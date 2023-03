Jafet Soto y Horacio Esquivel dan la cara ante quienes dudan por paliza de Guanacasteca a Herediano

Jafet Soto y Horacio Esquivel, técnicos del Herediano y Guanacasteca, respectivamente, salieron al paso para desvanecer cualquier suspicacia, luego de la goleada 4-0 propinada por los pamperos, en lucha por no descender, a los florenses.

Soto aceptó que su equipo fue un desastre en el Chorotega y estuvo lejísimos del que venía de seis triunfos al hilo, apenas cinco goles en contra y 19 a favor en esta buena racha. No obstante, recalcó que fue un accidente del fútbol y jamás otra situación.

Los jugadores de Guanacasteca se liberaron, tras conseguir una goleada fundamental en sus aspiraciones por salvarse del descenso.

A Jafet se le consultó directamente en la conferencia de prensa: ¿Le molesta que en redes algunos aficionados cuestionen que Herediano perdiera con Guanacasteca y que pueda haber algo raro?

“Que vean el partido. No entiendo por qué esa falta de respeto. Me imagino que son un montón de fanáticos. Pusimos al mejor equipo que teníamos, pero no nos alcanzó”, respondió el timonel florense.

Y es que los rojiamarillos no contaron con figuras como Yeltsin Tejeda, Keysher Fuller, Anthony Contreras, Aarón Salazar, Gerson Torres, Jefferson Brenes, Fernán Faerrón y John Jairo Ruiz, entre otros.

De igual forma, se esperaba muchísimo más de un equipo que podía asumir el liderato en la jornada 15 del Clausura 2023;no obstante, se quedó con los mismos dos puntos menos que Saprissa y Alajuelense (líderes con 30 unidades) y con un partido más.

Del lado de Esquivel, la consulta fue la misma. Y el malestar fue igual o mayor ante lo que considera una falta de respeto a su trabajo y el de sus jugadores.

“No sé de qué me hablan. Me están tirando abajo el trabajo, los muchachos corrieron y nadie les regaló nada. Por favor, soy una persona recta y temeroso de Dios. Me faltan al respeto con estas insinuaciones”, manifestó.

Mérito para la ADG Copiado!

No se le puede restar mérito a unos guanacastecos que por primera vez en toda la temporada marca cuatro goles en un partido (contando el certamen anterior y el actual). Los locales mostraron mucha más ambición, actitud y orden que su rival, de esto nadie puede dudar.

Gracias a estos elementos dejaron atrás cuatro derrotas consecutivas y lo más importante de todo, dejaron el último lugar de la tabla acumulada.

Tras esta importantísima victoria ocupan el puesto 11, con un punto más que Guadalupe FC (26 a 25 unidades). Incluso, mejoraron su gol diferencia (-22 a -23), con respecto a unos guadalupanos que visitan el jueves al Cartaginés.

Los jugadores de Guanacasteca Gustavo Muñoz (izquierda) y Fernando Piñar celebraron a lo grande la goleada ante Herediano. (ADG)

El negocio fue redondo para la ADG y poco importa para ellos que algunos duden. El convenio que unía a estos dos clubes tiempo atrás terminó y, por lo mismo, en ambos bandos consideran que hay que dejar de lado los fanatismos y ver la realidad.

“Fue un partido muy malo, no podemos rescatar nada, ni la actitud y tampoco el estilo de juego. No pongo excusas, porque la planilla de Herediano es para que juegue cualquiera, pero las bajas que tuvimos fueron sensibles. Lo único que puedo hacer es felicitar a Guanacasteca y nosotros dedicarnos a corregir”, añadió Soto.

‘Team’ pecó desde el primer segundo Copiado!

Los pamperos salieron decididos a llevarse a su rival por delante y en tan solo 26 minutos ya estaban 3 a 0. En el 5′ Steven Williams abrió el marcador de cabeza, mientras que en el 16′, Fernando Piñar aprovechó otra acción aérea para poner el 2 a 0 y, en el 26′, José Ugalde marcó un golazo, tras una contra impecable que armó Dariel Castrillo.

El técnico Jafet Soto trató de ajustar con cambios; sin embargo, Rawy Rodríguez vio la roja directa en el 30′. En el segundo tiempo, Wálter Cortés puso el 4 a 0, tras cobro de tiro libre.

Pudieron llegar más anotaciones; no obstante, la ADG bajó el pie del acelerador. Su gran objetivo era ganar y ahora apuntan a salvarse.