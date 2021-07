José Andrés Salvatierra se queda en Alajuelense por orden de Benito Floro

La Liga no contará con el lateral José Salvatierra para el cotejo ante Pérez Zeledón, el domingo 9 de octubre. | JOSÉ CORDERO (Jose_Cordero)

El técnico de Alajuelense, Benito Floro, solicitó que el defensor José Andrés Salvatierra se mantenga en el equipo tras su fallida incorporación al FC Dallas de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Floro se reunió con el defensor luego de que este lunes se diera a conocer que Salvatierra no pasó las pruebas médicas con el equipo norteamericano.

El club estadounidense no ha especificado qué dolencia encontró en el jugador manudo, o al menos, en la Liga no lo han dicho.

Aunque Salvatierra ha tenido dos operaciones de rodilla, no presentó recaídas en los últimos tiempos; incluso fue titular en el más reciente partido eliminatorio de la Sele, el 4 a 0 sobre Estados Unidos, a mediados de noviembre, en el Estadio Nacional.

Salvatierra iba a jugar a préstamo esta temporada con el FC Dallas, en la que habría sido su primera experiencia como legionario.

El técnico español buscaba reforzar el carril derecho de la Liga, pero con la reincorporación de Salvatierra se quitó un peso de encima.

No obstante, el entrenador le puso las cartas sobre la mesa, le dictó las reglas del juego y el defensor se comprometió a no fallarle.

"Benito Floro le comunicó a la Junta Directiva que contaba con José Andrés Salvatierra y mientras no haya una opción de salida para el jugador, José Andrés se queda en el plantel. Ahora lo que queda es esperar la documentación, es un hecho que no viaja a Pérez Zeledón", expresó el jefe de prensa y vocero de la Liga, Ferlin Fuentes.

Además, al carrilero se le harán pruebas físicas y se tratará de poner a tono lo más pronto posible.

"Él no hace trabajo de lleno desde hace poco más de un mes y entonces en el momento en el que físicamente Alejandro Villegas considere que está listo, podrá entrar entre los planes de Benito Floro".

Fuentes adelantó que el representante del futbolista, Kurt Morsink y el vicepresidente de la Liga, Aquiles Mata, están viendo cómo se manejará el caso de Salvatierra a nivel legal, porque insisten en que esas pruebas médicas se las tenían que haber practicado antes del 31 de diciembre.

"Se está viendo qué puede proceder a nivel legal", citó.

El retorno de Salvatierra no afecta la cantidad de fichajes que los manudos anunciarán al terminar esta semana.

"A lo que pude conversar con Benito Floro esta mañana, la cantidad de refuerzos no se va a ver mermada con esta incorporación. Lo último que dijo él en conferencia es que se buscaban cuatro extranjeros y un nacional, de momento, los planes siguen en cuanto a eso".

La Liga ya tendría todo listo para fichar a un ecuatoriano, un chileno y dos brasileños.

En horas de la tarde de este martes, Alajuelense buscará un acuerdo con los representantes del futbolista tico que pretenden. De concretarse, llegaría cedido en condición de préstamo.

"La incorporación de Salvatierra no va a ser un factor para que el tema de refuerzos se vea alterado. Si por A o por B hiciera falta alguno que no se pudiera concretar va a ser por otras razones, pero no por el tema de Salvatierra".

La rodilla cambió sus planes

José Andrés Salvatierra creía que el tema de las lesiones estaba archivado, pero ese pasado provocó un cambio radical en su presente, pues no se marchó a la Major League Soccer de Estados Unidos (MLS) y retornó a la Liga.

El lateral vivió un calvario entre octubre de 2013 y 2015, pues padeció tres dolencias en la misma rodilla, la derecha.

En octubre de 2013, el zaguero sufrió una fisura en la cápsula articular que lo sacó de las canchas durante tres meses.

Después regresó y tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior en agosto de 2014, por lo que no vio acción durante seis meses.

Por último, una ruptura de menisco le cortó la regularidad en el Verano 2015.

Y el miércoles de la semana pasada, el Dallas FC le envió un correo electrónico a Alajuelense, aduciendo que el jugador no había superado las pruebas.

Sin embargo, en Alajuelense insisten en que el futbolista está en condiciones para jugar, sin ningún problema.