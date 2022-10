Hernán Medford: ‘Ojalá nos den por muertos’

Hernán Medford admite que Herediano hizo su peor partido en mucho tiempo y que jamás pensó que Saprissa ganaría el juego por 2 a 0, con dos anotaciones gestadas a través de la pelota quieta.

¿Qué le deja este primer juego?

Esta es una conferencia sencilla y al grano. Simplemente Saprissa fue mejor que nosotros, hay que aceptarlo. En los primeros 90 minutos nos ganaron, no hay ningún tipo de excusa. Heredia no jugó bien y Saprissa nos ganó bien.

Todo lo que me van a preguntar irá por ahí y es una conferencia que se hace fácil para mí, en el sentido de que Saprissa fue mejor, nos ganó, no hay ningún tipo de excusa.

Heredia no jugó bien, son esos partidos que querés olvidar, que creo que hace tiempos Heredia no juega un partido así de mal la verdad y yo lo acepto.

Lo bueno es que quedan 90 minutos, queda la revancha y ojalá nos den por muertos, eso sería lo más ideal. Quedan 90 minutos y Heredia va a tener que demostrar lo que hizo en el campeonato, en la primera final y estos son momentos que duelen, no querés perder así, jamás, en un primer partido de final. Somos conscientes de que no se hizo un buen partido y quedan 90 minutos todavía.

¿Por qué tan poco de su equipo a nivel ofensivo?

Paramos un hombre más ofensivo, pero no tuvimos esa evolución ofensiva que yo pretendía. A veces uno lo entrena, lo pretende, esa es la idea y no salió y hay que aceptar que no salió. En ofensiva prácticamente casi nada.

La semana usted dijo que en su equipo los jugadores no discutían. ¿Cómo vio lo de Esteban Alvarado con Waylon Francis?

No pasó nada, no pasó nada. En un partido se pueden regañar y se pueden todo, no pasa nada. Usted hubiera visto en el primer tiempo, no pasó nada. Los dos se sientan a la par. Eso para mí es lo que ahorita menos me importa. Lo que importa es que perdimos y hay que empezar a evaluar lo que se hizo bien y lo que tenemos que mejorar para el próximo partido.

Dice que ojalá lo den por muerto. ¿Entiende que el panorama es difícil para Herediano?

Es que me está diciendo eso, pero yo sigo positivo, el equipo puede ganar el sábado, es Heredia. ¿Solo por un partido malo me van a crucificar? ¿Porque hicimos un partido malo no podemos hacer un partido bueno y ganar?

Yo estoy positivo, usted puede estar negativo. Usted puede tener razón hoy, usted no puede adivinar lo que va a pasar el sábado. Mejor esperemos al otro sábado.

Acepto que jugamos mal, pero que me venga a insinuar que el panorama es negativo está bien, están dando por muerto al equipo.

Aquí cada uno tendrá el derecho de dar a Heredia por muerto. Estás hablando de Heredia, no de cualquier equipo. Quedará en nosotros demostrarlo.

¿Cuál ambiente? Cuántas veces Heredia ha sacado esto. Aceptamos lo que pasó, fuimos un desastre hoy.

Yo no puedo caer en que hay un ambiente negativo y aceptar que hay un ambiente negativo. No, no hay un ambiente negativo, porque a nosotros lo que nos importa es el entorno del equipo, que está positivo, que puede sacar esto, que quedan 90 minutos y tenemos con qué.

Tenemos que cambiar muchas cosas de las que hicimos hoy. No nos fue bien hoy.

Para qué tantas vueltas, Saprissa fue mejor, nos ganó bien y no hay excusa. Hoy, Heredia fue un desastre, después de tanto tiempo de no jugar un partido mal. No quiere decir que por un partido malo no tengamos la oportunidad de reivindicarnos el sábado.

¿Cómo siente la curva de rendimiento del equipo?

En una final no hay curva de rendimiento. Una final es final, son partidos totalmente diferentes. Si fuera curva de rendimiento quiere decir que hubiéramos ganado el campeonato hace tiempos.

Hace dos partidos, pero no fue así. Los partidos en una final son totalmente diferentes. En el último partido aquí jugamos bien, el que perdimos con Saprissa allá en el Colleya cuántas oportunidades tuvimos.

Fueron las oportunidades que tuvo Saprissa hoy, solo que ellos fueron más efectivos que nosotros en el último partido.

Las mismas llegadas que tuvimos nosotros en el último partido las tuvo Saprissa, que sí, fueron muchas y nos salvamos. La diferencia es que fueron más efectivos que nosotros en el último partido y hay que aceptarlo. Y el que no es efectivo lo paga con no ganar el partido.

