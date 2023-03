Herediano llegó al lugar donde Alajuelense y Saprissa no lo querían ver

Quién iba a decir que el Herediano que en la jornada ocho era sexto y estaba a 10 puntos de Alajuelense (líder), tan solo seis fechas después se transformaría de tal manera que hoy en día es tercero y se puso a solo dos unidades de quienes en teoría iban a pelear solos por la cima (Liga y Saprissa con 30 cada uno).

El Team está acostumbrado a estas metamorfosis extremas y más cuando es Jafet Soto quien toma el control. Claro, nadie hubiera apostado que los rojiamarillos ganarían seis partidos al hilo y es que el gane 4 a 2 frente a San Carlos confirmó que los florenses están de regreso, muy a pesar de manudos y morados.

El atacante de Herediano, Jesús Godínez, marcó su primer doblete en Costa Rica. El mexicano aprovechó su oportunidad. (Rafael Pacheco Granados)

Pese a las bajas de Yeltsin Tejeda, Keysher Fuller y el goleador Anthony Contreras, por el llamado a la Selección, Soto y los suyos no cambiaron y repitieron la fórmula que los tiene arriba: muy fuertes en ataque y ordenados en defensa.

Y es que los heredianos acumulan 19 goles a favor y solo cinco en contra, luego de esta racha de seis compromisos sin caer. Cartaginés fue el último que golpeó al Tigre, no obstante, eso fue en el primer partido de Jafet y hace más de un mes.

Protagonista inesperado Copiado!

Frente a San Carlos apareció uno de los jugadores que más esperaba Herediano, el mexicano Jesús Godínez, quien firmó un doblete.

Más allá de que los norteños pegaron primero, luego de una obra de arte de Rachid Chirino en el minuto 25, con bicicleta, recorte y un disparo al ángulo desde fuera del área, Kenedy Rocha emparejó en el 29′, tras un par de rebotes en el área.

Godínez apareció en el 46′ para conseguir el primero de su cuenta. El azteca robó la pelota en salida, condujo y aguantó para definir entre las piernas del arquero. Los norteños igualaron de penal en el 51′, por intermedio de la ejecución de penal de Roberto Córdoba.

Igual, era la noche del delantero azteca, quien apenas tenía un tanto en el certamen, pero en el 59′ firmó el segundo de la noche, esta vez de cabeza.

“Todo el grupo ha apretado, los resultados son fruto del trabajo y por dicha en esta ocasión se me dio a mi el marcar dos veces. Este es mi partido más dulce en Costa Rica, pero todos tienen su importancia. Venimos en un buen momento, nos estamos acercando a la cima, que es el gran objetivo”, manifestó Godínez en FUTV.

Ya con la ventaja y con un hombre más, por la expulsión de Joseth Peraza (64′), Juan Miguel Basulto selló el gane, mediante la pena máxima (66′).

Muy diezmado

Ojo, a San Carlos no se le puede señalar que lo hizo del todo mal. Al contrario, los Toros lucharon pese a las múltiples bajas que presentaron.

Jonathan McDonald, Cristian Martínez, Yosel Piedra, Daniel Díaz y Erick Zúñiga, entre otros, no estuvieron disponibles y los sancarleños lo sufrieron. Es más, las bajas más considerables fueron en la central y ahí pagaron con errores en salida y en la marca.

Esta derrota corta una buena racha de tres partidos sin perder (dos ganes y un empate). Ahora deberán intentar recuperarse en casa.

“Estábamos haciendo un partido inteliugente, pero fueron desatenciones nuestras. Cometimos errores que no se deben presentar, pero ahora toca tratar de reponernos. Con el gol salgo contento, el profesor me ha dicho que aproveche mi capacidad y le pegue de larga distancia. Soy joven y sigo aprendiendo, porque escucho a los que me aconsejan”, comentó Chirino.

Ficha del juego: Copiado!

- Herediano: 4

Titulares: Bryan Segura, Fernán Faerrón, Berny Segura, Aarón Salazar, Kennedy Rocha, Juan Miguel Basulto, Jefferson Brenes, Kenneth Vargas, Diego González, Gerson Torres y José de Jesús Godínez. DT. Jafet Soto.

Cambios: Rawy Rodríguez (Salazar, al 17′), Douglas López (Segura, al 46′), Josimar Méndez (González, al 73′) y Arturo Campos (Vargas, al 73′).

- San Carlos: 2

Titulares: Jason Vega, Dilan Bran, Yurguin Román, Gustavo Méndez, Rachid Chirino, Roberto Córdoba, José David Sánchez, Joseth Peraza, Wílmer Azofeifa, Sebastián Acuña y Alberth Villalobos. DT. Víctor Abelenda.

Cambios: Bryan Felix (Bran, al 69′), Marcos Mena (Villalobos, al 69′) y Héctor Vasquez (Chirino, al 81′).

Goles: 0-1 (25′): Chirino. 1-1 (29′): Rocha. 2-1 (46′): Godínez. 2-2 (51′): Córdoba (penal). 3-2 (59′): Godínez. 4-2 (66′): Basulto (penal). Árbitros: Hugo Cruz con Marvin Espinales, Benjamín Espinoza y Raúl Eduarte. Estadio: Colleya Fonseca, 8 p. m.