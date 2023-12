Jonathan Moya llora al pensar en lo feliz que sería su papá al verlo otra vez en Alajuelense

Jonathan Moya sabía que su papá disfrutó al máximo todos los partidos que lo vio jugar en su primera etapa con Liga Deportiva Alajuelense. Aquello fue un sueño hecho realidad para don Juan Luis Moya (qdDg) y no había manera de que fuera al palco. Él veía los juegos de pie, en la malla, cerca del sector sureste.

Ahí llegaba el atacante a festejar con su padre, una imagen que quedó captada en videos, en fotografías y que hasta el mismo futbolista la lleva tatuada.

Jonathan Moya está de vuelta en la Liga y asegura que su papá hoy sería el hombre más feliz. Desde aquel 18 de setiembre de 2022 cuando perdió la vida, no hay día que no lo extrañe. Y por eso tomó la decisión de personalizar su camisa rojinegra con el nombre de su padre.

“Casi nadie conoce el nombre de mi papá, él se llamaba Juan Luis. Y la verdad que para mí es un orgullo llevar este nombre. El apellido Moya siempre lo he llevado, pero ese nombre me llena mucho de orgullo, sobre todo en esta camisa. Espero poder ayudar al equipo en mucho y que mi papá se sienta orgulloso desde el cielo”, afirmó Jonathan Moya entre lágrimas.

Jonathan Moya llevará el nombre de su papá en la camisa 9 de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

- ¿Cuáles son sus primeras sensaciones al volver a la Liga?

- La verdad que me sentí como si fuera a debutar. Lo comentaba en un momento, que venía con mi hijo de camino y él me decía: ‘¿Papá estás nervioso?’... Y yo: ‘La verdad sí, porque es un sentimiento, es un orgullo vestir estos colores’. Después de varios años de salir de la institución y regresar, toparme con compañeros que ya había tenido y jugadores nuevos que me los he topado en Selección y en otros equipos, es muy bonito. Me siento muy feliz de regresar.

- ¿Cómo fue ese reencuentro con Andrés Carevic?

- Bien, la verdad que siempre he tenido buena relación con el profesor Carevic y con el cuerpo técnico. Había unos nuevos, pero a la mayoría ya los conocía y es una buena relación, me recibieron de buena manera, creo que hablamos muy claro de lo que ellos quieren de mí y lo que yo puedo aportarle al equipo. Y me recibieron de muy buena forma.

- Después de ese aprendizaje en Corea del Sur y en India, ¿con qué jugador se encuentra la Liga ahora?

- Creo que con un jugador más maduro, de muchas etapas que ha pasado en la vida, de golpes también que ha pasado en la vida, de cosas buenas, importantes, de cosas no tan buenas y creo que de todo eso se aprende.

“Eso lo hace a uno valorarse mucho como jugador, saber que el fútbol es muy corto, que hay que aprovechar las oportunidades y con muchas ganas de crecer, de seguir creciendo, a pesar de la edad. Es un Jonathan más maduro en muchos aspectos y con ganas de conseguir muchísimas cosas”.

Jonathan Moya llora al contar el significado de regresar a Alajuelense

- ¿Qué piensa de aquel gol que fue determinante para conseguir la 30 y ese momento tan especial? ¿Qué pensamientos llegan a su cabeza?

- (Ríe)... Muchísimos, desde que salí de la institución las personas, los aficionados me han tenido en mente siempre en todos los años que estuve en Corea y en India, cualquier comentario o cualquier cosa positiva donde yo iba, siempre me apoyaban y se acordaban de ese gol, de ese título que la institución necesitaba y que fue muy importante.

“Cada vez que veo ese gol se me paran los pelos porque la verdad que era algo que yo quería, que el aficionado quería, que la institución quería y ahora Dios me da el privilegio de regresar y espero poder aportar mi granito de arena para conseguir muchísimos títulos acá”.

- ¿Qué es lo más lindo de estar en el equipo?

- Todo, el ambiente de familia, el trato que hay desde el guarda hasta el personal de limpieza, el cuerpo técnico, todos, creo que lo reciben a uno de muy buena forma. Las instalaciones que tiene el club, que hacen que un jugador sea totalmente élite y se comprometa a entrenar al 100%. Eso es muy bonito, el estar de nuevo en el país, compartir con la familia y eso lo motiva a uno para venir a entrenar con muchas ganas y prepararse bien para los partidos.

- Siempre estuvo atento a la Liga, pendiente. ¿Cómo es que surge ese vínculo suyo con Alajuelense? ¿Cómo es su historia sentimental con el club?

- Eso ya viene desde hace muchos años, desde que estaba pequeño. Viene más o menos desde que tenía la edad de mi hijo (siete años), que mi papá, que en paz descanse, era un liguista muy, pero muy aficionado. Él me vio con muchos equipos, con diferentes equipos y el sueño de él siempre fue que jugara en el equipo de los amores de él.

“Es un sentimiento que él me inculcó desde pequeño y obviamente Dios me da la oportunidad ahora de regresar, de vestir estos colores y quiero dejar el nombre de él en alto, el mío, el de la institución, para que mi papá desde el cielo nos esté apoyando y nos esté mandando las mejores vibras”.

- ¿Qué cree que sentiría su papá, o qué pensaría al saber que volvió a la Liga?

- Pucha, mi papá sería el hombre más feliz en este momento. Cuando venía de camino con mi hijo comentamos que lo extrañamos demasiado, ahí me disculpa (se le llenan los ojos de agua). Después de todo lo que ha pasado, regresar a esta institución y saber que mi papá ahora no va a estar en ese momento es difícil para mí, pero yo sé que desde el cielo me está apoyando.

“Fue uno de los motivos de la decisión de regresar al país, de estar más cerca de mi familia, de estar más cerca de mi hijo y celebrar con el equipo de los amores de mi papá. Y que él desde el cielo esté orgulloso, como celebraba conmigo desde la gradería. Ese sentimiento de llevarlo siempre y que él esté siempre orgulloso de mí”.

- ¿Qué cree que le pediría su papá en esta nueva etapa?

- Lo primero que haría sería abrazarme y lo primero que me pediría es la camisa con la que me presentan, que es lo que él siempre quiso. Y en mi primera etapa en la Liga él me la pidió y ahora para mí va a ser muy difícil porque esta camisa con la que me presentan no se la puedo dar.

“Pero sé que desde el cielo él va a estar muy orgulloso. Creo que él siempre me aconsejaría tomar la mejor decisión para mí, nunca basado en ningún otro aspecto, sino en lo que me vaya a dar felicidad. Y en este momento mi felicidad es estar aquí y que mi papá también esté orgulloso de mí”.