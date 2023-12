Breansse Camacho: ‘Fuimos superiores y estamos acostumbrados a este tipo de partidos’

Breansse Camacho, técnico de Herediano, terminó satisfecho con el partido, y no es para menos; no cualquiera le propina una goleada a Alajuelense. Camacho indicó que fueron superiores a la Liga y que este tipo de instancias le sientan bien a Herediano. Sin embargo, terminó preocupado por factores extracancha, según sus propias palabras.

Camacho alzó la voz por la fuerte entrada de Edward Cedeño sobre Elías Aguilar. “No sé qué le pasó a ese muchacho, casi quiebra a Elías”, dijo el timonel, quien también se quejó de que el árbitro no marcara un penal, una clara mano de Carlos Martínez en el primer tiempo.

- ¿En qué aspectos cambió Herediano?

- Este equipo no lo estoy inventando yo; este conjunto está acostumbrado a jugar este tipo de partidos, semifinales y finales, y lo demostró.

- ¿Cuál fue el estudio de Alajuelense para hacerle tanto daño?

- Creo que siempre les hemos hecho daño. Si hacemos un recuento de los partidos que hemos jugado, en muchos momentos hemos estado encima de ellos y hemos estado cerca de ganarles o dejarlos fuera de algo. La Liga es un equipo de oficio, pero salgo preocupado; veo una acción donde casi quiebran a Elías y una mano, y el árbitro no sancionó. Me da la impresión de que había una directriz de expulsar a Jafet Soto por lo mínimo. No me escudo en nada, y sí me preocupa eso. A Joel (Campbell) lo cuidan, pero que sean iguales; lo de ellos es tan evidente que el técnico debió cambiar a Edward Cedeño y Carlos Martínez.

- ¿Qué leyeron en la Liga para hacer el plan del trabajo y ser tan superior?

- La Liga es un gran equipo, y por eso salgo preocupado por algunas cosas. La diferencia es que concretamos las que tuvimos, aunque me da la impresión de que pudimos hacer un gol más. El juego de vuelta es importantísimo; no está en discusión que la Liga es un gran plantel, pero me preocupan otras cosas externas. Tenemos un gran grupo de trabajo y tendremos tiempo para organizarnos bien y ojalá ser dominantes como lo fuimos en este juego.

- ¿Dónde está la clave tácticamente para amarrar a la Liga?

- Desarrollamos un plan de juego que no lo voy a mencionar aquí. No voy a hablar de cosas puntuales y tácticas para no darle armas al rival. Pudimos ver el juego, tuvimos un equilibrio y concretamos, siendo superiores en ciertos elementos del encuentro donde sabíamos que nos íbamos a imponer. Me gustó mucho ver al equipo con personalidad con la pelota; fuimos mejores que ellos, fuimos superiores.

- ¿Qué tanto pesa en los jugadores la presencia de Jafet Soto en el banquillo?

- Es muy evidente que la figura de Jafet en Herediano y el fútbol nacional tiene una gran relevancia y ya lo hemos visto con el club y a nivel país, donde sus intervenciones son bien acertadas. Es una persona de fútbol y está más que probado que sabe muchísimo.

- ¿Qué tan tranquilos está por las opciones que generaron?

- Hay una buena curva en el rendimiento; se ha manejado muy bien la preparación, y vemos que sobresalen algunas figuras. Crear opciones es importante, y hacer tres goles es bueno. Nos preocupa que queda un juego, y hay que estar atentos porque en el fútbol cualquier cosa puede pasar.