Jeaustin Campos advierte: ‘Si hay un equipo que sabe lidiar con el matar o morir, es Saprissa’

Su personalidad y su bagaje lo respaldan para jamás darse por vencido. A Jeaustin Campos no solo le gusta ganar, sino que lo ha logrado en muchas ocasiones y por más que se vea en desventaja con Saprissa, tras el 1 a 1 en la idea de la semifinal ante Alajuelense, advirtió que su equipo es experto en lidiar con la adversidad y sabe mejor que nadie lo que es estar contra la pared y salir adelante.

Campos tiene claro que el gol de visitante que logró la Liga el domingo anterior es un criterio de desempate si se mantiene la igualdad en el global, pero tampoco es algo definitivo. Es más, recalcó que los tibaseños están más preparados que nadie y mentalmente son más fuertes que todos, tomando en cuenta que su cierre de la fase regular fue perfecto y respondieron cuando no podían fallar.

Es la primera vez desde que llegó que se le critica el planteamiento. ¿Quedó satisfecho con lo que propuso en la ida o piensa que pudo hacerlo mejor?

Es que es fácil hablar y acomodarse. Qué hubiese pasado si Ariel Rodríguez mete esa última jugada, pero es que hay algunos acomodados... No digo que no me equivoco, por supuesto que lo puedo hacer, pero una de las fortalezas de este cuerpo técnico es el análisis.

”Ahora, el rival también juega, pero si analizamos la posesión de la pelota, la tuvimos más nosotros. Alajuelense está acostumbrado a tener el balón, pero no lo quiso y simple y sencillamente jugó directo, que es valido y les funcionó. De repente se intercambiaron los papeles. Si cambiamos, fue porque el rival también juega, pero ajustamos para el complemento y lo hicimos bien”.

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, afirma que en el último clásico la virtud del equipo fue ajustar y cambiar sobre la marcha para empatarle a Alajuelense. (Jose Cordero)

¿Cómo toma el tema del gol visitante en esta serie?

El fútbol es de buscar goles, lo mismo diría si hubiésemos ganado 2 a 0 en la ida. Hay más de 90 minutos para lograr las anotaciones y las buscaremos para sacar la clasificación. Saprissa tiene la personalidad y está acostumbrado a estos partidos más que ningún otro equipo en este campeonato. Con el juego que viene son siete partidos para nosotros en los que no hay más allá que ganar y anotar.

”Si hay un equipo que tiene la experiencia y sabe lo que es lidiar con matar o morir, es Saprissa. Estamos más habituados que nuestro rival, porque Alajuelense hizo un gran campeonato y creo que este es apenas el primer partido en estas circunstancias para la Liga, pero nosotros ya tenemos siete”.

Se habla mucho de lo mental y del peso con el que carga Alajuelense. ¿Pesa tanto esta situación?

Es una respuesta que debe dar Alajuelense más que nosotros. Si fuese al revés, creo que sí tendríamos un artículo más en esa ley del fútbol, donde tendríamos que sopesarlo. Como entrenador de Saprissa digo que ojalá les pese, pero no es algo en lo que me voy a centrar y en mi charla no me voy a enfocar en que los han eliminado en el Morera, en que les pesa o todas esas situaciones.

”Hay cosas más importantes desde lo futbolístico y lo anímico, en lo que podemos ser protagonistas, pero en este aspecto el protagonista es el rival. Nosotros vamos a aprovechar otras circunstancias, incluso emocionales, para salir con la victoria. Si se puede ampliar, lo haremos, pero no nos basamos en esto”.

¿Tienen más exigencia al estar obligados a anotar?

Es la máxima del fútbol, hay que anotar. La realidad de este deporte es que hay que ir a anotar siempre. El partido que se viene es como los anteriores para nosotros, es a morir o matar y estamos acostumbrados a esto, porque ha sido nuestro modo de vivir en los últimos partidos. Tal vez uno quisiera ver otro Saprissa, pero la astucia que hemos tenido es acomodar las fichas a lo que hay.

¿Este es el tipo de partidos que más le gustan y lo desafían?

Me gustan todos los partidos, menos los amistosos. Esta misma pregunta la recibí en la jornada 16, en la 17, en la 18 y hasta la 22. Sabemos a lo que nos enfrentamos y por supuesto que nos gusta competir y vamos a ir a hacerlo. Sabemos que la afición de Saprissa y Alajuelense estará ahí y nos gusta. Si tenemos presión, no es nada que no viviéramos en los últimos meses desde que llegué. Si Dios nos tiene algo a nosotros, no nos lo va a dar, sino que lo vamos a ir a buscar.

