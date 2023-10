Herediano sufre para festejar la victoria en el regreso de Orlando Galo

Herediano tuvo que esforzarse más de lo previsto, luchar y hasta sufrir ante un rival que llegó dispuesto a todo. Puntarenas se plantó con firmeza frente al cuadro rojiamarillo, complicándole las cosas y llevándolo al límite; de hecho, estuvo a punto de llevarse un empate. No obstante, en los momentos finales del partido, cuando el tiempo se agotaba, Luis Ronaldo Araya, quien ingresó desde el banquillo, dio un giro al marcador.

Herediano ganó 2-1 en una noche especial, cargada de emoción y sentimiento. Esto se debió a la presencia en la cancha del número 4. En el campo, sonrió quien hace un año lloró de angustia y hasta llegó a considerar la posibilidad de retirarse del fútbol.

Orlando Galo, quien cumplió un año de sanción por dopaje, estuvo en el terreno de juego. Galo lució feliz, sobre todo porque en su regreso, Jeaustin Campos, entrenador de Herediano, lo alineó como titular en el centro de la defensa. Se le vio desenvolverse con soltura, sin complicaciones, y cuando las circunstancias del partido exigieron que empleara su fuerza, respondió como es habitual en él.

Ver el regreso de Orlando Galo fue lo más destacado del primer tiempo, una etapa que en ocasiones resultó aburrida y, quizás, más de un seguidor florense llegó a pensar, o incluso a expresar, que Puntarenas no dejaba jugar.

El equipo chuchequero se atrincheró, cerró filas ante Herediano e intentó anular el juego de Elías Aguilar. Los defensores también mantuvieron un estrecho control sobre José de Jesús Godínez, el máximo goleador del campeonato.

Puntarenas llevó a cabo su estrategia, que si bien no fue vistosa, le permitió resistir ante los florenses, quienes en el primer tiempo no hallaron la manera de superar la sólida defensa de los visitantes. Herediano dispuso de un par de ocasiones que no trascendieron más allá del tradicional “uyyyy” que se oye en las gradas. Como el gol no llegó, los aficionados volvieron a aplaudir a Orlando Galo en su regreso tras un año sin jugar.

El comienzo del segundo tiempo no pudo ser peor para Herediano, ya que en el minuto 50 recibió un golpe, el gol de Luis Miguel Franco. El equipo florense falló en la marca, en particular Haxzel Quirós, quien resbaló, perdiendo el control del balón, y los porteños aprovecharon para centrar el balón al área, donde Franco venció a Aarón Cruz.

Luis Ronaldo Araya y Everardo Rubio anotaron para Herediano. Orlando Galo, quien regresó al fútbol, llegó a festejar con ellos. (Unafut).

Herediano se lanzó con todo al ataque, mantuvo la posesión del balón, pero al igual que en la primera mitad, no encontró la manera de causar daño. Puntarenas mostró la virtud de defenderse de manera organizada y no se dejó amedrentar por la presión.

El alivio para los locales llegó con un disparo de media distancia desde unos 35 metros de Everardo Rubio, que batió a Guido Jiménez. El arquero de Puntarenas se quejó de un desvío.

Con el empate, Herediano ganó confianza y continuó buscando la victoria. Puntarenas mantuvo una sólida defensa, pero la primera sustitución realizada por Jeaustin Campos aseguró la victoria para su equipo.

En el minuto 88, un balón perdido por Puntarenas en la parte baja, permitió a Araya realizar un disparo dentro del área, y con los brazos abiertos celebró la victoria, y al mismo tiempo, el primer triunfo para Galo en su regreso.

Orlando Galo tenía un año sin jugar, regresó y Jeaustin Campos, técnico de Herediano le dio la titularidad. (Unafut).

Ficha Técnica

Cambios: Ingresó Luis Ronaldo Araya por Gerson Torres al 46. Ángel Sayago John Jairo Ruiz por Andy Rojas y Allan Cruz al 54. Keysher Fuller por Haxzel Quirós al 72. Keyner Brown por José de Jesús Godínez al 93.

🚨𝗔𝗦𝗜́ 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗥𝗧𝗢𝗢𝗢𝗢🧡

Enfrentamos a Herediano a partir de las 8:00 pm en el “Colleya” Fonseca.⚽️#VamosPuerto pic.twitter.com/04hnNnFjYD — Puntarenas FC (@fc_puntarenas) October 22, 2023

Cambios: Ingresaron Carlos Cordero por Bryan López al 72. Adrián Lozano y Keyder Bernard por Jesús Vera y Keylor Ramírez al 78. Rashid Parkins por Andrey Mora al 84.

Árbitro: Ricardo Montero. Asistentes: Osvaldo Luna y Félix Quesada. Secretario arbitral: Pablo Camacho.

Goles: 0-1: Luis Miguel Franco al 50. 1-1: Everardo Rubio al 70. 2-1: Luis Ronaldo Araya al 88.

Amonestados: José de Jesús Godínez en Herediano. Barlon Sequeira y Guido Jiménez en Puntarenas.

Expulsados: No hubo

Estadio: José Joaquín “Colleya” Fonseca..

Hora: 8 p.m.