Jonathan McDonald tilda de ‘preocupante’ ver a Alajuelense perder títulos que tiene a la mano

Jonathan McDonald es el segundo goleador histórico de Alajuelense y afirma que no entiende por qué a la Liga le cuesta ganar campeonatos. (John Durán)

¿Qué es lo que le pasa a Liga Deportiva Alajuelense? Por jugadores y por su comportamiento en la fase regular del torneo siempre levanta el cartelón de favorito, pero la pesadilla de los rojinegros empieza en las instancias finales.

Es una situación a la que a lo interno del club no le encuentran explicación, es algo que tiene a la afición con sentimientos de molestia, decepción y frustración ante tanto fracaso y que también resulta incomprensible para quienes en algún momento tuvieron que vivir eso desde adentro.

Tal es el caso de Jonathan McDonald, el segundo goleador histórico de Alajuelense, a quien muchos señalaban como una de las ‘vacas sagradas’, como uno de esos jugadores que se tenían que marchar para que regresaran los tiempos de bonanza. Y no ha sido así.

“Preocupante, como jugador de fútbol y como lo pueden decir dolido, pero es preocupante que un club tan grande, con tanta historia, no logre cerrar campeonatos que tiene prácticamente en el bolsillo”, expresó Jonathan McDonald en una entrevista con Yashin Quesada.

“Lo viví yo estando ahí y es algo que es extraño, porque te sentís bien durante la semana, bien durante el calentamiento y llegás al partido y no sentís como esa chispa de ser usted durante del juego y no sé si será la parte de la presión, más que todo y meramente personal o interna que lo externo, porque yo lo que he vivido y lo que he visto en el ambiente en el Morera es inigualable”, añadió.

Dijo que el ambiente del estadio rojinegro solo lo ha visto en otros países, pero afuera de Centroamérica.

“Entonces no es tan siquiera esa presión externa, es un tema más de convicción, o de autoconfianza que sí se puede lograr”.

¿Falta identidad manuda en la Liga? Entre risas respondió que esa pregunta es complicada para él y que Yashin Quesada lo mató la lanzársela.

“Es que no sé cuál es el liguista que queda ahí, que haya vivido muchísimo tiempo, que haya vivido muchísimas cosas. De la generación de nosotros, porque me involucro, fuimos los últimos tricampeones nacionales del fútbol de Costa Rica y solo está Pipo (Giancarlo González) de esa generación, que ellos hicieron toda la liga menor, resurgieron e hicieron algo importante”, contestó.

También mencionó a Bryan Ruiz, pero aseguró que después de ahí casi todos los jugadores que están en Liga Deportiva Alajuelense “son importados”, por decirlo de alguna manera.

“No dudo de que le inculcan por los dirigentes y todo eso el sentimiento que es ser liguista, pero en la parte de liga menor tenés que tener figuras referentes de club que admiren o que por lo menos los papás o los tíos o los que los lleven a los entrenamientos de liga menor te digan quién es, quién está ahí”.

McDonald mencionó que eso sí se está viviendo en el equipo femenino de Alajuelense con Wílmer López.

“La admiración con la que se refieren a él, es la admiración que los jóvenes que van para arriba deberían referirse, no precisamente a los entrenadores, pero sí a las figuras que estén día a día ahí, que ellos los puedan ver y observar”.

Según él, eso es algo que la Liga no debería dejar de lado.

“Gente que conozca el ambiente, que conozca el medio y que conozca qué es eso también, que puede llegar a un jugador del primer equipo o del alto rendimiento a darle un buen consejo o un regaño o una advertencia sobre algo”, opinó el atacante que milita actualmente con San Carlos.

Después del título del Invierno 2013, Alajuelense fue subcampeón en siete ocasiones y solo consiguió el cetro del Apertura 2020.