“Mucho de lo que un jugador pueda demostrar en un campeonato viene de la mano de la confianza. Si este semestre me gano la confianza de Jafet y me da la oportunidad de jugar, pues se puede ver mucho; sin embargo, si sucede lo mismo que pasó en Saprissa, que no hay confianza, se juega un partido y te dicen cosas que no se deben decir a un jugador, pues es complicado. Ahora espero un buen torneo porque acá hay mucha competencia, pero después de eso espero que lo demás llegue y se vea un John diferente al del semestre pasado”, dijo.