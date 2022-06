Herediano pasó de casi descartado a invitado de cuidado en semifinales del fútbol femenino

Keylin Gómez es una de las jugadoras con gol en Herediano. Las florenses visitarán este domingo a Saprissa FF. (Prensa Herediano)

Herediano entró a las semifinales del fútbol femenino como el segundo mejor equipo de la fase regular del Apertura 2022 y eso tiene un mérito especial, al ser un equipo rejuvenecido, que perdió a Gloriana Villalobos por lesión y que no se conforma con tan solo la clasificación.

“Nadie nos daba adentro a nosotros, pero sabía que íbamos a ser segundos, que el calendario estaba acomodado para que Heredia fuera segundo sin menospreciar a nadie, porque en el fútbol siempre hay que jugar”, expresó el técnico de Herediano, Bernal Castillo.

Las florenses se alistan para enfrentar a Saprissa FF, en una lucha férrea por el boleto a la final.

“Ahora se viene la fiesta linda, contra Saprissa. Una semifinal más contra Saprissa, tengo muy buena historia en ese estadio, tengo muy buena historia contra ese equipo y vamos a trabajar, creo que el objetivo se logró. Nos gusta competir y con este equipo joven vamos a ir a competirle a Saprissa, porque me gustaría una final y con el que sea, vamos a trabajar fuerte”, reseñó el timonel.

Destacó que Herediano es un equipo que siempre se acomoda bien en el Estadio Ricardo Saprissa, un escenario en el que por lo general puntúa y en el que tiene gratos recuerdos, como el título que festejaron las rojiamarillas en 2020 en la ‘Cueva’.

“Hay que analizar, probablemente ya estará Katherine Alvarado, estará Carolina Venegas. Saprissa es un equipo que juega y que tiene muy buena rotación de balón y vamos a analizar, a manejar lo que se vaya a venir. En estas series el primer partido te puede marcar una gran diferencia tanto en el tema anímico como en el deportivo y trataremos de ir y sacar algo positivo”.

Insistió en que al equipo femenino de Herediano no lo daban como favorito a clasificar, pero que es la cancha donde se habla.

“El grupo de muchachas, el trabajo que se ha hecho, el cuerpo técnico, mis asistentes, el tener el respaldo de Luis Obando como mi asistente uno, el trabajo que hace Kénneth Barrantes con nosotros por ahí, que nos aporta mucho. Da sus frutos. En el último partido debutamos a una muchacha de 15 años. En algún momento hubo cinco jugadoras menores de edad, habla del buen trabajo que hacemos”, citó.

Y agregó: “Nos metimos en la fiesta, la fiesta es diferente, vamos a ver qué llevamos a esa fiesta, vamos a luchar por ser candidatos y con mucha responsabilidad. Saprissa es un buen equipo, siempre tiene la característica de tener el balón”.

El miércoles pasado, el estratega florense se enteró de que el técnico de Saprissa, José Rodríguez había dicho que en lo personal él tenía una espinita con Herediano. Ante eso, Bernal Castillo hizo una réplica.

“Me dijeron que el profesor tiene una espinita con el Herediano, bueno, yo sigo teniendo espinitas con Saprissa, ahí hemos sacado buenos resultados y vamos por eso”.

Herediano superó en el duelo particular a las moradas, con un empate y una victoria, pero esos resultados él ni siquiera los toma en cuenta.

“Eso ya no suma, lo que pasó en el torneo regular ya pasó, estamos en un torneo totalmente aparte, un resultado o un mal manejo del partido en el Saprissa nos puede sacar de la fiesta que queremos, llegar a la final. Creo que va a ser un partido muy táctico, muy bien manejado y trataremos de dar la estocada en el momento adecuado”.

Castillo también piensa en que las florenses son un equipo nómada y que el próximo miércoles no podrán recibir a la ‘S’ en el Colleya, porque ahí se estará disputando la Uncaf Sub-15 femenina.

“Tengo tres años de estar jugando en cualquier estadio, no podré jugar en el Colleya para cerrar el miércoles, es algo que hemos manejado. Volvería a jugar el segundo partido en el Saprissa, porque nosotros jugamos bien ahí, ojalá lo hagamos bien. Lo que pasó en la etapa regular no suma. Tengo un equipo novato, pero vamos a trabajar mentalmente para sacar el resultado”.

Al analizar lo que fue el cierre de la fase regular, en el que se mantuvo el suspenso y la zozobra hasta la última jornada, Bernal Castillo considera que todo se tornó muy interesante.

“No puedo competir con Alajuela hasta que no saque el tema con Saprissa, creo que me voy a enfocar en Saprissa. La Liga sufrió el miércoles en Pérez Zeledón, son seres humanos en la cancha, no hay robots, no hay extraterrestres, es un tema más mental. Es algo diferente lo que se juega, el equipo que llegue a la final y cerrará en el Morera Soto se topará con unas 14.000 personas ahí y eso va a pesar también”, opinó.

Para que eso ocurra, las bicampeonas de la Liga también tienen que superar su escollo contra Sporting FC.

El técnico rojiamarillo apuntó que tiene una nómina muy joven, con una edad promedio de 20,5 años y que cuenta con jugadoras claves en ciertas posiciones que sí tienen madurez, que han ganado cosas, campeonatos nacionales e internacionales.

“Tengo mucha muchacha joven que hay que trabajarla mentalmente, que sepan las condiciones que tienen, que son seres humanos lo que nos vamos a topar en la cancha y que en algún momento ese equipo (Alajuelense) va a perder”.

Pero de inmediato reflexiona: “Yo no puedo pensar en Alajuela sin antes sacar a Saprissa del baile, que va a ser complicadísimo, que va a ser una serie muy cerrada, muy fuerte y si logramos hacer eso trataremos de romper la hegemonía de Alajuelense”.

El domingo empezarán las semifinales del fútbol femenino. Sporting FC recibirá a Alajuelense a partir de las 3 p. m. y a las 4 p. m. arrancará el duelo entre Saprissa FF y Herediano.