Yo hasta la fecha 22 era el que llevaba más goles de Saprissa, pero con pocos minutos, a veces eso no se ve, y se venden otras cosas. La afición no ve los números porque yo hice seis goles en pocos minutos. Me hubiese gustado jugar más tiempo y tener la regularidad, pero bueno así no se dio. Tal vez merecía más; al final no se dan las cosas como uno quiere, pero puedo ver de frente a cualquiera, salgo agradecido con Saprissa pese a que no logramos el objetivo del campeonato. La decisión no sé si la tomó el técnico o la directiva.