Jorge Alarcón desnuda a Alajuelense, se rinde ante Saprissa y le encantaría trabajar en Puntarenas

Jorge Alarcón fue una de las mentes que gestó el Saprissa histórico del Mundial de Clubes del 2005, pero lleva tres años alejado del fútbol, disfrutando de su vida en la zona de San Carlos.

Alarcón llegó al país para trabajar en la Cámara de Ganaderos de San Carlos, no obstante acá se realizó como persona. De hecho del 2003 al 2007 fungió como director general del Saprissa, luego pasó un año al Puntarenas FC y seguidamente fue al León de México.

El mexicano regresó a Costa Rica en 2012 y hasta participó como director de mercadeo del Mundial Infantil Femenino que el país organizó en 2014.

En Costa Rica es recordado por ser uno de los hombres de confianza de Jorge Vergara en su gestión en el Monstruo tibaseño.

Aunque está alejado del ojo público que conlleve estar en el ambiente deportivo, Alarcón sigue de cerca el fútbol tico, ya que por mucho tiempo estuvo en el centro de ese mundo al trabajar en el Saprissa, Herediano, Puntarenas FC y asesorías a otros cuadros.

Desde la zona norte del país, el exgerente general de la S conversó con La Nación para analizar el presente del fútbol nacional, también mandarle un mensaje claro a Alajuelense y rendirse ante uno de los equipos que más quiere: Saprissa.

Sobre el balompié tico, quien fue la mano derecha de Jorge Vergara (qdDg) en el Monstruo tiene buen concepto.

“Está bien, creo que ha ido evolucionando y eso se ve en la Selección y el torneo local. Hay otros temas en la parte administrativa que sí hay que cuidar con más cautela”, expresó.

Las palabras de Alarcón llegan porque se le consulta sobre la presencia de grupos de inversionistas en la máxima categoría, en equipos como Grecia y Santos, entre otros.

“Las dudas las tengo, porque no sé quiénes sean los que están tomando clubes ticos, no se sabe nada. Todo el mundo dice: unos inversionistas, pero quiénes son, no conozco nada de ellos... Eso está mal, cuando Jorge Vergara apareció de una vez puso la cara porque es una persona a por derecho”, reflexionó.

Sobre por qué se ha alejado del ambiente futbolero, Alarcón es claro que de momento no ha tenido ningún proyecto con el suficiente atractivo para continuar.

“Ahora no tengo nada, estoy en San Carlos con mi familia, estamos tranquilos. Me gustaría trabajar en el ambiente futbolístico, pero no es algo que ando buscando desesperadamente”, acotó.

Al preguntarle sobre el nivel del fútbol tico, el exdirigente no se anduvo con rodeos, como siempre se caracteriza.

“El único que está dando vergüenza es la Liga, Saprissa muy bien, Puntarenas va a ser un buen historial de ahora en adelante”, analizó.

Jorge aprovechó para coquetear con porteños y morados.

“La verdad que Saprissa es un equipo con mucho que dar, me gustaría volver ahí. Yo siento que al equipo le ha faltado trabajar internacionalmente porque ir a Japón fue por trabajo con agentes internacionales para darle esa proyección. Hace falta inversión fuerte”, detalló.

De igual forma pensó en Puntarenas, un proyecto que para él tiene una gran fortaleza por el romance que hay con la afición.

Jorge Alarcón sigue con la misma picardía de antaño, continúa deshaciéndose en elogios al Saprissa y se nota gustoso de ver al PFC en la primera categoría. El dirigente que vio a Saprissa ir a un Mundial de Clubes con él como cabeza administrativa, hoy da su opinión del fútbol tico.