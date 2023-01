Geancarlo Castro se sincera sobre Alajuelense, el finiquito y su futuro

Geancarlo Castro es ese talento del semillero rojinegro que se despidió de Alajuelense.

La Liga lo llevaba paso a paso, pero no se consolidó en su primer equipo. El sábado pasado, el futbolista de 20 años reveló en sus redes sociales que ya no era parte del club.

Después de eso, Geancarlo Castro concedió una entrevista a La Nación, se sinceró sobre Alajuelense, el finiquito y su futuro, tras superar una grave lesión.

Estuvo 14 años en Alajuelense y era uno de los jugadores de mucha proyección. ¿Qué fue lo que pasó?

Fueron 14 años en la Liga, toda mi vida dando todo por la Liga, entregando todo por la Liga y ya no es así. Ya se dio el finiquito y es parte del fútbol, ya uno va entendiendo muchas cosas de cómo es esto.

También estuve en selecciones menores. Se dio lo del Premundial Infantil y tal vez no tuve el mejor rendimiento después de eso. No tuve la mejor racha, no tuve los mejores torneos como los tuve con selecciones menores, que fue donde me di a conocer.

No quiere decir que no puede volver una mejor versión de ese Geancarlo de selecciones menores. Tuve una lesión que fue dura y solo las personas que han estado cerca de mí han vivido todas las cosas.

Siento que esta es una nueva oportunidad, quiero enfocarme en mí, en tener la mejor versión, a ser un mejor Geancarlo y aprender aún más de esto, que yo sé que me hizo fuerte en muchos sentidos.

Ahora toca volver, agarrar ritmo. Gracias a Dios lo de la lesión pasó, quedó en el pasado y enfocarme en lo que viene.

Estaba a préstamo con Sporting, se lesionó y la recuperación la hizo con la Liga. ¿Fue así?

Cuando me lesioné estaba con Sporting. Habíamos acordado que la Liga me operaba y me recuperaba y Sporting seguía con el salario. Se cumplió todo, fue todo como lo habíamos hablado, pero ya el tiempo de recuperación que me tocaba había terminado en la Liga.

Ahí tuve los tiempos para hablar con don Antonio Solana para ver qué se podía hacer con respecto a cuando volviera y no fue lo que esperaba, pero como le digo, estoy enfocado en lo que viene. Y preparado para todo lo que tenga que pasar.

¿Cuando salió a préstamo a Pérez Zeledón y luego a Sporting pensó que tal vez era que la Liga no lo quería?

Difícil, también el hecho de salir de la Liga a préstamo lo sentí como un reto para ganar minutos, para consolidarme, para agarrar ritmo y tal vez no fue lo que yo pensé o lo que yo esperaba, pero tal vez en cierta parte sentí como que no hubo respaldo hacia mí. Sí siento un poco eso.

¿Qué hará ahora?

Voy a ser parte del Municipal Santa Ana, con Cristian Oviedo. El hecho de irme a Segunda es para agarrar minutos, para agarrar confianza conmigo mismo, para sentirme o tratar de ser igual o mejor que antes.

Además, sentí el respaldo de Oviedo que me abrió las puertas. Me he topado con un grupo bueno y con jugadores que conozco, entonces me siento bien, con ganas de volver a hacer lo que me gusta, de volver a sentirme bien, de disfrutar del fútbol, de esto que es en lo que he estado mucho tiempo y quiero disfrutarlo.

Esa lesión que tuvo fue bastante seria.

Fue el 15 de mayo en San Carlos, jugando con Sporting, en el último partido de fase regular. Tuve una lesión que me quedé pegado, fue ruptura de ligamento cruzado anterior, ruptura de meniscos y tuve un pequeño pellizco en el cartílago.

Tuve la operación doce días después de la lesión. Gracias a Dios fue rápida y a partir de ahí empezamos a recuperar. Estoy agradecido con todo el personal médico de la Liga que me dio la recuperación y la Clínica FisioSport en Alajuela.

Roberto Venegas que me ayudó bastante, porque es una lesión difícil, pero ya pasó y ahora solo queda enfocarme en lo que viene para mí, que es el torneo de Segunda División, que espero completarlo, hacerlo de la mejor manera y disfrutar del fútbol.

¿No ha vuelto a jugar aún?

No, porque hace menos de una semana fue el finiquito... entonces el tema de la carta, la desinscripción, la inscripción en Segunda. Estamos en eso y esperamos lo más pronto ya poder tener todo listo.

La mayoría de jugadores que salen de la Liga se van con críticas o reclamos al equipo. Usted lo hizo con un agradecimiento. ¿Por qué esa reacción así?

El hecho de que salga de la Liga es parte del fútbol. No solo yo he salido, le ha pasado a varios jugadores y el agradecimiento es porque fue mucho el tiempo que estuve ahí.

Desde pequeño, Alajuelense me ayudó a crecer, a ser un mejor jugador y mejor persona. Gracias a la Liga llegué a selecciones menores, hice pasantías, me ha ayudado mucho.

Tal vez no fue la forma en la que quería salir, pero en cierta parte lo que tengo es nostalgia, porque fue mucho tiempo.

Ya uno tiene que pasar la página, es un nuevo proceso, es tiempo de volver a agarrar ritmo, de centrarme en mí, de ponerme a mí en primer lugar y seguir adelante, que es lo que tengo en mente.

¿Qué piensa de ver que hay muchachos de la generación suya que están en Primera como Doryan Rodríguez, Josimar Alcócer, Ian Lawrence, Aarón Suárez?

Es que de eso se trata, siempre son muchos y no todos se consolidan. Si están ahí es porque tienen cualidades, porque tienen talento. Obviamente el beneficio es para el país, no solo para el club, porque al final esos jugadores pueden llegar a Selección y uno quiere estar ahí. Tal vez no es el momento, porque no digo que vaya a volver a un equipo de Primera.

Vengo de una lesión larga, ahorita quiero agarrar minutos, quiero tomar confianza. Si ellos están ahí, en Primera, es porque se lo han ganado, porque han trabajado, porque tienen talento y el sacrificio y el trabajo tiene recompensas. A mí me alegra por ellos, les deseo lo mejor, somos todos colegas.

Cada vez que Alajuelense ha hecho un intento por obtener un campeonato nacional y falla es común escuchar el comentario de que el CAR no sirve para nada. ¿Sirve o no sirve? Usted que lo vivió desde adentro.

Al final la afición y más la afición de la Liga que es tan exigente por el equipo que es, siempre va a querer un título. No siempre se puede, pero es parte de... Al final dicen que el CAR no da frutos y durante todos estos años, la mayoría de categorías de ligas menores han sido campeonas.

La U-17 es tetracampeona, el alto rendimiento fue campeón en los años pasados, la U-15 también y los más pequeños lideran toda la liga menor. No es un proyecto que sea para ya, es para darle tiempo y más adelante se verán frutos.

El CAR tiene cuatro o cinco años y hay que entender que también es un proceso. Obviamente como todos, queremos ganar, queremos ser campeones, pero hay que trabajar para eso. Se está haciendo un esfuerzo para eso.

