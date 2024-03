El reencuentro de Alajuelense con exjugadores y con Óscar Ramírez contado por Pablo Izaguirre

Liga Deportiva Alajuelense buscó un acercamiento con exjugadores y con extécnicos del club con el propósito de que Javier Santamaría los conociera y les hiciera ver que las puertas de la institución rojinegra siempre estarán abiertas para ellos.

Así fue como Óscar Ramírez, Javier Delgado, Jozef Miso, Pablo Izaguirre, Carlos Hernández, Mauricio Montero, Johnny Acosta, Cristian Oviedo, Patrick Pemberton y Wílmer López acudieron a una cita en el restaurante Al Sabor del Che, de Pablo Gabas, en Santa Bárbara.

Pablo Izaguirre contó a La Nación que el lunes pasado recibió una llamada del Pato haciéndole la invitación para que acudiera a este acercamiento.

“Wílmer nos convocó, no sé si fue una idea de la gerencia deportiva, o de alguien más en el club. No llegó don Joseph Joseph por diferentes motivos, sí lo hizo Javier Santamaría y le agradezco que haya estado, pero no es lo mismo sin la presencia del presidente”, expresó Pablo Izaguirre.

Desde que se planeó ese convivio, el jerarca de Alajuelense manifestó que ese día en específico no podía asistir por una situación laboral, pero que para un segundo encuentro estará presente porque quiere compartir con todos ellos.

El argentino comentó que Javier Santamaría está recién llegado al país y tiene un peso complicado sobre sus espaldas, porque el suceder a Agustín Lleida no es fácil.

“Él tenía el poder del estadio, tenía el poder del CAR y esa sucesión para él debe ser complicada. No sé cuál será su toma de decisiones, sus gestiones y qué lo dejará hacer la Junta Directiva, pero le deseo lo mejor”.

Confesó que la cita lo tomó por sorpresa, principalmente porque desde hace años, la Liga empezó a desprenderse de exjugadores que conocen el club mejor que nadie desde adentro.

“No se sabe de qué fue la reunión, pero es lógico que Javier Santamaría se quería empapar de lo que nosotros sabemos del club. No se sabe si es de tintes políticos, porque a nosotros nunca nos tomaron en cuenta”.

Pablo Izaguirre dijo que el director deportivo de Alajuelense pretendía ahondar más en la historia y conocer a algunos exfutbolistas.

“La gestión de él se verá más adelante, según lo que le dejen hacer. Puede ser una reunión para un conocimiento y quizás para un futuro él llamar a dos o a tres y hacer una reunión pautada diferente y que esté don Joseph, pero en el caso mío me gustaría hablar personalmente con el presidente”, recalcó.

Además, ahora quedó esa impresión de que el club los está buscando otra vez, porque pasó mucho tiempo sin que eso se diera. En los últimos años, la Liga efectuó varios encuentros de exjugadores a los que inclusive acudió Iván Mraz, pero muchos de ellos optaron por no ir.

“Hay una pregunta que queda en el aire y es que de tantos exfutbolistas, saquemos que éramos diez u once, aunque en realidad Pablo Gabas estaba como anfitrión de su restaurante, pero que de todos, al menos uno o dos no le sirvan a la Liga”, apuntó.

Al mencionar eso, Pablo Izaguirre aclaró que él no es que se esté postulando, pero considera que hay muchachos que le pueden servir a la institución.

“Aunque sea solo uno, le puede servir. Es muy raro, porque uno ve los otros equipos y tienen a unos cinco o más y la Liga no tiene prácticamente a nadie. Están todos afuera del equipo masculino por diferentes motivos. Si a los otros equipos sí les sirven los exjugadores, es por algo, pero de la Liga la mayoría se van resentidos”.

Izaguirre mencionó el caso de Herediano, que reclutó a Yosimar Arias, Pablo Salazar, Víctor Núñez y Yendrick Ruiz, por citar algunos y terminaron siendo tan rojiamarillos como el mismo Jafet Soto.

“Es una identidad que se adquiere. Hay algo que la Liga viene haciendo mal y que tiene que tratar de recuperarlo”.

Del presente rojinegro, Pablo Izaguirre afirmó que cada juego es un examen para Alajuelense, que no solo atañe al cuerpo técnico encabezado por Andrés Carevic, sino que involucra también a los jugadores y a los directivos.

“Herediano se ha alejado varios puntos y entonces la Liga tiene que ganar los partidos que vienen. Mientras esto no se dé, Alajuelense va a vivir en una olla de presión, principalmente en el Morera Soto, hasta que no llegue al campeonato. Esa olla de presión va a parar cuando sea campeón. Todos van a tener que saber convivir con eso”, concluyó.

