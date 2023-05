Jeaustin Campos buscó a Kendall Waston para darle un abrazo

Kendall Waston daba declaraciones luego del partido del domingo contra Herediano cuando sucedió lo impensado, incluso para algunos fue sorpresa, pero no para Waston.

Jeaustin Campos, técnico de Herediano, salió de la conferencia de prensa y de repente irrumpió, hablándole a Kendall y abrazándolo de inmediato.

“Diay langui”, dijo Jeaustin. Waston volvió a mirar a su derecha y ahí estaba Jeaustin. El defensa esbozó una sonrisa y respondió “prof”, saludó y abrazó a quien hace unas semanas fue su entrenador en Saprissa.

Cuando le preguntaron a Kendall si le sorprendió que Jeaustin lo saludara o si esto significa que son amigos, respondió: “No me sorprende. Él me hizo debutar, nos conocemos. Tenía como 17 años cuando me hizo debutar. Son años de conocernos, me llevó a Puerto Rico y a Pérez Zeledón”, expresó Waston.

Las preguntas a Kendall continuaron en torno al saludo y si esto podría ser una señal de que se irá a jugar con Herediano. Tanto Robert Garbanzo, gerente deportivo de los florenses, como Jafet Soto, han elogiado al gigante de la Concacaf y Soto indicó que a partir de junio harán todo lo posible para contratarlo.

“Usted quiere crear polémica, si alguien te quiere, siempre te querrá”, dijo Waston en respuesta.

Jeaustin Campos quiso dejar claro que no tiene diferencias con Kendall Waston, a quien saludó luego del partido entre Saprissa y Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Kendall podría ser uno de los testigos de Javon East en el caso de los supuestos insultos racistas por parte de Campos. Sin embargo, con el abrazo, parece que la amistad no se rompió entre ellos.