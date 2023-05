Herediano lamenta destrucción de barbería de saprissista por parte de seguidores de la Garra

El Club Sport Herediano, mediante un comunicado de prensa, lamentó los hechos denunciados en redes sociales por un comerciante del cantón de Tibás, en los que acusa a la Garra por causar daños a un local comercial, e incurrir en actos de vandalismo.

En su página de Facebook, Mayon Alexis Sevilla, dueño de la barbería Jaycob’s Barber Shop, describió el duro momento cuando alrededor de 25 integrantes de la denominada barra herediana le destruyeron su local el sábado y le robaron dinero y productos.

“A eso de la 7:35 p. m. estaba en mi negocio, mi barbería, esperando un cliente que tenía cita y pasó un bus lleno de gente de la (Garra) cantando. El autobús dio la vuelta frente a mi negocio y algún aficionado vio que yo llevaba puesta una camisa del Saprissa, por lo que me empezaron a gritar improperios y lanzaron una botella a mi local”, explicó Sevilla.

La barbería Jaycob’s Barber Shop fue totalmente destruída por supuestos seguidores de la barra La Garra. Tomadas de Facebook

El comerciante relató que le tiraron otra botella, por lo que reaccionó y les lanzó un vaso de la cólera, lo que motivó a los seguidores rojiamarillos a descender del automotor para agredirlo.

“Se bajaron aproximadamente 25 personas a querer golpearme. Yo corrí y no me pasó nada gracias a Dios. Pero me robaron un bolso, un casco de moto, dinero y quebraron todas las máquinas del local. Además dañaron los muebles, la pantalla y se llevaron productos. Acabaron con un sueño en cinco minutos por fanatismo. El fútbol no da para tanto y es una injusticia”, comentó Sevilla.

Ante la denuncia, el cuadro florense aseguró que se encuentra realizando una investigación por los hechos, después de finalizado el juego ante el Municipal de Pérez Zeledón en el estadio Colleya Fonseca.

Una pantalla y los muebles del local fueron destruídos por los vándalos. Tomadas de Facebook

“Es de nuestro interés conocer a los responsables de los hechos denunciados y de ser aficionados a nuestra institución, proceder con el veto inmediato e indefinido para los juegos y toda actividad organizada por nuestro club. Cabe destacar también que dicha barra no es adscrita ni subvencionada por Fuerza Herediana ni por el Club Sport Herediano”, se indicó en la misiva.

La dirigencia florense reiteró qiue “lamenta profundamente” los hechos denunciados y que estos sean relacionados con supuestos aficionados al club y el entorno del fútbol en general.

“Invitamos a los afectados a realizar las denuncias pertinentes ante las autoridades que correspondan y se establezcan las puniciones correspondientes a las personas responsables de los lamentables hechos. El Club Sport Herediano trabaja para velar por la integridad tanto de nuestros aficionados, así como el de los rivales, los cuales son parte importante de este entretenimiento llamado fútbol”, informó el club.