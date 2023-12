Giancarlo González sabe por qué Alajuelense tiende a verse diferente en los juegos decisivos

Liga Deportiva Alajuelense decidió llevar a tres de los líderes del vestuario rojinegro al Día de Medios de la Unafut previo a las semifinales. Giancarlo González, Celso Borges y Michael Barrantes fueron los encargados de responder consultas de cara a la serie entre la Liga y Herediano.

Como capitán del equipo, Giancarlo González tiene muy claro por qué Alajuelense se ha visto tan diferente en juegos claves. También se refirió a una declaración que emitió en Nicaragua y que dio mucho de qué hablar; contestó algunas preguntas sobre la Selección Nacional y dio su criterio sobre este nuevo careo contra Herediano.

Para él, la Liga está en un momento muy bueno, tanto en lo deportivo como en lo anímico para encarar estos juegos decisivos.

“Contentos porque sacamos un buen resultado, pero también somos conscientes de que estos seis meses conllevan cambiar el chip rápido, que vamos partido a partido, paso a paso y trabajando desde el avión y enfocándonos en el partido del sábado, que sabemos que es importantísimo para encaminar esta semifinal”, expresó Giancarlo González.

- Los partidos entre Alajuelense y Herediano han tenido de todo. ¿Cómo vislumbra esta nueva serie?

- Herediano es un gran equipo, tiene una gran planilla y al igual que a todos los rivales, lo respetamos. Sabemos que los partidos con ellos siempre han sido reñidos y disputados desde el minuto uno hasta el último. Ejemplo de eso fue la serie en la Copa Centroamericana y este partido que viene no será la excepción. Acá lo más importante es que el aficionado se lleve un buen espectáculo y que al final gane el mejor.

- ¿Es más difícil esta semifinal luego de enfrentarse tantas veces en duelos particulares en este semestre?

- Yo siento que al igual que todos los partidos es una situación diferente. Ellos también han cambiado de técnico. Obviamente no sabemos qué van a presentar, pero sabemos que van a tener mucho peso en la planilla que ellos tienen. Van a sacar los líderes que tienen y nosotros también. Acá lo importante es lo que podemos hacer nosotros.

“Tenemos una idea de juego, tenemos una identidad, tenemos gente de experiencia y tenemos variedad en nuestra planilla. Entonces, esperar lo que el profesor decida y tratar de llevarlo a cabo al 100% para sacar el resultado y sacar la serie adelante. Es una serie de 180 minutos y queremos ser los que saquemos la ventaja al final”.

- ¿Qué dicta la experiencia en este tipo de series?

- Yo siento que se tienen que jugar partidos muy inteligentes porque son 180 minutos, entonces hay tiempo para reponerse o hay tiempo para trabajar un sistema si así se quiere. Yo siento que es muy importante la madurez del equipo, la experiencia que hemos tenido en la Copa Centroamericana, que hemos jugado series de 180 minutos y la experiencia adquirida tenemos que ponerla en práctica en esta semifinal.

- Pese a las rotaciones se están dando lesiones en este cierre, como con Johan Venegas, Joel Campbell y Alex López. ¿Cuánto preocupa eso?

- Yo siento que es una situación normal, somos seres humanos, se juegan muchos partidos en pocos meses acá, jugamos tres torneos y aún así teniendo la prevención del caso, de rotación y descanso, bajando cargas, el cuerpo se resiente.

“Pero tenemos una planilla más amplia este torneo y de ahí que tenemos que sacar ventaja de los que están activos y tienen que decir presente los que han jugado menos. Al final, en el campeonato como bien se dice, es importante los que vienen empujando de atrás, porque son los que dan la estocada final”.

- En este semestre ha tenido mucha regularidad y eso lo llevó incluso a la Selección Nacional en un momento cuando se creía que ese capítulo estaba cerrado. ¿Qué ha significado esta etapa?

- Gracias a Dios he tenido regularidad acá en el club, tuve una lesión al principio del torneo y me recuperé. Me he enfocado en estar al 100%, en recuperarme, en aportarle minutos al equipo y lo que el cuerpo técnico decida. Somos felices en aportar y cuando no, uno está más descontento, pero igual hay que aportar, más uno que es de experiencia. Estoy contento porque he sumado minutos, he agarrado un buen nivel y de ahí el llamado a la Selección.

