Joel Campbell: ‘Me preocupara si no me criticaran’

El partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense significó el mejor juego de Joel Campbell en lo que va de este año. Eso fue algo alentador en el cuadro rojinegro, en medio de las caras largas que dejó ese empate 0-0 en la Vieja Metrópoli.

“Lastimosamente no pudimos sacar el resultado que queríamos, llevamos el peso del partido, pero nos faltó el punch final para meter el gol que nos diera los tres puntos”, comentó Joel Campbell en zona mixta.

Fue un juego en el que se vio con destellos de ese fútbol característico en él a través de los años, ese estilo peculiar que lo marca y que lucha por reencontrarlo, con creatividad para inventarse movimientos en labores ofensivas y para dejar rivales en el camino cuando va al frente.

Sin prisa y sin driblar preguntas, Joel Campbell atendió todas las consultas formuladas por los diferentes medios de comunicación y una de las frases llamativas que pronunció fue: “Me preocupara si no me criticaran”.

- ¿Cómo se sintió en este partido entre Cartaginés y Alajuelense?

- Me siento bien, contento, disfrutando. La verdad que estoy tratando de hacer las cosas de la mejor manera para seguir creciendo en mi nivel y llegar lo mejor posible a la última parte del torneo.

- Cuando Gustavo Alfaro dijo que usted estaba triste y no le veía la sonrisa quedaron dudas. ¿A qué se refería él con esas declaraciones? ¿Cómo se siente en la parte física y en la parte emocional?

- Yo me siento contento, disfrutando del fútbol, disfrutando de esta institución que me abrió las puertas, que estoy sumamente orgulloso de representarla y disfrutando, dando lo mejor día con día en los entrenamientos, en los partidos y creo que en lo personal las cosas salieron bien en este partido.

- ¿Qué puede decir de esas horas extras? ¿Fue una solicitud suya? ¿Cómo se siente? ¿Antes lo había implementado?

- Yo siempre trabajo, pero al final el fútbol es impredecible. A veces las cosas salen muy bien, hay otras cosas que salen regular, otras salen mal y yo creo que es parte de la vida. Yo nunca me he estresado por eso. Para el que trabaja y obra para bien las cosas siempre van a llegar. Yo estoy tranquilo, confiando en mi talento, en mis compañeros que siempre me apoyan y dando lo mejor.

Joel Campbell analiza lo ocurrido en el partido entre Cartaginés y Alajuelense

- ¿Siente que está recuperando su mejor versión?

- Siempre trabajo para darle lo mejor al equipo, en los últimos partidos me he sentido sumamente bien. He encontrado esa picardía que es lo que me ha dado a conocer y vamos retomando para hacer lo mejor posible en la última parte del torneo.

- El resultado complica lo que es la zona de clasificación. ¿Qué hablaron en el camerino?

- Lo que hablamos queda para nosotros, pero quedan muchísimos partidos. Quedan muchos puntos en juego y tenemos que mantener la cabeza fría para los partidos que vienen.

Joel Campbell jugó 69 minutos en el partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense.

- ¿Está para jugar los 90 minutos? ¿Sentía que podía terminar el partido?

- Sí, pero obviamente son decisiones del profesor y hay que respetar. Me encontraba bien, me encontraba creo que creando peligro para el equipo, pero son decisiones que se respetan. Hay otros compañeros que están con ganas de jugar, que podían llegar a marcar diferencia y siempre hay que trabajar para beneficio del equipo.

- ¿Le sorprendió que fuera suplente con Alexandre Guimaraes?

- Solo fui suplente en un partido y fue que venía de la Selección, no tuve mucho juego y los compañeros habían hecho un gran partido contra Liberia, habían ganado 0-4 y los 11 que comenzaron merecían jugar. Entonces, no hay que hacer mucha cosa por eso, hay que respetar también a todos los compañeros y aprovechar las oportunidades. Ya sean 45 minutos, 90, 70... Hay que entrar y aportarle al equipo.

- ¿Cómo ha tomado la crítica de la prensa y de la afición?

- Yo creo que la crítica es parte del fútbol. Yo nunca me he preocupado por eso, respeto las opiniones de cada quien. Como siempre lo digo, cada quien ve el fútbol de maneras diferentes y se respetan, siempre y cuando todas las críticas sean con respeto, aquí serán bien recibidas. Y de mi parte lo mismo, nunca le he faltado el respeto a nadie ni lo haré y siempre voy a trabajar para hacer lo mejor para mi equipo. A veces sale, a veces no y la crítica siempre va a estar. Me preocupara si no me criticaran más bien.

- ¿Se aleja el primer lugar para la Liga?

- Faltan muchísimos puntos. Dejamos cuatro puntos en el camino en estos últimos dos partidos, pero hay que seguir hacia adelante y más allá de los puntos, yo creo que el rendimiento del equipo ha sido muy bueno. Dimos un muy buen partido de principio a fin. Creo que Cartago solo llegó con la del tiro de esquina (con un cabezazo al palo de José Vargas) y nosotros tuvimos varias ocasiones para abrir el marcador. No se nos dio. Es algo que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que mejorar para la etapa final, que será muy importante.

- ¿Cómo está su nivel?

- Yo me siento bien, como siempre digo, los niveles siempre suben y siempre bajan porque los partidos siempre cambian y el fútbol es impredecible. Hay que seguir confiando en mi talento, en el don que Dios me dio, yo sigo confiando hasta el final porque sé la clase de jugador que soy, la clase de persona que soy. Probablemente, en el siguiente partido pueda jugar bien, regular o mal, pero uno nunca sabe. Yo trabajo para jugar bien en todos los partidos, pero sabemos que eso cuesta mucho.

- ¿Cómo interpretó el no haber tenido minutos contra Argentina?

- Yo llevo trece años en la Selección y casi siempre he sido titular, he sido importante. Por un partido que no juegue tampoco me puedo volver loco. Simplemente tengo que trabajar y demostrarle al entrenador que puedo ser titular, que puedo competir. Eso es lo único que uno puede hacer como jugador. Demostrarle al entrenador en la cancha y sin hablar.

- ¿Le hace falta el gol?

- Eso es parte del fútbol, el gol va a llegar. Yo creo que he estado creando ocasiones, dando asistencias y el gol llegará cuando más lo necesite. Voy a seguir trabajando, tranquilo, humilde como siempre y yo sé que las cosas van a llegar.

Un vistazo a la tabla de posiciones

