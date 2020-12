Por dicha usted vio que el equipo fue mejor, lamentablemente no pudimos con goles. No voy a hablar de esos señores (los árbitros) que condicionaron la eliminatoria, porque si no, unos colegas suyos dirán que yo tiro cortina de humo. Que dicha que hoy los especialistas, los exárbitros dijeron lo que vieron en dos partidos. Estoy tranquilo, Cartago hizo las cosas bien, felicito a Alajuelense y ellos no tienen nada que ver con lo que pasó. La Liga hizo un gran campeonato, pero nosotros también, Cartago sacó todo, pero cuando hay gente que condiciona es difícil. Yo felicito a los que dicen lo que pasó, porque colegas suyos lo ven y no lo dicen.