John Jairo Ruiz no estuvo y partido a partido le aparece un lesionado. ¿Qué opina de eso?

Tampoco estamos para poner excusas, si no estuvo el otro o el otro. En mi equipo no han estado un montón. Hay otros importantes que no están ni estarán. Se vería como una excusa, para mí el que está, está. No es una excusa que hayamos perdido porque no esté tal jugador.

¿Quién es el responsable de este resultado?

Yo siempre soy el responsable. No fue el planteamiento, a veces hay cosas que no son el planteamiento. Es el planteamiento que hemos jugado casi siempre.

Si hubiese salido con línea de cinco dicen que salí muy defensivo. Los mejores entrenadores del mundo son los que hablan después de los partidos.

No me vine a defender, vine a atacar, que no nos salió, que no estaban en el día los muchachos, no estaban. No es Herediano, no jugamos lo que practicamos.

El sistema no tiene que ver nada. Eso de pedirla y tenerla fue lo que nos faltó. Hoy Heredia no jugó a lo que juega siempre. Y no es salir goleados, porque me van a decir que pudimos salir goleados.

Nadie entre semana dijo que la vez pasada Saprissa pudo salir goleado porque fallamos cinco, seis o siete ocasiones.

Es que Heredia pudo salir goleado... Y eso no lo escuché en toda la semana, que tuvimos como nueve ocasiones. Saprissa las tuvo.

Es parte del partido, nos atacaron bien, una parte del equipo también es defenderse bien. Los goles de ellos son a balón parado, eso cuenta también, porque son fuertes ahí. Tenemos que tomar consciencia, no nos pueden hacer dos goles de balón parado. Eso es equivocación de nosotros.

El Herediano de Hernán Medford va perdiendo 2 a 0 la gran final contra Saprissa. (John Durán)

¿Les faltó actitud?

La actitud de tener el balón, es que no tuvimos el balón, era la indicación. No lo tuvimos. En eso nos equivocamos. La estrategia fue tener el balón.

¿Estas series son de factores sorpresa?

Es algo que uno analizará y verá qué puede aplicar, a veces no es solo de táctica y estrategia, sino también hay otras cosas que aplicar para que las cosas salgan bien.

¿Qué pretendía con Jefferson Brenes?

Es que analice el primer tiempo. ¿Cuántas oportunidades tuvo Saprissa en el primer tiempo? Cinco o cuatro. ¿Y en el segundo...? No tuvo casi. Nos metieron goles de balón parado, es que el fútbol hay que analizarlo profundamente.

Lo que busqué con Jefferson era tener más el balón. A nivel de jugadas controlamos al Saprissa, a nivel de juego. En el segundo tiempo no las tuvieron, fueron jugadas paradas y ellos fueron efectivos y eso cuenta.

Eso es lo que busqué, lamentablemente cayeron esos goles y que te hagan dos goles de balón parado en una final es como para jalarse el pelo, pero también es mérito de Saprissa, porque eso también cuenta en un partido de fútbol.

¿Cuánto tiene que cambiar Herediano?

Es que cuando usted ve a Heredia que todo el campeonato ha jugado bien, vino aquí y en el último partido jugamos jugamos bien aunque perdimos, entonces a mí no me preocupa tanto.

Si tuviera tres o cuatro partidos de no jugar bien me preocuparía. Nosotros no jugamos mal el partido que perdimos contra ellos 1 a 0, porque tuvimos siete ocasiones de gol. Lo que tenemos que hacer es cambiar la actitud y saber que tenemos que jugar más.

Tenemos que tener el balón más, eso sí lo acepto, no lo tuvimos y fue el grave error de nosotros. Téngalo por seguro que yo planifiqué el partido para que lo tuviéramos. A veces pasan cosas en la cancha que uno no espera y pasó. ¿Qué vamos a hacer? Asumir todas las responsabilidades.

¿Cómo manejar estos golpes emocionales?

Eso se ha trabajado en este equipo, no solo por la final. Téngalo por seguro que esta semana hay que trabajarlo el doble, porque tampoco vamos a jugar de que perder 2 a 0 es para relajarse mentalmente. Jamás.

Es para ratificar y para hacer más fuertes en lo mental. Eso es un trabajo que no tanto se puede cambiar. Este domingo fue un Heredia que accidentalmente no jugó bien, simplemente. Es ratificar lo que veníamos haciendo.

Ratificar lo que hicimos allá en el último partido, es solo ser más efectivos.