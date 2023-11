Jeaustin Campos repasa los aspectos que más lo han frustrado previo al juego ante Cartaginés

- ¿Cómo afronta el Herediano los difíciles momentos que atraviesa? Copiado!

- El equipo y yo nos sentimos un tanto frustrados, ya que nuestro desempeño en el campo no se traduce en los resultados esperados. Hemos dejado escapar puntos de manera dolorosa en diversos torneos, y eso es algo que reconocemos. Por ello, enfrentar a Cartaginés representa una oportunidad para revertir la situación, ser coherentes con nuestro rendimiento y buscar los resultados. Esperamos que se abra la portería, algo que nos ha faltado últimamente.

- ¿Cuál es la mayor fuente de su frustración? Copiado!

- Existen diferentes tipos de frustraciones, y es complicado lidiar con cualquiera de ellas. Sin ser mediocre, es difícil lidiar con cualquier tipo de frustración. Pero es el doble cuando jugás bien, estás haciendo las cosas bien, todas las fases del fútbol las estás haciendo bien, pero no se da eso en el marcador. Estás jugando bien y lo único que te falta es anotar, pero es una cuestión complicadamente sensible, porque los equipos viven de ganar haciendo goles.

- ¿Qué sensaciones le provoca perder la Supercopa y ser eliminados del Torneo de Copa y de la Copa Centroamericana? Copiado!

Al analizar los partidos, identificamos errores puntuales que han definido los resultados. Estas situaciones deben ser corregidas, ya que perder en una serie de penales es sumamente frustrante. Necesitamos ser más contundentes en el área rival, aspecto en el que estamos trabajando arduamente.

- ¿Qué influye en estos errores? Copiado!

- Estamos buscando opciones para llegar al área rival, pero el tiempo limitado para entrenar nos ha dificultado corregir los detalles. Trabajamos con grupos específicos para abordar estos problemas y esperamos remediarlos. Creo firmemente que merecemos mejores resultados en el campeonato, considerando nuestro desempeño en el campo.

- ¿Cómo enfrenta las críticas ante los resultados del equipo? Copiado!

- Raramente he escuchado comentarios positivos, a menos que los resultados estén a nuestro favor. Durante los procesos, las alabanzas son escasas. Personalmente, me enfoco en otros aspectos y evito las redes sociales, ya que pueden ser una distracción.

- Tras quedar fuera del Torneo de Copa, la Copa Centroamericana y perder la Supercopa, ¿cree que su estabilidad laboral se ve amenazada por no lograr un campeonato? Copiado!

Quiero reiterar que llegaron 15 jugadores nuevos al equipo, algunos con sobrepeso y otros sin competir durante meses. Después de la pretemporada, comenzamos el campeonato y, a pesar de las dificultades, el equipo ha estado compitiendo. Mi enfoque está en mejorar y corregir los errores para ganar. No hablo con mediocridad, pero es claro que hemos dejado ir tres torneos.

- ¿Siente presión debido a la falta de resultados? Copiado!

- Personalmente, no me preocupo. Tengo experiencia y he enfrentado situaciones más difíciles en las que mi puesto estuvo en duda, pero logré salir campeón. Mi enfoque está en hacer lo que se debe hacer y trabajar en los detalles que nos llevarán a la victoria.

- ¿Qué cree que les falta para cambiar estos malos resultados? Copiado!

- La gente debe comprender que podemos tener un buen plantel y buenos jugadores, pero un buen conjunto, cuesta. Construir un buen equipo lleva tiempo y esfuerzo. Nosotros no tuvimos la oportunidad de disputar partidos amistosos debido a limitaciones de tiempo en la pretemporada, pero estamos compitiendo al mismo nivel que Alajuelense y Saprissa, a pesar de que ellos llevan tiempo armados. Es crucial valorar el trabajo de construcción y desarrollo del equipo.