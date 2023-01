Un talento del semillero rojinegro se despide de Alajuelense

Geancarlo Castro no logró consolidarse en el primer equipo de Alajuelense. Fotografía: Prensa Alajuelense

Geancarlo Castro hizo todo su proceso de formación en Liga Deportiva Alajuelense.

Era uno de los talentos del semillero rojinegro al que sus profesores le tenían plena fe de que pronto ‘reventaría’, como se dice en el argot del fútbol.

Se convirtió en figura indiscutible en las selecciones de su categoría. Estuvo a préstamo en Pérez Zeledón y en Sporting FC.

La Liga lo llevaba paso a paso, pero no se consolidó en su primer equipo. Y a partir de este momento separan sus caminos, según reveló el propio futbolista en sus redes sociales.

Geancarlo Castro anunció su despedida mediante sus cuentas de Instagram y Twitter.

Ahí publicó fotografías que muestran las diferentes etapas de su etapa de formación en la Liga. Y procedió a escribir un agradecimiento para quienes lo ayudaron durante todo este tiempo.

“Llegó el día de decir adiós a la institución donde nací, me formé y donde pude cumplir muchos sueños. Fueron 14 años de mucho aprendizaje, victorias, derrotas y momentos inolvidables tanto en liga menor como en el primer equipo”, expresó Geancarlo Castro.

Y agregó: “Quiero agradecer a todos los entrenadores, compañeros, directivos y personal de trabajo que tuve durante todos estos años en la Liga. Me voy con la frente en alto sabiendo que en cada entrenamiento y partido traté de dar lo mejor de mí.

”Gracias a todas las personas que me apoyaron y me ayudaron en los buenos y malos momentos, llevaré a la Liga siempre en el corazón y siempre estaré agradecido por todo lo que me brindaron para ser un mejor futbolista, pero sobre todo, una mejor persona”.