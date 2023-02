Jeaustin Campos tira una gambeta al hablar de la importancia del liderato

Las primeras ocho fechas del Torneo de Clausura 2023 nos dejaron algo claro: Saprissa y Alajuelense tienen una lucha aparte por el liderato. Los morados golearon a Pérez Zeledón 5 a 1 un día después de que la Liga hizo lo mismo con Grecia (5 a 0) y como era lógico, al timonel de la S, Jeaustin Campos, se le consultó por la importancia de estar en la cima y por el duelo tú a tú con el León (primero con dos puntos más, 20 a 18). Campos prefirió tirar una gambeta, ante consultas que catalogó como peligrosas.

Saprissa le envía un mensaje a Alajuelense: está listo para pelear de tú a tú

¿El partido ante Pérez Zeledón fue redondo, al golear y también darle minutos a figuras como Ulises Segura y Christian Bolaños?

Destaco algunas cosas, como que nos repusimos, que le dimos vuelta al marcador y cambiamos un poquito la manera de jugar. También resalto que le metimos muy buena intensidad, con jugadores muy agresivos, de mucha dinámica a la hora de marcar y de ir a presionar. Es una cancha difícil, hay que saber jugar en Pérez Zeledón y fuimos prácticos.

”Por supuesto que el partido fue redondo. Los que jugaron 60 minutos le sirvieron el partido en bandeja a los que entraron luego, como Marvin Angulo, Christian Bolaños y Ulises Segura. Esto se lo debemos también al grupo que inició y salgo contento también por Warren Madrigal que anotó. Incluso, lo del arbitraje quedó de lado. Ganamos sin apelaciones, sin nada por debajo y sin ninguna duda”.

Jeaustin Campos tiene a Saprissa invicto, luego de ocho fechas del Clausura 2023, en las que registró cinco ganes y tres empates. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué tanta validez le da al liderato en este momento del torneo?

“Saprissa siempre debe estar en los primeros lugares y luchando por el liderato. Hay momentos de momentos y en ocasiones es primordial ser líder, todos sabemos cuándo”.

¿Qué analiza de este tú a tú que están viviendo con Alajuelense?

“Hablo de mi equipo. Creo que es de mucha valía estar peleando el liderato siendo campeón. Hay una tendencia: cuando un equipo es campeón, cuesta que revalide su título. Nos hemos comprometido a esto y es mucho más difícil ser campeón y pelear arriba con la misma hambre y agresividad; así lo dicen las estadísticas. Sin comparar con nadie, para nosotros es muy valioso seguir ahí arriba”.

¿Cómo toma que la afición le empieza a pedir a Christian Bolaños?

“En el tema de Christian, pues como todos. Tiene que pesar la experiencia que tenemos manejando todo esto, porque no es la primera vez. Recuerdo con Wálter Centeno o Alonso Solís, porque la afición tiene todo el derecho de ser emocional y pedir, pero me toca salvaguardar no solo que entren como hoy, en un partido resuelto, a divertirse y tener ocasiones de gol con las que no contamos en los primeros 75 minutos. Me toca la parte racional y es algo con lo que se convive cuando se está en un equipo grande”.

Ariel Rodríguez entró de cambio y marcó y dio asistencias. ¿Qué valoración hace de esa lucha por ser el “9″ titular?

“Hemos tenido buenos momentos de cada delantero, pero apelamos más a la constancia. En algún momento un “9″ ha tenido buenos partidos, luego no y les hemos dado minutos. He tratado de ser justo, dentro de lo injusto que es el fútbol, pero también en esto marca el juego táctico y el cómo defendemos. Igual, necesitamos esa dosis de que el “9″ sea más decisivo en las jugadas. Al final, nos decantaremos por futbolistas que durante la semana trabajen bien y se apliquen, pero el delantero tiene que firmar con goles sus actuaciones”.

¿Qué concepto tiene del presente que vive Luis Paradela?

“Luis estuvo lesionado, luego se expulsó en el Torneo de Copa, volvió, se lesionó y ha estado en esa intermitencia que se refleja en el juego. Igual, no podemos negar que un jugador como estos cualquiera lo puede apreciar. Él está recuperando su nivel”.