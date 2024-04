Herediano busca levantar ante un Pachuca que solo ganó un juego de los últimos cuatro

El Club Sport Herediano y el Pachuca de México llegan a los cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones con el deseo de dejar atrás su mala racha en sus respectivos torneos locales y dar un golpe en la mesa en el certamen de la región

Los rojiamarillos deben reponerse luego de caer en el Torneo de Clausura 2024 ante San Carlos (2-0) y Saprissa (2-0), por lo que cedieron seis puntos ante sus inmediatos seguidores. El Team se mantiene aferrado al liderato con 31 unidades, mientras que San Carlos le sigue con 28 y Saprissa y Alajuelense con 25.

Por su parte, la situación de los Tuzos no difiere mucho de la de los florenses. El cuadro mexicano solo ganó uno de los últimos cuatro compromisos, precisamente el de la Concacaf Liga de Campeones, cuando goleó al Philadelphia Union 6-0. y avanzó de ronda.

Sin embargo, en la liga local cayeron en casa ante el Querétaro 1-2, de visita frente al San Luis 2-1 y nuevamente el sábado pasado en el Estadio Hidalgo 2-3 ante el Toluca, escuadra que fue eliminada por el Team, en la primera ronda del torneo.

Actualmente, el Pachuca se ubica en la sexta casilla con 22 unidades, mientras que el líder en la Liga Mexicana es el América con 28, seguido por el Monterrey que también suma 28, Toluca con 26, Tigres con 24 y Cruz Azul con 23, en quinto lugar.

Pese al mal momento del cuadro de los Tuzos, los jugadores del plantel florense no se confían. Aceptan que han fallado en los dos últimos compromisos, especialmente en acciones de balón parado y al dejar muchos espacios en la defensa que fueron aprovechados por sus adversarios.

Con este panorama, los dirigidos por Héctor Pity Altamirano buscan corregir sus errores y hacer historia al volver a las semifinales del máximo torneo de la Concacaf.

La última vez que los rojiamarillos estuvieron en esas instancias fue en la campaña del 2018, cuando cayeron frente al América de México. En el juego de ida los nacionales ganaron 3-0, pero en la vuelta fueron goleados 6-0 en el Estadio Azteca.

En Herediano aseguran que deben poner las barbas en remojo

Para los integrantes del Team, las dos derrotas consecutivas les brindan la oportunidad de corregir los errores que han venido cometiendo y que les han costado puntos importantes. Ahora deben concentrarse en el compromiso contra el Pachuca, donde no pueden permitirse los mismos yerros, ante una escuadra que tiene figuras de renombre como el venezolano Salomón Rondón.

El defensor Aarón Salazar se disculpó con los aficionados por las derrotas, e indicó que ahora el siguiente paso es sacar un resultado positivo frente al conjunto azteca

.”La derrota ante Saprissa no fue fácil de asimilar, pero debemos hacernos responsables. Después de un buen primer tiempo, nos cachetean y no podemos levantarnos. Nos faltó entrar más enchufados y no lo hicimos. Debemos pasar la página y enfocarnos solo en el Pachuca”, manifestó Salazar.

El volante Orlando Galo también enfatizó la importancia de dejar atrás los malos resultados y enfrentar con determinación el complicado partido por la Concacaf.

“Tenemos un gran desafío contra el Pachuca. Debemos levantar la cabeza y aprender de nuestros errores anteriores. Sabemos lo que hicimos mal y tenemos que poner las barbas en remojo, no podemos cometer esos mismos yerros. Ese será un partido crucial y no podemos permitirnos distracciones. Es un juego de muchas exigencias, con un ritmo diferente y donde nos jugamos el prestigio”, enfatizó Galo.

John Jairo Ruiz subrayó la necesidad de mantener la calma en el plantel y cambiar el enfoque para enfrentar a los Tuzos, en un partido crucial para el torneo regional.

“No podemos caer entrar en caos por las derrotas recientes ni repetir los errores que nos han costado puntos importantes. Es vital mantener la serenidad y concentrarnos en el juego contra el Pachuca. Sabemos que son un rival fuerte, pero confiamos en nuestras capacidades para superarlos y avanzar en la serie”, declaró Ruiz.