‘Héroe’ que solucionó el apagón en el Herediano - Saprissa dice que ni las gracias le dieron

Fue uno de los más aplaudidos en el partido entre Herediano y Saprissa. Se ganó el reconocimiento del público no por un pase a gol, menos por haber conseguido una anotación, sino porque logró que el encuentro continuara, tras un receso de 40 minutos por el apagón que sufrió una de las torres del Estadio Colleya Fonseca.

Se trata de Alexánder Campos Guevara, vecino de Tres Ríos y quien posee la empresa de servicios eléctricos ACG Soluciones Eléctricas. Alexánder reparó el daño y los aficionados lo vieron como el “héroe” que salvó la noche, porque se logró terminar con el choque entre florenses y morados.

Campos manifestó que posee una carrera de más de 30 años como electricista y le brinda servicios a varias compañías en el país.

“Estaba en el estadio viendo el juego con mi nieto Keyron Campos, pero cuando falló la torre y había pasado algún tiempo sin solución, me dijo: ‘Qué pereza, vámonos’, pero le dije, espérese para ver qué pasa. Me pidió que lo llevara al baño y yo decía, qué impotencia, ver esa gente ahí tratando de arreglar el daño y no poder hacer nada para ayudarles”.

Cuando Alex, como lo conocen a Campos, iba al baño con su nieto, le llamó la atención que quien estaba trabajando con el daño no tenía ni una escalera.

“El tablero estaba tapado y me pregunté cómo iba a revisar eso así. Le pregunté, cuál es el breaker que se disparó. Me lo señaló y le dije tóquelo y estaba caliente, como todos los demás. Ahí había un problema de calentamiento en todos los interruptores; la torre consume más amperaje que lo que soporta la caja, o sea en cualquier momento eso puede incendiarse”, opinó Alex.

El electricista le pidió al señor que estaba tratando de solucionar el inconveniente que lo dejara ayudarle y se llevó la sorpresa de que no había herramientas.

“No tenía destornilladores, ni siquiera un breaker sustituto o de stock. Las líneas no correspondían. Eso quedó provisional para terminar el partido, pero tienen que ver cómo lo arreglan. La reparación que hice fue temporal, para terminar el partido. El breaker murió y pasé la línea directa al breaker principal que tenía toda la carga y eso ayudó a encender la torre. Me extraña que nadie que tenga que ver con el estadio, ni siquiera me haya llamado para darme las gracias o pedirme una recomendación”, resaltó Alexánder.

Alexánder Campos Guevara, asistió a ver el juego de Herediano ante Saprissa con su nieto Keyron Campos. (Yenci Aguilar Arroyo)

La recomendación del electricista para que no haya más problemas es cambiar todo, colocar un tablero de interruptores nuevo y efectuar una revisión general.

“Me puse a medir cargas y vi que todo estaba mal. El tablero es de una marca que no se usa en el país.

“No entiendo cómo el Ministerio de Salud permite que esto siga operando así; Bomberos debería inspeccionar”, comentó.

Rodolfo Conejo Torres, presidente del Comité Cantonal de Deportes de Goicoechea, le dijo a La Nación que los equipos cuentan con el aval para funcionar, no cree que se deban descartar y aclaró que en el estadio los apagones no son constantes.

“Solo han sido dos apagones, en la final del torneo pasado y el de este miércoles y se dio en diferentes torres.

Lo que pasa es que el tablero está en ese poste y ahí es donde se accionan los dispositivos de los interruptores”.

Don Rodolfo agregó que Juan Pablo Vásquez, ingeniero a cargo de la construcción, tanto de la gramilla sintética como de la iluminación, valorará los daños y determinará qué pasó.

Un morado arregló la luz y se llevó la ovación pic.twitter.com/mNE88Z5XlV — TD Más (@tdmas_cr) February 23, 2023

Conejo expresó que sí cuentan con personal de mantenimiento, pero los equipos eléctricos están en garantía y solo la empresa que los instaló puede hacer las reparaciones.

“Yo no estaba en el estadio y no sé si es cierto si el señor (Alexánder Campos) lo arregló o no, pero recordemos que para la final anterior, llegó la ingeniería del Cuerpo de Bomberos, personeros del Colegio de Ingenieros y Arquitectos y del Ministerio de Salud, por lo que se hizo una valoración integral de toda la instalación eléctrica y en esa ocasión lo único que se hizo fue reemplazar un breaker.

Toda esta gente nos dio el aval y me guío por un criterio técnico, desconozco si el señor es ingeniero o solo electricista y no sé el criterio que tuvo para decir que se debe cambiar todo el tablero eléctrico”.

Rodolfo manifestó que don Alex no debió meter mano, para él, había que esperar la llegada del proveedor para que efectuara la revisión.

“No sé cuál es la especialidad del señor, o si tiene la pericia o preparación para ver este tipo de equipos.

El proveedor siempre se ha hecho cargo y responsable de todo, gracias a Dios no pasó nada y se pudo terminar el partido sin contratiempos”.

El presidente del Comité Cantonal de Goicoechea, espera que no se vuelva a dar un apagón, mientras que el ‘héroe’ que solucionó el apagón, se llevó la regañada de su nieto Keyron, quien es súper saprissista.

“Abuelo, por su culpa perdimos”, recordó Alex que le dijo el pequeño Keyron.