Héctor Altamirano reveló algunos secretos de su fórmula con Herediano

Héctor Pity Altamirano dijo que la prioridad de Herediano era Sporting sin pensar más allá. Después de sellar la victoria por 2-0 contra el equipo albinegro a cargo de Hernán Medford ya había luz verde en el Team para pensar en el partido en Surinam contra Robinhood.

El mexicano goza de la suerte de dirigir a una plantilla con abundancia de talento para competir en el campeonato nacional y en la Copa de Campeones de Concacaf. Aún así, confesó que implementa la dosificación de cargas.

“Nos enfocamos partido a partido y pareciera trillado, pero es la realidad. A veces uno tiene que acelerar rápido el festejo, porque ya hay que pensar en Concachampions”, dijo Héctor Altamirano.

Como siempre hay margen de mejora, si se analiza a Herediano, ese punto está en la contundencia. En el Estadio Alejandro Morera Soto, contra el Robinhood, los rojiamarillos tuvieron 25 ocasiones de gol y concretaron dos.

Ante Sporting, fueron quince remates y convirtieron dos tantos con Andy Rojas y Allan Cruz. Aunque los resultados están y eso es lo que manda en el fútbol, Herediano genera mucho, pero no logra marcadores abultados.

“Me parece que nosotros estamos por la línea correcta. Yo estaría preocupado si no generáramos. Al final, la contundencia o la toma de decisión para definir mejor es algo que se irá dando poco a poco”, expresó el técnico florense.

Aseguró que está tranquilo en ese aspecto, porque mientras que el Team genere ocasiones, se sabe que algunas veces entrarán y otras no tanto.

“Tampoco es como que voy a hacer 10.000 repeticiones (...). Es la toma de decisión, el momento, el juego...”.

Herediano tiene cuatro partidos de no encajar goles. Recordó que en su carrera como jugador fue defensa y en lo personal siempre escucha que los equipos ofensivos son los que ganan, pero él tiene otra percepción.

“Para mí, las defensas te llevan a competir, a estar peleando. Obviamente es un trabajo de todos. Mi primer defensor es mi 9, es el primero que está ahí, después la segunda línea. Es un trabajo de todos y termina la parte de atrás, pero hay un convencimiento de que todos defendemos y todos atacamos”.

Confesó que en su primer día de labores dijo que antes de hablar de tácticas y fundamentos mencionó que su equipo siempre debe correr, meter y jugar. Así se hace fácil, porque lo traslada a los entrenamientos y lo lleva al día del juego haciéndolo realidad.

“Que ellos sientan lo que vamos a vivir el día del partido. A veces hacemos entrenamientos mano a mano, a veces en ventajas, superioridades, pero siempre mis defensores son mi primera línea de presión, que son los delanteros y después los mediocampistas y al final la defensa. Hay un convencimiento de todos”, recalcó.

Él es de los técnicos que implementan las rotaciones porque así se garantiza algunas cosas dentro de un plantel muy competitivo.

“A mí gusta estar rotando, porque me gusta que el jugador esté en puntita de pie, listo para cuando se le necesite, eso es lo más importante. Yo siempre le digo al jugador: ‘Entrena siempre bien, porque no sabes cuándo te voy a necesitar’. En la medida que lo hagan, van a rendir, pueden fallar pases o equivocarse, eso no es tema para mí”.

La buena noticia que dio el ‘Pity’ Altamirano es que el defensor Getsel Montes no tiene nada de cuidado. El jugador le dijo que sintió una pequeña sobrecarga, pero que está listo.

También reveló que a Aarón Cruz se le practicaron unos estudios después de que se lesionó en el partido contra Puntarenas y con esos exámenes se determinó que en un par de semanas podría estar listo.