Hernán Medford compara a Steven Cárdenas con Manfred Ugalde

Después de ver el partido que hizo Steven Cárdenas en el triunfo de Saprissa contra Sporting (2-1), con gol incluido frente a los morados, Hernán Medford considera de que es hora de prestarle más atención a un futbolista que rompió el molde. En los últimos años costó ver a un goleador nacional y el atacante albinegro es muy regular.

Hernán Medford aclaró que a él no le gusta hablar individualmente de ningún jugador, pero que esta vez haría la excepción a la regla y que sí iba a contestar, porque hay una escasez de delanteros goleadores en el país.

“Eso es una realidad y encontramos a un chico como Cárdenas y hay que aprovecharlo, porque si usted saca estadísticas, muy pocos nacionales han sido goleadores en el campeonato. Por eso hablo no tanto de lo que pueda hacer con nosotros, sino de lo que pueda hacer él para el fútbol nacional”, citó Hernán Medford.

Añadió que Steven Cárdenas viene con una cantidad de goles interesantes y él está seguro de que puede ser un futbolista de Selección Nacional.

“Si hablamos de estatura está igual que Manfred (Ugalde), porque no son de estatura, pero tienen un resorte que no tienen muchos. Yo lo comparo con Manfred y hasta puede ser de Selección, porque estamos escasos de delanteros goleadores y miren qué casualidad, tienen el mismo biotipo, son goleadores, parecen que son chicos, pero saltan muy bien los dos”, expresó.

Para evitar malas interpretaciones, el timonel de Sportingo dijo que esa apreciación corresponde única y exclusivamente a su opinión, porque cuando habla de la Selección, él es un tico más que quiere el bien para el equipo de todos.

“Yo soy un simple aficionado y como aficionado estoy opinando simplemente, no crean que es presión tampoco”, subrayó Hernán Medford.

La derrota de 2-1 en la casa de Saprissa le dejó un mal sabor al técnico de Sporting y fue muy claro en que es pecado regalar cinco minutos en un partido así.

“Nos cayeron dos goles en cinco minutos y antes de eso creo que éramos mejor que Saprissa, antes de eso, porque la estadística dice que tuvimos más remates, más llegadas que ellos antes de los goles”.

A Medford le costó describir cómo se sentía, porque por un lado estaba satisfecho no por el marcador, sino por cómo jugó Sporting.

“Cuando venís al Saprissa, terminó 2-1, tuviste ocasiones y jugaste de tú a tú, salís en esa parte tranquilo, pero nadie estará tranquilo porque perdiste tres puntos, eso está claro (...). El equipo ha mejorado mucho y estamos con opciones de clasificar, pero vamos partido a partido.

”Al final Saprissa termina sufriendo. Eso no le quita méritos que ganaron y ganaron bien, pero contra un equipo que luchó hasta el final. Un equipo que tuvo oportunidades, que llegó y le jugó de tú a tú a Saprissa. Para mí, Sporting hizo un buen partido”, recalcó.

El regreso de Hernán Medford a la ‘Cueva’ no pasó desapercibido. Algunos morados le tienen mucho respeto por el pasado, pero otros no se olvidan de que hace algún tiempo cuando dirigía a Herediano emitió algunos cánticos en contra de la ‘S’.

Pero en este nuevo retorno como visitante, muchos saprissistas lo trataron bien, pidiéndole fotos y autógrafos.

“Yo creo que ellos son agradecidos de lo que no hizo aquí, uno también está agradecido con ellos. Siempre ha habido una química, uno siempre anda en la calle, se topa a la afición de Saprissa y recuerdan cosas buenas, la verdad es que uno hizo cosas buenas para la institución. Es mutuo el cariño que se tiene. Cuando he venido a jugar acá contra Saprissa he demostrado que soy profesional, porque algunos triunfos me he llevado de acá”, exteriorizó Hernán Medford.

