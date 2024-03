Javier Santamaría y figuras históricas de Alajuelense hicieron pacto en su encuentro

A Javier Santamaría le gustó conocer y escuchar con atención a algunas de las muchas figuras históricas de Liga Deportiva Alajuelense. Ese encuentro inesperado era imposible que pasara desapercibido.

Óscar Ramírez, Javier Delgado, Jozef Miso, Pablo Izaguirre, Carlos Hernández, Mauricio Montero, Johnny Acosta, Cristian Oviedo, Patrick Pemberton y Wílmer López acudieron a la cita en el restaurante Al Sabor del Che, de Pablo Gabas, en Santa Bárbara.

“Hablamos internamente, creímos que era algo que podía sumar, son la viva historia del club, gente que siente los colores, que se han matado en la cancha por la institución. ¿Por qué no escucharlos? ¿Por qué no sentarnos con ellos?”, expresó el director deportivo de la Liga, Javier Santamaría.

Esas declaraciones las brindó a los medios con derechos de transmisión en la previa del juego donde Alajuelense goleó a Santos (4-0), antes de viajar a Estados Unidos para debutar en la Copa de Campeones de Concacaf contra New England Revolution.

Javier Santamaría mencionó que el propósito de ese encuentro era pasar un rato agradable, intercambiar opiniones, que esas exglorias del club dieran sus puntos de vista sin ningún tipo de filtros y tomar en consideración algunos de sus comentarios.

“Yo me fui contento, uno sale reflexionando acerca de algunas cosas y todo es para sumar al final. Es para sumar y poner a la institución lo más arriba posible”, dijo el español en Columbia.

Ese convivio fue visto como una buena noticia por parte del liguismo, una iniciativa que se tomó como un punto de partida para retomar esa cercanía del club con gente de riñón rojinegro y que se perdió tiempo atrás.

Por los nombres de los personajes que estuvieron ahí, la cita también alimentó la curiosidad. ¿Quién no quisiera saber qué se dijo en la reunión?

Al menos por parte de Javier Santamaría no se sabrá. El director deportivo de Alajuelense fue enfático en que él no podría contar mayores detalles, debido a un pacto que hicieron todos los que estuvieron ahí.

“Son cosas que mueren en el camerino, así lo acordamos desde el minuto uno cuando nos sentamos en la mesa. Lo que se habla queda aquí, entre nosotros”, enfatizó Javier Santamaría.

Agregó que se trata de gente muy respetable, que en su momento lo dieron todo para la Liga y reiteró que en esa comida el compromiso fue claro, en el entendido de que ahí entre ellos quedaba todo lo que se dijo.

Tampoco es que el director deportivo de la Liga estuviera completamente cerrado para no pronunciar nada de ese encuentro, pero lo que manifestó fueron más generalidades que detalles puntuales.

“Al principio siempre hay un poquito más de timidez, de tanteo, después nos extendimos y nos tuvimos que ir por la hora, pero si no, capaz que nos hubiésemos quedado más rato. Da gusto escuchar cosas, gente que ha tenido historias inolvidables acá en la Liga, batallas que digo yo y eso siempre a uno le remueve un poco”, relató.

Javier Santamaría no quiso revelar si esta idea de acercarse fue una iniciativa suya, de su equipo de trabajo, de alguien más.

“A mí no me gusta colgarme ninguna medalla, ni para lo bueno, ni para lo malo. Es una cosa de la institución, así pensamos que era algo que podía sumar y le dimos para adelante”.

Por ejemplo, Pablo Izaguirre contó que a él lo llamó Wílmer López para extenderle la invitación a esa cita y tiene entendido que el Pato también llamó a otros.

La Liga empezó a buscar a esa gente de la casa para hacerles ver que tienen las puertas del club abiertas y que más allá de las diferencias y hasta los resentimientos, en realidad a todos los une lo mismo: ser parte de la historia de Alajuelense.

“No lo hago para que la gente me aplauda, lo hago por el club. A mí me trajeron aquí y me pagan un salario para hacer mi trabajo de la mejor manera y lo que tenga que hacer lo voy a hacer, por la Liga hay que hacer todo lo que esté al alcance de uno y si esta es una actividad que puede sumar, hay que hacerla”, añadió Javier Santamaría.

¿Puede ser que alguno de ellos trabaje más directamente con el equipo? “La reunión no era para eso, pero de ahí en adelante lo que vaya surgiendo, todo se intentará hacer de la mejor manera para el beneficio del club, eso siempre”.

Pablo Izaguirre expresó de manera pública que él creía que Joseph Joseph iba a estar en esa reunión con ellos y que como el presidente de Alajuelense no fue, no es lo mismo.

Resulta que ese día justamente a esa hora, el jerarca manudo tenía unas reuniones laborales que no podía cancelar. Y para evitar malos entendidos, el propio Joseph Joseph les hizo saber por qué no pudo acompañarlos.

El presidente rojinegro también les hizo saber que acudirá a la próxima cita. Es un hecho que habrá segunda parte. Alajuelense y sus exfiguras volverán a sentarse para revivir anécdotas y hablar del pasado, del presente y el futuro de la Liga.