Se ha hablado mucho de la situación de David Guzmán ¿Conversó con el jugador para que baje revoluciones?

A David lo debuté hace algunos años, al igual que a otros de los que tengo ahora y algunos saben lo que quiero hasta con la mirada, porque los conozco bien. Se ha hablado mucho, pero son situaciones mediáticas y del otro lado (Alajuelense) también se dieron algunas cosas complicadas, como con José Miguel Cubero. Sin embargo, a todo perro flaco se le pegan las pulgas, pero es un gran jugador y hemos hablado. No tengo que enseñarle nada a nadie, ya los jugadores saben manejar esas situaciones.

¿La decisión de enviar a Kendall Waston de delantero es más que todo para el cierre o en qué minuto ya valoran enviarlo al ataque?

Contra Cruz Azul, hace más 10 años, ganamos 1 a 0 en la Concachampions jugando con Kendall desde el inicio como delantero. Si pusiera a Kendall desde el minuto 1 o 90 bajando a pivotear y haciendo estas funciones, le faltaría el respeto a los otros 9 que tengo. Sin embargo, no es así y lo que hacemos es aprovechar algo que nadie tiene. Tal vez alguna gente prefiera ser recatada, pero si tengo que descuadrar para buscar un resultado, lo hago. Las formas me tienen sin cuidado, el fondo es lo que importa y tengan cuidado, porque puede salir de “9″ el miércoles.

¿Quién es el mejor portero del torneo y siente que se le debe dar más importancia a Aarón Cruz?

En la historia Saprissa ha tenido porteros muy buenos y hemos venido para acá hasta llegar a un futbolista que le ha costado muchísimo la aceptación de la afición y la prensa, pero se lo ha ganado. Para mí es un jugador como todos, importante, pero no imprescindible. Ojalá que no tenga más protagonismo, porque entre menos aparezca, mucho mejor para nosotros.

¿Por qué Christian Bolaños ahora tiene el rol de cerrador de los partidos?

He estado escuchando a unos genios del micrófono que hablan del planteamiento y de otras cosas, pero si observan el partido anterior que ganamos 2 a 0 ante Alajuelense, fue casi el mismo planteamiento y casi que los mismos jugadores. Recordemos que Christian venía sufriendo algún tipo de lesión y en aquel clásico anterior no estaba, es más, este lunes no estuvo con nosotros en el entrenamiento, porque tiene una fascitis plantar.

”Lejos de lo que dicen los genios del micrófono, que hablan que Christian no juega, el punto es que desde que estuvo lesionado tuvimos seis partidos seguidos ganando y cuando volvió ingresó de cambio y fue un revulsivo importante . No soy entrenador de jugadores, soy entrenador de un equipo y debo de premiar a los que lo han hecho bien, ya sea por la lesión o expulsión de algún compañero.

”Lo que pasa es que algunos no analizan, pero yo sí lo hago. Es muy fácil hablar con esa ligereza, pero converso con Bola y no me voy a pegar un balazo en los pies. A Bola lo conozco muy bien, hemos estado cerca para ver su evolución de la dolencia y no es solo la lesión, sino el ritmo de competencia y lo veíamos en aquel momento.

”Es fácil hablar después del partido sobre el planteamiento, cuando algunos no observan lo que se vive acá. Incluso, me extraña que algunos exjugadores hablen sin respetar lo que se vive en un camerino y es peligroso, porque mueve masas y la afición consume. El equipo está muy comprometido, está muy bien y tampoco es que antes nos creíamos los mejores y ahora pensamos lo contrario”.

¿Christian Bolaños está fuera para el partido de vuelta?

Vamos a esperar. Le van a hacer unos estudios y si está bien, estará. Hemos venido jugando partidos a matar o morir y el que viene no será la excepción.

Ya no hay mallas perimetrales en el Morera Soto. ¿Mete más presión esto?

La única ventaja es que tenemos más espacio para los saques de banda, el resto es igual. Alajuelense juega muy bien en el Saprissa, en el Nacional y nosotros también. Independientemente de las ventajas competitivas, siempre han sido partidos muy parejos, son planillas muy equilibradas y es un clásico.