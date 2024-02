Hernán Medford asume Sporting con un desafío nunca vivido: ‘salir del sótano de la tabla’

Hernán Medford regresa a los banquillos. El único entrenador que ha llevado un equipo tico a un Mundial de Clubes (Saprissa, 2005) es el nuevo estratega de Sporting F.C.

En principio, el DT firmó por un año con el plantel josefino.

En la conferencia de prensa de su presentación, el Pelícano fue enfático en que él nunca había dirigido un equipo que estuviera en la última posición de la clasificación; no obstante, confía en la planilla que tiene a cargo y ahora espera con los albinegros demostrar con resultados el gran proyecto que está detrás del equipo.

-Usted es un técnico muy ganador... ¿Por qué acepta el reto de dirigir al último lugar del certamen? Copiado!

-Cuando la oportunidad aparece uno debe ser agradecido, porque hay muchos entrenadores y si lo eligen a uno, debe agradecer. Sporting es un buen proyecto, no lo digo yo, esto está comprobado. Al final cuando analizo el equipo que tiene opto por venir porque tiene un buen equipo. El entrenador que estaba antes fue un gran profesional, pero hay momentos en que no salen las cosas. Yo espero que me salgan bien las cosas con el trabajo de todo el equipo.

Hay cosas de Sporting que a mí me sorprenden porque hay un equipo de trabajo muy interesante. Ahora toca sumar en la cancha. Estamos en el último lugar, pero faltan partidos, ahora solo esperamos que las cosas mejoren.

-¿Cuándo cree que logrará dar resultados? Copiado!

-El fútbol no es de un día para el otro. Ahora lo bueno de mucho de ustedes es que sacan la licencia A y entienden cómo es esto, pero sí hay que apurarse porque si el equipo está en el último lugar, no podemos esperar mucho. El equipo tiene una idea, hay un modelo de juego claro, ahora vamos por el paso de ganar y eso es lo que vamos a buscar. Me toca estar en un puesto que nunca había estado, pero es un reto bonito que asumo. Cuando analicé el equipo que tengo, acepté venir.

-¿Qué se le puede exigir a Sporting? Copiado!

-Vamos a exigir lo máximo para salir del último lugar. El objetivo es estar en un puesto más cómodo, vamos a ver con el tiempo qué nos alcanza. Vamos paso a paso, ahora pensamos en el partido contra Santos, vamos ir midiendo lo que puede ir pasando. Queremos ir sumando para sacar al equipo del puesto en el que está.

-¿Cómo se siente regresando al banquillo después de un año? Copiado!

-Después de un año y volver, pues estoy contento, me gusta hablar de fútbol, lo mío es entrenar y acá estamos de nuevo.

-¿Cuál Hernán Medford veremos? Copiado!

-Van a ver al Hernán Medford de siempre, más maduro, en crecimiento. Ustedes saben como soy yo, uno vive mucho esto del fútbol. Espero repetir lo que yo ya he hecho que ha sido más positivo que negativo, hacer cosas buenas.

-¿Ve algún cambio en el fútbol nacional? Copiado!

-A nivel de campeonato nacional es lo mismo. Ahí vamos, yo creo que nuestro fútbol no se mide tanto en el torneo nacional, sino se mide a nivel internacional. Nuestra Selección no ha andado del todo bien, pero esperamos que mejore, entonces ahí vamos.

-¿Es difícil asumir un equipo que usted no armó? Copiado!

-Yo no armé el equipo, pero analicé el equipo y veo que podemos salir. A nivel de equipo estoy tranquilo, ahora lo que hay que hacer es comenzar a dar resultados. En cuanto a la parte física y futbolística, que trabajar mucho la parte emocional, pero dependerá de los muchachos y de mí salir del último lugar.

-Usted nunca había estado en un último lugar... ¿Cómo vive eso? Copiado!

-Es parte del fútbol, lo bueno es que todo el proyecto de Sporting es bueno y solo hay que trabajar para desarrollar la parte deportiva. Esta etapa esperamos que a nivel de resultados podamos reflejar lo que es la institución: un muy buen proyecto.

-¿Qué piensa del arbitraje que ahora lidera don Horacio Elizondo? Copiado!

-El arbitraje es parte del fútbol y hay que darle tiempo. Hay que darle su tiempo para juzgarlo. Yo cuando en un futuro me siente y el árbitro no lo hizo bien, pues ahí ya saben cómo me comportaré (risas).

Hasta hoy no he visto mejoría, pero vamos a ver.