Jeaustin Campos se desvive por tener a Kendall Waston en el Herediano

La semifinal entre Herediano y el Deportivo Saprissa ya se empezó a jugar fuera de la cancha, al mostrar Jafet Soto, gerente general el Team, interés por los servicios del zaguero Kendall Waston, a quien se le vence su contrato con los morados en diciembre próximo.

Jafet aseguró luego del partido ante el Puntarenas FC (1-2), que Kendall no está contento con lo que le ofrecen en el cuadro morado y por eso está indeciso de continuar.

Por lo tanto, los rojiamarillos podrían entrar en la puja por el Gigante de la Concacaf, de no llegar a un acuerdo en los próximos días. Soto calentó así la semifinal que tendrá su juego de ida este jueves 11 de mayo, a las 8 p. m., en el estadio Colleya Fonseca de Guadalupe.

El propio entrenador Jeastin Campos no oculta que le encantaría tener a Waston en el conjunto florense, pues lo conoce muy bien y sabe de sus condiciones.

Jeaustin fue quien hizo debutar a Waston en la Primera División, en enero del 2009, cuando lo utilizó en un partido ante Ramonense.

Posteriormente fue Jeaustin quien le dio su primera oportunidad en el fútbol internacional, cuando lo llevó al Bayamón de Puerto Rico, en 2010, en condición de préstamo, donde actuó en ocho partidos y marcó cinco goles.

“Kendall debutó conmigo y me parece que siempre estuve presente en el transcurso de su carrera. Si usted me pregunta si me encantaría tener a Kendall en el equipo, pues por mí, feliz de la vida. No tengo ningún problema para que se incorpore al Herediano”, admitió Campos.

Sin embargo, el estratega tiene claro que el zaguero actualmente tiene contrato con los morados. No obstante, la traba de que aún no firma su continuidad con los morados pasa al no estar de acuerdo en la duración de su contrato (tres años) y en aspectos económicos.

“Las situaciones contractuales las manejan Robert (Garbanzo) y Jafet (Soto). A Kendall la he tenido como jugador y como rival. Vamos a esperar a ver qué sucede en las próximas semanas y mientras tanto vamos a concentrarnos en el partido del jueves”, añadió Campos.

Fuerzas equiparadas Copiado!

Jeaustin aprovechó este lunes el día que la Unafut organizó con los equipos semifinalistas del Clausura 2023 y los medios de comunicación para referirse a su rival, a quien le llevó el título en el torneo anterior.

“Todo puede pasar. Lo importante es que empezamos de cero porque las fuerzas están equiparadas, Nunca han estado tan parejos, a pesar que nosotros entramos al final, en los últimos 15 minutos. Esta parte del torneo se juega diferente y todos lo sabemos”, comentó Campos.

Sobre sus favoritos al cetro, el estratega fue contundente en su respuesta.

“En teoría siempre el favorito pasa por el más regular de la temporada, pero todos sabemos que estas series son de matar o morir y todo se complica. Todo puede pasar porque son partidos diferentes. En mi caso estoy feliz por estar en la fiesta grande”, manifestó Campos.

Sobre la ausencia del arquero Brayan Segura, por acumulación de cinco tarjetas amarillas, y la inclusión del meta Steven Orias, Jeaustin aseguró que es hora de mirar hacia adelante.

“En plena guerra nadie regala nada. No me voy a entretener en este tipo de cosas. El primero en ser sorprendido por Orias fui yo. Tiene una gran madurez a pesar de su juventud y su corta edad. De la forma que le habla y ubica a jugadores como Keyner Brown, Juan Miguel Basulto, Yeltsin Tejeda, me gusta y espero le vaya bastante bien tanto por él como por el equipo”, declaró Campos.