? ¿Cómo percibe el compromiso y la profesionalidad del plantel?

- Compromiso al 1.000%, de eso no tengo la menor duda. Fui al reconocimiento del Gillete Stadium y los vi a todos metiendo pata, como dicen por ahí. Lo hicieron con muchas ganas, con mucha intensidad y eso demuestra las ganas que ellos tienen de hacer las cosas bien.

- ¿Qué les pide el presidente a los jugadores?

- Alma, vida y corazón.

- ¿Y están entregando eso?

- Absolutamente, después de verlos en ese entrenamiento no tengo la menor duda.

- ¿Qué le ha parecido el rendimiento de Joel Campbell, un jugador sumamente mediático? ¿Qué tan complacido está con él?

- Muy complacido, tanto dentro como fuera de la cancha. Creo que Joel es un jugador importante para la Selección Nacional de Costa Rica, para la Liga Deportiva Alajuelense y cuenta con todo nuestro apoyo. Como cualquier ser humano, hay partidos mejores que otros, pero no son máquinas los jugadores. Estamos complacidos con el nivel y contra Santos, que fue el partido más reciente de campeonato nacional, hizo un muy buen partido.

- ¿La cuota de goles, asistencias y participación en cancha va acorde con lo que representa Joel?

- Correcto, claro que sí.

- ¿Qué le dice al liguismo?

- Que por favor continúen con sus exigencias, porque eso nos hace hacer un mejor trabajo a nosotros, los que estamos aquí adentro y decirles que hemos cuidado hasta el último detalle, tanto deportivo como extradeportivo y que estamos confiados en el trabajo que han hecho el cuerpo técnico y los jugadores para enfrentar esta serie contra New England Revolution.

- A veces se dice que si en la Junta Directiva escuchan a la afición o no. ¿Cuánta injerencia tiene lo que pide la gente?

- Por supuesto, nos debemos a ellos y por supuesto que escuchamos lo que solicita nuestra afición, claro que sí.

- Pero evalúan diferente, porque en este torneo desde las gradas han pedido la salida del técnico, o que no les gusta un jugador. ¿Tienen cabeza fría en ese análisis?

- Por supuesto, yo creo que debemos tener corazón caliente y cabeza fría. Esto es fútbol, habrá dos millones de aficionados con dos millones de opiniones diferentes y en algún momento hay que escoger, no se le va a quedar bien a todo el mundo, pero lo más importante es tomar una decisión racionalmente.

- ¿Qué le ha parecido el trabajo de Javier Santamaría?

- Aquí está en la delegación acompañándonos. No es una persona muy mediática y eso puede ser que algunas personas lo reclamen, pero él está ahí todos los días al pie del cañón, a las 6 a. m. en el CAR, revisando las diferentes dinámicas que se hacen y él está encima de muchos detalles. Estoy seguro de que está haciendo un buen trabajo.

- ¿Qué pasará con el puesto de gerente general tras la salida de Ricardo Chacón?

- En estos momentos el puesto está vacante y estamos en un proceso de reclutamiento y espero que se pueda elegir pronto.

- ¿Sería en las próximas semanas?

- Para decirte un tiempo, podemos pensar que tal vez en un mes.

- ¿Es necesario ese rol?

Claro, por supuesto, en una institución como la Liga donde hay muchas otras áreas aparte de la deportiva, como temas administrativos que involucran muchas áreas, por supuesto que es importante.

- ¿Les gustaría un perfil como de exjugador, de alguien liguista, o buscan a alguien con currículo para ese puesto?

- Obviamente que sea liguista es un requisito, pero por supuesto que su formación también es importante, así que vamos a ver qué sale de este proceso de reclutamiento que estamos haciendo.

- ¿Ya tienen algunas opciones?

- Sí, correcto.

- ¿Qué le pareció esa reunión de exjugadores con Javier Santamaría ese acercamiento del liguismo?

- Bien, quiero dejar claro que cualquier persona que quiera colaborar, opinar, es bienvenida y yo sé que los exjugadores son parte de esa población que siempre va a querer el bien para nuestra institución y por lo tanto siempre serán bienvenidos.

- La gente se alegró con eso. ¿Usted cree que eso hace crecer a la Liga?

Por supuesto, claro que sí. Siempre es bueno escuchar opiniones y esa no será la única reunión. Habrá más y siempre esperando escucharlos.

