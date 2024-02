Joel Campbell y Mariano Torres tuvieron más bríos que brillo

Intento de caño, patada que costó una amarilla y cruce de palabras nada amigable. Así fue el pique entre Joel Campbell y Mariano Torres, en el clásico entre Saprissa y Alajuelense. Lamentablemente estos bríos no fueron el reflejo de lo nos entregaron en cancha.

Joel Campbell (izquierda) no la pasó nada bien ante la marca de Gerald Taylor, en el clásico entre Saprissa y Alajuelense en la Cueva. (MAYELA LOPEZ)

No es habitual ver a estos dos futbolistas en un enfrentamiento tan acalorado. Sin embargo, tuvieron un pique que fue subiendo de tono al final del primer tiempo en la Cueva. Es más, Joel perfectamente pudo ver la roja, luego de patear a Mariano, pero el árbitro Adrián Chinchilla perdonó al rojinegro.

El trasfondo de la discusión no está claro, y aunque ambos jugadores podrían argumentar que fue parte del juego, los intercambios verbales sugieren lo contrario.

Campbell no suele meterse en este tipo de discusiones; no obstante, fue quien golpeó en una acción de juego y luego buscó a Torres para decirle algo más. Mientras que el argentino es de temperamento más fuerte y tiene en su historial varias situaciones similares; eso sí, el tibaseño se contuvo y no reaccionó.

En lo que respecta a su aporte en cancha, el capitán del Monstruo tuvo el rol normal de orquestador, trató de generar peligro con su cobros a balón parado, sus pases filtrados y sus buenos cambios de juego.

En el duelo contra la Liga tuvo de socio a Yoserth Hernández y esto lo liberó, aunque le fue difícil aparecer en el área con ventaja. No fue uno de esos partidos de nota alta para Torres, su aporte fue más en entrega y lucha.

Por su parte, el “12″ manudo primero tuvo que soportar la presión de la afición rival y los constantes silbidos y reproches.

Joel buscó desorientar, primero en la banda izquierda y después por la derecha. Su problema fue la ansiedad, misma que lo llevó a ser impreciso. Es más, no tuvo ese peso en el uno contra uno y le fue casi imposible llevar peligro real. Entre Gerald Taylor y Joseph Mora lo limitaron.

Martín Arriola, asistente técnico, trató de centrar a Campbell y le pidió una y otra vez más serenidad. Esto no fue posible y al final, lo sacaron de la gramilla en el minuto 81, en medio de una silbatina tremenda y con un sabor amargo.