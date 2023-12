Joel Campbell: ‘Que Breansse (Camacho) diga lo que más le plazca’

Mientras que brindaba declaraciones junto a Celso Borges, Michael Barrantes y Giancarlo González, Joel Campbell se percató de que el ahora técnico florense Breansse Camacho mencionó algo que lo atañe de forma directa.

En la rueda de prensa posterior al juego en el que Herediano encaminó la semifinal con una goleada de 3-0 contra Liga Deportiva Alajuelense, Breansse Camacho expuso que está de acuerdo con que a los jugadores habilidosos hay que cuidarlos, pero denunció que el trato que los árbitros le dan a Joel Campbell no es el mismo que se aplica con Elías Aguilar.

Al referirse a la entrada por detrás y a los tobillos de Edward Cedeño sobre el ‘Profeta’ , Breansse Camacho dijo: “No sé qué le pasó a ese muchacho, casi quiebra a Elías”; mientras que el propio 10 de Herediano aseguró que él cree que fue sin mala intención por parte del joven panameño.

Pero en su discurso, el técnico de Herediano dejó ver su inquietud sobre esa situación, aparte de que aseguró que había una clara intención de expulsar a Jafet Soto.

“Me preocupa, porque sí estoy de acuerdo con que a Joel Campbell hay que cuidarlo, los árbitros lo cuidan, se tira al piso, pitan y no hay problema, pero que sean igual”, aseguró Breansse Camacho.

Una de las últimas consultas recibidas por Joel Campbell en zona mixta fue sobre esas declaraciones específicas del hombre que relevó a Jeaustin Campos en el banquillo.

“No hablo de los árbitros ni para bien ni para mal, que Breansse diga lo que más le plazca, yo me enfoco en el fútbol y al final un día me pueden pitar, otro día no me pueden pitar. Entonces, ¿para qué hablar siempre de los árbitros? Unos días te favorecen, otros días te perjudican y es parte del fútbol, nunca he hablado de los árbitros, no voy a hablar hoy. Así que a Breansse felicidades por el partido, ganaron bien y nada, nos vemos el domingo”, respondió Joel Campbell.

¿Qué le pasa a Joel Campbell?

Después de la contractura lumbar que sufrió en el clásico, el 12 de Alajuelense no volvió a ser el mismo y tras los partidos de la Selección Nacional contra Panamá, también ha tenido algunos problemas con el nervio ciático.

Sin embargo, eso es algo que el futbolista no pone como excusa. Incluso contó que el sábado no le molestó tanto.

“Uno se puede tratar y se puede medicar, pero al margen de eso yo creo que no tiene que ver con lesiones. No fue un buen partido para ninguno y a veces hay que aceptarlo, no fue un buen partido para nosotros, Heredia jugó mejor y no hay que buscar excusas, no hay que buscar el por qué o cómo”, afirmó Joel Campbell.

Antes de que empezara ese partido que fue de una sola cara y en el que Alajuelense parecía que se quedó en Nicaragua porque no llegó a jugar al Colleya Fonseca, el preparador físico de la Liga, Juan Carlos Herrera, conversó con los medios de comunicación con derechos de transmisión.

Fue enfático en que Joel Campbell hoy está mejor que cuando fue convocado a la Selección.

“Claramente iba lesionado. Campbell es Campbell, él ama y adora los colores patrios como seguramente todos los que son llamados y él asume una responsabilidad distinta. Hizo lo que quiso hacer en esa convocatoria, no sé, seguramente si se hubiese quedado con nosotros estaría mejor hoy”, afirmó Juan Carlos Herrera.

Joel Campbell: ‘Sé que el equipo me necesita’

Joel Campbell admitió que lo ocurrido en Guadalupe contra Herediano no fue el partido que Alajuelense quería y lo definió como “un golpe fuerte, pero no es un golpe final”.

“Si queremos seguir luchando tenemos que demostrar esa garra, esa casta para el partido del domingo. Por más difícil que se presente la situación tenemos un equipo increíble, tenemos una afición increíble y somos bastante fuertes”.

De Joel Campbell se espera mucho y él lo tiene presente. Los reflectores siempre los tiene encima, tanto cuando saca la magia propia de su fútbol, como cuando divaga en el campo, como le ocurrió tanto a él como a todos sus compañeros en el juego de ida de la semifinal contra Herediano.

“Mentalmente tengo que prepararme fuerte porque sé que el equipo me necesita y tengo que dar lo mejor para apoyar a mis compañeros, poner el talento que Dios me dio para el equipo y yo sé que quedan partidos. Vamos a intentar sacar ese resultado que la afición quiere, que nosotros queremos, porque nada está dicho, un 3-0 parece difícil, pero no imposible”, aseguró.

Joel Campbell consideró que todos los partidos son diferentes y esta vez admitió que el equipo rojiamarillo incluso tuvo más oportunidades en las que también pudo haber concretado.

“Así que es una llamada de atención para nosotros, que no podemos competir de esta manera. Lo bueno del fútbol es que siempre da revanchas, tenemos una revancha el domingo, pero primero hay una final el martes.

”Yo sé y confío en este equipo, en los compañeros que tenemos, en la afición que tenemos, en nuestro estadio, en nuestra gente. Confío en que nosotros podemos sacar el resultado”, reseñó el hombre más mediático de la Liga.

Con ese 3-0 en contra, muchos ya dan por muerto a Alajuelense, otros no saben qué posición adoptar en medio de las dudas y la amenaza latente de un fracaso más para la Liga, pero hay quienes aún creen.

“Hay que apelar al orgullo, a esta institución que es grande, a nuestra gente, a nuestro fútbol. A eso es a lo que hay que apelar. Yo confío plenamente en que es un golpe al orgullo y vamos a sacar la cara el domingo”, finalizó Joel Campbell.