Jeaustin Campos se acordó de Christian Bolaños

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, se acordó de Christian Bolaños, quien entró en el grupo de 18 posibles para jugar frente a Cartaginés.

Bolaños vuelve a ser parte de una convocatoria y estará en la banca a la espera de una oportunidad para volver a mostrar sus condiciones.

Christian Bolaños y Jordan Smith conversaron antes del juego. El jugador de Saprissa estará en la banca ante Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Christian llegó a la cita con seis meses y seis días sin jugar con Saprissa; la última vez que actuó con los morados fue el 6 de agosto del 2022.

La semana pasada, Jeaustin Campos manifestó que Bolaños podría ser tomado en cuenta para alguno de los partidos.

“Con el tema de Christian, me alegra mucho que haya reconocido los errores que ha estado cometiendo, que su actos van en contra de lo que en cualquier camerino puede manejarse y que eso no le permitía competir sanamente, porque han sido errores que desafortunadamente hacen que no tenga esa competencia”, declaró.

Campos reconoció que el hecho de que se disculpara no significa que volvería a jugar. Sin embargo, sí le generó empatía con el jugador y espera ver pronto un cambio en las actitudes de Bolaños para que pueda competir por minutos.

“Son situaciones de camerino que no vamos a ventilar acá; ahora esperemos que de aquí en adelante tenga un comportamiento adecuado dentro del camerino, con mis compañeros del cuerpo técnico, con todas las situaciones que rodean un buen ambiente”, explicó Campos.