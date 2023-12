Joseph Joseph, presidente de Alajuelense: ‘Hemos ganado dos de dos, no puede haber quejas’

Después de la premiación oficial y ser testigo en primera fila de cómo Liga Deportiva Alajuelense alzaba el título de campeón de la Copa Centroamericana de Concacaf, el presidente rojinegro Joseph Joseph acudió a la zona mixta en el Estadio Alejandro Morera para emitir unas declaraciones.

El jerarca rojinegro no dijo de manera abierta si Andrés Carevic será renovado independientemente de lo que ocurra el domingo, en esa semifinal que la Liga hoy tiene cuesta arriba.

Sin embargo, Joseph Joseph aseguró que Alajuelense tiene en su poder dos títulos de dos y, por lo tanto, “no puede haber quejas”.

Además, el jerarca manudo afirmó que él tiene un concepto altísimo del trabajo que realiza Andrés Carevic en la Liga. Con eso, dejó entrever que él es uno de los que quiere la continuidad del argentino.

De hecho, cuando lo buscó para que regresara al banquillo rojinegro, lo hizo pensando en un periodo a largo plazo.

- ¿Cómo describe el semestre de la Liga, pase lo que pase el domingo?

- Hemos ganado dos de dos, así que no puede haber quejas, muy felices por eso y a partir de que el árbitro pitó el final del partido, todos enfocados en el domingo.

- ¿Cuánto impulsan los títulos al trabajo y el proceso que llevan?

- Claro, los títulos dan tranquilidad y dan confianza a nuestra afición para confiar en el trabajo. Son dos de dos y estamos muy felices y ahora todos enfocados en el domingo, aquí todos estamos pensando en darle la vuelta al marcador.

- ¿Da confianza al proceso, al proyecto, a la inversión que se ha hecho para que la Liga comience a cosechar campeonatos?

- Por supuesto, es una inyección de confianza para toda la institución.

- ¿Cómo visualiza lo del domingo y qué pasaría si la Liga no gana el torneo nacional?

- No estamos pensando en eso, estamos pensando en conseguir el resultado que necesitamos y eso es lo que le puedo responder. Aquí todos estamos subidos en el barco, buscando el resultado que necesitamos.

- ¿Ve posible un 3-0?

- Por supuesto, tenemos mucha calidad y sé que van a dejar alma, vida y corazón en la cancha.

- ¿Cuánto representa para usted el título de la Copa Centroamericana de Concacaf?

- Mucho, es un título internacional de mucho valor y estamos muy felices de haberlo logrado. Estamos agradecidos con el esfuerzo de los jugadores y a partir del minuto en el que el árbitro pitó el final del partido, ahora todos enfocados en el domingo.

- Estos dos títulos, el del Torneo de Copa y el de la Copa Centroamericana de Concacaf, son suficientes para ratificar a Andrés Carevic?

- Ustedes saben, yo siempre tengo un concepto altísimo del trabajo que hace Carevic y en cuanto a si sigue o no, esas cosas las hablamos al final, pero sí puedo decir que es un técnico que goza de la confianza de la Junta Directiva.

- ¿Y a usted le gustaría darle continuidad al proyecto? ¿Siente que el plan A de la Liga, pase lo que pase, es seguir con Carevic?

- Esas cosas, renovaciones y todo eso lo queremos hablar al final. Ustedes saben, confiamos mucho en el trabajo de él.

- ¿Qué mensaje le envía a esos aficionados que dicen que están bien estos dos títulos, pero que quieren ser campeones nacionales?

- Sí, bueno, todos lo queremos y todos trabajamos para eso y a partir de que el árbitro pitó el final de este partido, todos estamos con la cabeza en el partido del domingo.

- Ganaron $560.000 en esta Copa Centroamericana. ¿En qué se invierte ese dinero?

- En todo, por supuesto son recursos frescos que no teníamos presupuestados y por supuesto que son un gran alivio para las finanzas.

- En plena celebración, la afición ya cantaba que el domingo cueste lo que cueste, tienen que ganar. ¿Es parte de la exigencia?

- Sí, esa es la exigencia, la exigencia de ellos es lo que hace grande a esta institución y esperamos no defraudarlos.

- ¿En algún momento siendo dirigente dudó de continuar o apostar a todo lo que usted ha dado por Alajuelense?

- No, no, no, nunca, todo lo contrario. Vamos para adelante, siempre. Soy un poco cabezón con eso.

- ¿Qué quiere ver el domingo de Alajuelense?

- Quiero ver alma, vida y corazón. Eso es lo que quiero ver y estoy seguro de que así va a ser.

- ¿Habrá algún tipo de premio para los jugadores por esto que ganaron, por el Torneo de Copa, o por lo que viene?

- Por supuesto que hay premios y hay objetivos, de acuerdo con los diferentes logros, pero esas cosas sí las tenemos que manejar de forma privada.