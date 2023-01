Johnny Acosta sonríe al recordar elogios de Paté Centeno y se deshace por Óscar Ramírez

Johnny Acosta fue a Brasil 2014, también a Rusia 2018, por esto se convirtió en una de las referencias de la defensiva costarricense en los últimos años.

Acosta ahora milita en el Municipal Santa Ana de la Liga de Ascenso, sin embargo es claro en afirmar que sueña con volver a la Primera División a los 39 años, por otra parte declaró que cuando Wálter Centeno lo elogió hace tres años él quedó sorprendido, también explicó que desde su perspectiva en Costa Rica no hay un técnico como Óscar Ramírez, DT de la Sele en 2018.

¿Por qué sigue jugando?

No iba a jugar más, estaba dedicado a la familia, porque cuando uno juega no hay fines de semana, se pierden cumpleaños, actividades. La verdad estaba recuperando un poco el tiempo que invertí cuando jugué. Yo ya me había hecho la idea de no jugar más. Estaba tranquilo. De hecho, la última experiencia fue en Estados Unidos que jugué allá en las divisiones alternas, pero el torneo terminó a finales de enero del año pasado y desde febrero solo me mantenía corriendo.

De vez en cuando me iba a entrenar en Heredia, Hernán (Medford) me invitaba para compartir con ellos.

¿Y qué pasó para ir a la Liga de Ascenso?

Llegaron unos inversionistas nuevos al equipo y ahí está trabajando con el equipo Randy Cubero y él me dijo que si le podía ayudar y con los jóvenes y poder ascender al equipo.

¿Ya dejó de jugar por la parte económico?

Ahorita no le doy prioridad a lo económico, lo hago porque me gusta, me hacía falta. Estaba entrenando solo, pero no es lo mismo un entrenamiento, la verdad tomé la decisión por eso.

Johnny Acosta sobre Saprissa: ‘Quería seguir, pero eso no solo dependía de mí'

¿De sus tres pasos por equipos grandes con cuál se queda?

Con los tres, la verdad en los tres la pasé muy bien, disfruté mucho. Cumplí mis sueños, la verdad contento y agradecido con las tres aficiones porque se comportaron de gran manera, me acogieron bastante bien.

¿Pero le tiene más cariño a la morada, la de la Liga o la de Heredia?

De pequeño me hice en Saprissa, pero siempre fui liguista y cumplí ese anhelo. Fui a Heredia y nos recibieron muy bien, mi otro sueño era jugar en Saprissa porque fue en el equipo que me formé, por eso le digo que en los tres equipos tuve buenas etapas y muy agradecido.

Le llamó la atención que su fútbol fuera admirado por Wálter Centeno...

Sí claro, me llamó la atención porque las palabras venían de un jugador muy exitoso en el terreno de juego con Saprissa. La verdad me motivó mucho y también fue bueno porque todos los entrenadores tienen visiones diferentes, él veía cualidades buenas en mí como sacar el balón jugando limpio.

A Paté le gustaba pero muchos técnicos prefieren la seguridad atrás... ¿Nadie le prohibió sacar el balón desde atrás?

Hubo entrenadores que no les gustaba, bueno que me pedían no arriesgar. Pero la mayorías preferían que lo intentara porque si el balón pasaba, ya dejamos tres o cuatro adversarios afuera.

Usted era hombre de confianza de Óscar Ramírez e impresionó a Paté Centeno...

Óscar todos sabemos lo exitoso que fue en la Liga, en el Mundial no nos fue bien, pero es un excelente entrenador y como persona mejor. Lo de Wálter es de admirar porque nunca pierde su ideología; si los jugadores creen en él le va a ir bien.

¿Cuál sería el técnico de su equipo?

Óscar Ramírez es un estratega, lee bien los partidos, los partidos los tiene listos antes de jugarlos, sabe cómo controlar al rival, me quedo con Óscar siempre.

¿Era Johnny Acosta mal intencionado?

No, jamás. Es diferente ser mal intencionado o ir fuerte al balón. Las expulsiones que tuve fueron por reclamar, difícilmente a mí me expulsaron por un codazo o una entrada fuerte. El fútbol mío fue de calle, aprendí en la calle, pero nunca con mala intención.

Pero usted tenía maña...

Si jalaba la camisa, tenía mañas para jugar contra buenos delanteros. Era un juego ni verbal, más de choque, más de fuerza, verbalmente nunca fue mi forma de jugar. Era más de choque, más de hacerse sentir.

¿Cuál delantero contrataría para jugar con usted?

Tuve la dicha de jugar contra buenos delanteros, uno como defensa quiere eso para estar alerta. A Chicharito (Javier Hernández), él me encanta porque es un jugador con movilidad, siempre busca la espalda, es incómodo, la verdad yo lo sufrí.

Johnny Acosta afirma que el equipo que le enseñó a ser ganador fue Saprissa

Esa chispa de la que usted habla... ¿Hace falta?

Un poco, ahora la mayoría de muchachos o jóvenes la única escuela de fútbol que tienen es la normal, antes uno mejengueaba con gente más grande, ahí usted tenía que ver cómo hacer para no perder los duelos. Se ve mucho ahora que los jóvenes terminan de entrenar y se van. Hace falta calle.

¿A quiénes ve como los centrales a consolidarse en el futuro?

Me gusta Alexis Gamboa de la Liga, tiene un buen biotipo, es rápido, fuerte, es un jugador que hay que ponerle cuidado y puede aportar mucho.

¿Le gustaría volver a Primera?

Mi anhelo es estar en Primera, subir con el equipo. Me gustan los retos, conseguirlos; y si estoy ahí es para conseguir el ascenso a mis 39 años.