- ¿Qué lo hizo cambiar de decisión?

- Simplemente me llamó Gustavo Alfaro aparte, nos tomamos un café, me dio sus puntos de vista, le conté lo que sentía, lo que había pasado y al final es difícil decirle no a la Selección. En su momento tomé mis decisiones por motivos, por cosas personales que habían, llamé a quien estaba a cargo en su momento, le expliqué lo que sentía y en la conversación entre él y yo me hice a un costado. Ahora vino un cuerpo técnico nuevo, me tomó en cuenta y pude participar en los partidos contra Panamá.

“Con la Liga he estado con buen ritmo y con buen nivel, eso no quiere decir que en marzo me vayan a llamar, porque la Selección tiene que ser de rendimiento hoy, mañana y siempre”.

- ¿En ese tiempo que no estuvo, los jóvenes que debían levantar la mano no necesariamente lo hicieron?

- Yo no voy a entrar en detalles, ni voy a hablar menos de los jóvenes o de los viejos, jamás, ese no es mi estilo. Simple y sencillo, en su momento tomé mi decisión por motivos personales y ahora se me llamó, se me tomó en cuenta y fui con la mayor disponibilidad, profesionalismo y respeto que le tengo a la camisa de la Selección.

“Lo he demostrado desde el día uno hasta el último día y esta vez que me llamaron, en estos partidos contra Panamá, siento que también di lo mejor de mí, aunque los resultados no fueron los que queríamos”.

- Hace unos meses se criticaba que la Liga no ganaba títulos. Hoy está a las puerta del segundo título en el semestre y están peleando en las instancias finales del campeonato nacional. ¿Cómo analiza ese cambio?

- Yo siento que hay que tomarlo con mucha tranquilidad y con mucha madurez, porque si bien es un hecho que ganamos el Torneo de Copa y la serie final contra el Real Estelí está un poco avanzada, no está terminada.

“Así que como decimos en Costa Rica, no contemos los pollos sin nacer y después sabiendo que venimos de un viaje largo en bus y el vuelo en avión y aunque en el partido sacamos una diferencia buena, estuvo duro, fue de fricción, muy físico y Real Estelí llegó a jugar a la cancha, llegó a proponer, nosotros lo hicimos.

“Ahora nos toca pensar en este partido que tenemos por delante contra Herediano y ha sido el fruto de estos cinco meses, ir paso a paso, partido y ahora no será la excepción. Estamos en la recta final, bien lo sabemos, pero hoy estamos pensando solo en el Herediano”.

- ¿Cuánta confianza da ver cómo se va comportando el equipo en partidos decisivos?

- A nosotros de puertas para adentro nos da confianza y nos genera credibilidad en el trabajo en la manera en la que hemos jugado cada serie, cada mata - mata o cada partido por tres puntos, a nivel de liga nacional, copa o torneo internacional. Es parte de la madurez que ha adquirido el equipo tanto en experiencias que hemos vivido como en incorporaciones que hemos tenido en este torneo.

“Por decirle nombres, Joel Campbell y Michael Barrantes son jugadores de experiencia; Joshua Navarro y Guillermo Villalobos vinieron y son importantes todos en este empujón que hemos tenido en la planilla y las experiencias que hemos tenido para ponerlas al servicio del equipo para primero, tratar de sacar ventaja el sábado contra Herediano y luego tratar de matar la serie contra Real Estelí”.

- Después de la conferencia de prensa de Concacaf se magnificó una declaración que dio con el tema de que hay clubes que invierten dinero por ser campeón y esas cosas. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Cree que se magnifican más las cosas?

- Yo siento que cuando uno habla trata de darle un sentido a las cosas, después de eso habrá gente que lo toma bien y habrá otra que lo malinterpreta y cada quien toma las cosas como quiere. Yo trato de expresarme, de explicar las cosas de la mejor manera, pero al final cada uno toma sus conclusiones.

