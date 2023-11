Guanacasteca le mete presión al Herediano y hace sufrir al Santos de Guápiles

La ilusión de clasificar a las semifinales del Torneo de Apertura 2023 sigue viva para la Asociación Deportiva Guanacasteca, mientras envía un serio mensaje al Herediano.

Los guanacastecos vencieron 1-0 al Santos de Guápiles en la jornada 18 del certamen y llegaron a 29 puntos, uno menos que el Herediano, que tiene 30 y se enfrentará al Municipal Grecia como visitante en el estadio Rafael Bolaños este domingo (3 p. m.).

El equipo florense necesita una victoria urgente contra los griegos para mantener la diferencia con los guanacastecos, quienes se niegan a rendirse en su intento por avanzar a la segunda fase.

Ambas escuadras se enfrentarán en un partido de reposición el próximo 15 de noviembre en el estadio Chorotega de Nicoya a las 3 p. m., para decidir quién se queda con la cuarta posición en el certamen.

La victoria de los nicoyanos, obtenida gracias a un tiro libre del mexicano Sergio Rodríguez en el minuto 19, los llena de motivación, mientras que los santistas sufren una dolorosa derrota que los deja con 23 unidades y complica sus posibilidades de clasificación.

Sergio Rodríguez, autor del gol de la victoria, confesó que tuvo confianza y disparó fuerte a media altura, dejando sin oportunidad al portero guapileño Alejandro Barrientos.

“Está claro que seguimos buscando la clasificación. El gol llegó después de un potente disparo y logramos llevarnos los tres puntos. El equipo está muy unido y consciente de lo que quiere. Vamos a luchar hasta el final por la clasificación”, declaró Rodríguez durante la transmisión de FUTV.

Por otro lado, Juan Diego Madrigal, defensor del equipo santista, insistió en que debido al mal estado de la cancha del Chorotega de Nicoya, era difícil ofrecer un espectáculo de calidad.

“Nos ganaron con una jugada a balón parado. Aquí no se podía jugar al fútbol. La cancha estaba muy blanda y era imposible jugar, solo se podía recurrir al pelotazo. No hay excusas, nos ganaron justamente, pero en esta cancha no se puede jugar”, afirmó Madrigal.