Jeaustin Campos y las frases que denotan su frustración por el resultado ante Cartaginés

Jeaustin Campos no pudo esconder su desazón por el empate ante el Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cuál es el análisis del empate 1-1 frente al Cartaginés, a pesar de tener un hombre más en cancha?

- Fue un partido complicado. Me canso de decir que fuimos superiores, incluso cuando éramos 11 contra 11. Pero tengo que hablar de mejorar, de tener más jerarquía en las dos áreas, porque eso es lo que inclina la balanza. Con uno más, siempre intentamos ir por los costados con velocidad, pero el rival se replegó bien.

“No estuvimos claros, ya que bien pudimos cerrar el partido; tuvimos cuatro o tres oportunidades, pero nos está costando. Necesitamos mejorar en diferentes áreas, y debemos hablarlo esta semana. No hablo solo de los delanteros, sino que también tuvimos acciones a balón parado y pudimos embocar alguna para ganar, pero no se pudo. Fuimos superiores, pero no lo reflejamos en la cancha ni en el marcador. Seguimos golpeando con un martillo de hule”.

- ¿La frase “golpeando con un martillo de hule” sigue dando vueltas en su cabeza?

- Cuando tu equipo carece de gol y de contundencia, debemos buscar las razones. Me quedo con que no llegamos al momento de la definición. El equipo produce mucho, lo cual es lo más difícil para los entrenadores, pero ante estas situaciones debemos llegar a definir. Ese será el trabajo durante la semana.

- ¿Qué puede aportar el argentino Ángel Sayago en la ofensiva del Herediano?

- Es un tipo fuerte, diferente, y será otra alternativa como Andy Rojas, José Guillermo Ortiz y Jesús Godínez. Siento que nos puede dar otro perfil, pero lo importante es que esté conectado y podamos tener contundencia y cerrar de la mejor manera.

- ¿Cuál fue la reacción del plantel ante el empate?

- Los muchachos hacen un buen trabajo. Pero es frustrante, con bronca. Salieron cabizbajos en un partido que podíamos ganar. Es frustrante porque hemos realizado buenos juegos, pero es raro cómo manejamos los partidos; se nos complica por alguna razón. El penal en esta oportunidad y en otras se nos escapó de las manos. Debemos buscar alternativas, porque no nos alcanza.

- ¿Qué tanto le costó el juego a Luis Ronaldo Araya?

- Tal vez no estuvo tan fino para tomar las decisiones. Nos tiene acostumbrados a buenos partidos y a golazos, pero hoy no estuvo tan claro. Había pocos espacios, ellos hicieron un bloque profundo y a todos nos costó, en la fase ofensiva y no solo a él. Hablamos de mantener la calma, estar ecuánimes, porque es normal que en estos partidos nos vayan a molestar. A todos nos van a molestar.

- ¿Qué tanto le perjudicó la ausencia de Alejandro Bran?

-Siento que nuestro mediocampo es muy parejo. (Eduardo) Juárez lo hizo bien, Allan (Cruz) está recobrando su nivel y siento que estamos bien. Hoy volvió a jugar Yeltsin (Tejeda), que viene de una lesión, y creo que los muchachos lo hicieron bastante bien.