Joseph Joseph, presidente de Alajuelense: ‘Queremos que Andrés Carevic siga hasta el final’

El presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, es de la línea de mantener un perfil bajo con una presencia discreta en los medios de comunicación.

Sin embargo, después del empate sin goles en el clásico nacional en el Estadio Ricardo Saprissa, decidió responder consultas en zona mixta y romper el silencio tras estas semanas de tensión máxima alrededor del club.

Su voz no se había escuchado durante este período, en el que la ratificación de Andrés Carevic en su cargo había estado a cargo del directivo Federico Calderón, el gerente deportivo Javier Santamaría y el vocero del club, Marco Vásquez.

Joseph Joseph reiteró el respaldo a Andrés Carevic después del clásico que terminó 0-0 entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN)

Esta vez, las palabras del jerarca de la Liga fueron claras. Él percibe una evolución en el rendimiento del equipo y afirmó la intención es que Andrés Carevic permanezca en su puesto hasta el final.

Salió tranquilo del clásico porque los rojinegros hicieron un buen partido. El jerarca liguista destacó que vio a Alajuelense superando a Saprissa en varios tramos del juego, aunque cree que el resultado pudo haber sido diferente.

“El planteamiento estaba orientado a ganar el partido, claramente así se hizo la alineación y el planteamiento, y por ese lado es lo que esta institución exige y me parece que lo hizo bien”, comentó Joseph Joseph.

- ¿Qué le pareció el juego de la Liga?

- Igual que todos los partidos, muy disputado. Queda la sensación de que nos pudimos llevar algo más, pero fue un buen partido.

- ¿Qué criterio tiene de lo mostrado en estas fechas?

- El equipo va en ascenso y eso hay que agradecerlo y aplaudirlo.

¿El empate es positivo, o cómo lo interpreta usted?

- No veníamos a empatar, la alineación se hizo para ganar, pero creo que queda la sensación de que nos podíamos llevar algo más.

- Antes del clásico se habló mucho. ¿Cuál es la posición real sobre Andrés Carevic y su cuerpo técnico?

- Se habló mucho de eso, sin ningún tipo de fundamento, porque no era cierto. No había ningún plan de destituirlo, ni lo hay, ni siquiera se ha hablado con otro técnico. Son noticias que a veces salen antes de un clásico y no son ciertas.

- ¿Qué le dice a la afición?

- Le digo a la afición que estamos trabajando duro todos para sacar este barco adelante, estamos cerca del primer lugar. Creo que hay que tener tranquilidad y no tomar decisiones al calor de un comentario o de un resultado. Estamos trabajando duro por sacar este barco adelante, no hay que precipitarse en tomar decisiones a la carrera y en caliente. Estamos cerca del primer lugar y el equipo está evolucionando bien.

- Alajuelense está arriba peleando y viene Concacaf. ¿Cuál es la realidad del equipo, porque el liguismo no está conforme, pero la dirigencia pareciera estar tranquila?

- Tenemos una afición exigente y ellos nos hacen mejorar, pero nosotros tenemos que tener la tranquilidad de tomar las decisiones correctas. Por más que se habló afuera de que iban a haber cambios y todo ese tipo de cosas, internamente no se había hablado de eso.

- ¿Qué tan importante es ver la cara suya dentro del camerino?

- No sé qué tan importante es, pero siempre estoy tratando de apoyar y de poner mi granito de arena para toda esta institución.

- ¿Cómo toma que muchos de los análisis van a recaer principalmente por partido?

- Para mí es un error hacer un análisis o una decisión basados en un partido, hay que ver todo, todos los partidos e ir viendo la evolución del equipo, porque, por cierto, yo creo que el equipo está evolucionando bien.

- ¿Cuál es la presión que siente la directiva cuando la afición pide a salida de Andrés Carevic?

- Nosotros internamente, por supuesto, agradecemos la exigencia de nuestra afición, ellos nos hacen mejorar, pero nosotros internamente no sentimos presión. Siempre tratamos de tomar las decisiones estando tranquilos.

- ¿Qué tan clave es la próxima semana para la Liga en la lucha por el liderato, porque recibe a Pérez Zeledón y luego a Herediano?

- Hasta el domingo pasado estábamos en primer lugar. Entonces me parece que no eran fundamentados todos esos rumores que habían.

¿Se mantiene una evaluación permanente con el entrenador?

- En la Liga siempre hay evaluación permanente, pero nosotros queremos que Andrés Carevic siga hasta el final del torneo.

- ¿Está sólido en su puesto Andrés Carevic?

- Siempre lo ha estado.

- ¿Él tiene el apoyo de toda la Junta Directiva?

- Correcto, siempre valoramos todo, pero yo personalmente no veo motivo para pensar diferente.

El nombre de Alexandre Guimaraes aparece por todo lado. ¿Ha conversado con él?

- No, no he conversado con él.

¿Está contento con el rendimiento de los futbolistas?

- Los futbolistas me parece que están dándole su apoyo al técnico y eso me parece bien de parte de ellos.

Esta pregunta no es para que la responda el presidente, sino un liguista: ¿Le gusta como juega el equipo?

- En este clásico hubo ratos en los que se vio muy bien el equipo, pero hay ratos en los que no se ve tan bien. En este clásico hubo momentos muy buenos y en partidos anteriores contra Puntarenas hubo momentos muy buenos y así sucesivamente.

- ¿Qué le ha parecido el rendimiento de Joel Campbell, un jugador muy mediático? ¿Está satisfecho con Joel?

- Claro, estamos satisfechos con Joel, dentro y fuera de la cancha. Claro que sí.

- ¿Es el rendimiento que esperan de Joel Campbell?

- Yo no sé por qué siento que lo están juzgando muy duro la verdad, yo creo que nosotros como costarricenses tenemos que estar felices de tener a un jugador como Campbell en un torneo como el nuestro. Es de los jugadores que le dan más nivel al torneo y nosotros le damos todo el apoyo.

- ¿Es consciente de lo que representa Joel y que por eso se le mide distinto?

- Sí, sí, correcto, sí, solo que a veces siento que se le juzga muy duro, me parece.

- ¿Ya están negociando la renovación de Leonel Moreira?

- Yo no, no sé si el gerente deportivo lo está haciendo.

- ¿Tiene algo que ver la llegada de Alejandro Duarte como medida de presión?

- Medida de presión no, nada más que un equipo necesita tres porteros, había salido Miguel Ajú y hubo que contratar a Alejandro.

- Se acerca la participación de la Liga en la Copa de Campeones de Concacaf. ¿Cuál es la expectativa que tienen?

- Es un certamen que nos ilusiona y nos preparamos para ese torneo. Para nosotros es importantísimo y nos lo tomamos con toda la seriedad del caso.

- ¿Quiénes conforman la comisión técnica?

- La comisión técnica no, estamos un grupo de compañeros de la Junta Directiva que estamos tal vez más cerca del equipo, dándoles el apoyo.

- ¿Pero hay una comisión? Es que Javier Santamaría mencionó que sí existe.

- Creo que hubo una confusión de términos, porque comisión técnica como tal, con ese nombre, no.

