Johan Condega advierte a las jóvenes promesas: ‘la trasnochada siempre pasará factura’

Johan Condega no esconde que en sus inicios le faltó orden. De hecho es claro en aceptar que a sus 25 años fue que sentó cabeza, cuando nació su primera hija, antes de esto su vida transcurría entre la fama de ser jugador de Alajuelense y andar acompañado de hombres ya consolidados como Froylán Ledezma, entre otros.

Condega no se arrepiente de lo que vivió en su carrera deportiva, no obstante tampoco esconde que si en aquel momento se hubiera dejado llevar por el orden hoy podría estar contando otros capítulos en su libro futbolístico.

Al final de esta nota puede ver una entrevista a fondo con Johan Condega.

“Yo debuté en la Liga, yo llevaba una vida no mala, pero al estar en ese equipo uno agarra un nombre, entonces va a bares, salía, iba a fiestas... Nunca me he arrepentido, porque yo no era que estaba en problemas con el alcohol, pero sí salía, entonces cuando yo soy padre eso me cambió por completo la perspectiva de la vida, pero ya tenía 25 años”, afirmó.

En 2004, cuando Johan comienza a destacar con la Liga en el grupo de erizos habían nombres pesados como Carlos ‘Zorro’ Hernández, quien era una de las figuras, también el Cachorro Ledezma que ya había pasado por el Ajax de Holanda. Otros jugadores importantes fueron Erick Scott y Carlos Castro, entre otros.

“Mis padres me aconsejaban, pero yo no los escuchaba, yo me arrepiento de eso. Yo salía, era desordenado, me juntaba con Froylán Ledezma, Carlos Hernández, Erick Scott, Pablo Chinchila, yo salía con muchos que ya tenían su nombre, su recorrido y me juntaba con ellos, mis papás me decían que yo estaba empezando y que yo no podía ponerme al nivel de ellos porque ya ellos tenían su nombre. Yo al final no escuché a mis padres...”, aceptó.

Si Johan no hubiera entrado en esa dinámica, ¿habría hecho mejor carrera en Alajuelense?

“Sí, posiblemente, yo nunca me he arrepentido de lo que he hecho, pero sí soy consciente de que eso me afectó. Esto puede ser una enseñanza para muchos jóvenes. La exposición no era la de ahora, pero sí me pudo pasar factura para no seguir más años en la Liga”, declaró.

Condega asegura en una frase el principal consejo que se le puede dar a un juvenil: ‘la trasnochada siempre pasará factura’.

Pero es que la vida del hábil zurdo que consiguió destacar en el Herediano y además ser monarca nacional no fue fácil de inicio, empero los valores que siempre le inculcaron en casa lo llevaron a no caer en tentaciones.

“Yo tuve amigos que habían matado, que habían robado, que hacían de todo... Pero mi familia me dio unos valores tremendos y yo estoy agradecido con mis papás porque hoy por hoy lo que soy se los debo a ellos”, detalló.

Johan Condega no piensa en lo que pudo ser, pero tampoco esconde que su vida tuvo lapsos en los que con un poco de orden la historia tendría otras páginas escritas.