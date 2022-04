Futbolista de Alajuelense recuerda cuando se enfermó por aguantar hambre

Marilenis Oporta se siente muy orgullosa de ir cumpliendo sus sueños, a pesar de todos los obstáculos que ha tenido que superar. Fotografía: Twitter de Marilenis Oporta

Si la cruda confesión de Fabiola Villalobos causó un gran impacto porque ni siquiera en el mismo equipo femenino de Alajuelense sabían que padece el trastorno de ansiedad generalizada y depresión, Marilenis Oporta también toca el corazón de quienes ven su historia en el documental Leonas, que está en la cartelera de Nova Cinemas.

“Esa era la idea, que muchas personas conocieran la Marilenis que se esconde detrás de la pelota de fútbol, creo que la idea era que muchas personas puedan inspirarse con mi historia y tal vez no solo con la mía, sino también con las de mis compañeras”, comentó Marilenis Oporta.

Hoy ella se siente muy orgullosa de ser parte de Liga Deportiva Alajuelense y espera con ansias el momento en el que pueda jugar de manera oficial con la Selección Femenina de Costa Rica.

Cuando eso ocurra, ella sabe que llegarán cosas mucho mejores, pero cae en cuenta de que todo ha valido la pena y que los sacrificios siempre traen su recompensa.

A Marilenis se le llenan los ojos de agua cuando recuerda esa etapa tan dura, porque en su intento de abrirse paso como futbolista estuvo a nada de renunciar a su sueño, pues se enfermó por aguantar hambre.

“Mi historia es bastante fuerte, estoy segura de que las personas que puedan verla de una u otra manera les va a llegar y la verdad es que yo me siento muy feliz, también es como una liberación para uno poder soltar cosas que durante años lleva guardándose. Y al hacerlo, eso me hace sentirme más tranquila”.

Después de que Alajuelense consiguió el bicampeonato de manera invicta y que también se adueñó de la Supercopa en el fútbol femenino, Marilenis dio a entender en sus redes sociales que cosas buenas estaban por venir.

Algunos aficionados tomaron aquel posteo como un aviso de que se podría ir de la Liga, pero en realidad de trataba de algo distinto.

“El mensaje lo agarraron por otro lado, pero la verdad es que desde el momento en el que yo comencé a hacer mis trámites de nacionalidad a mí me emocionó un montón”.

Marilenis Oporta nació en Nicaragua y se siente tan orgullosa de eso como del hecho de que ha vivido prácticamente toda su vida en Costa Rica.

Tenía poco más de un año cuando su mamá decidió salir de su país para buscar un mejor futuro en territorio nacional y se mudaron a San Carlos.

Marilenis Oporta se tatuó la primera copa que ganó con Alajuelense. Fotografía: Prensa Alajuelense

“Es complicado, al yo venirme tan pequeña para Costa Rica no tenía ningún documento. Por ejemplo, yo no nací en un hospital, entonces no había ningún documento que hiciera constar que había nacido en Nicaragua, ni en ningún país, en realidad”, dijo entre risas.

Y añadió: “Para vivir en Costa Rica uno debe tener una cédula de residencia y mi mamá tuvo que hacer unos trámites para poder inscribirme como nacida en Nicaragua”.

FOTOGRAFÍAS: El detrás de cámaras en 50 fotos

Sin embargo, nunca ha tenido pasaporte y podrá obtenerlo hasta que obtenga la nacionalización como tica.

“Algunas oportunidades le salen a uno y por un solo documento no se puede agarrar la opción, pero bueno, también las cosas salen cuando tienen que salir. Yo sigo paciente, estoy muy feliz en la Liga, pero obviamente mi sueño y mi deseo es poder ir a jugar a otro país. Será en el tiempo que Dios quiera”, relató la jugadora.

Considera que el trámite se ha atrasado más de lo que ella creía, pero optó por mantenerse muy paciente en cuanto a eso, porque insiste: “Va a salir en el momento en el que tenga que salir”.

Inclusive, ha adelantado camino. A Marilenis se le abrió la oportunidad de ir como invitada a microciclos con la Selección Femenina.

“La idea de la profesora Amelia Valverde es que yo me vaya acoplando a la idea de ella y al estilo de juego y me he sentido muy feliz porque yo sé que me están tomando en cuenta, a pesar de que no tengo la nacionalidad”.

Oporta asegura que para ella todo ha sido muy difícil y cuenta que muchas veces lloraba porque no tenía a su familia cerca. Para perseguir sus sueños debía trasladarse a la Gran Área Metropolitana y su gente se quedó en San Carlos.

“Para mí ha sido muy difícil, porque a como lo decía por ahí, muchas veces lloraba porque no tenía a mi familia cerca. Mi mamá también lloraba cuando me iba y ahora es más complicado ir a San Carlos a visitarlos, porque el tiempo es poco”.

Aparte de entrenar todos los días y de ser una pieza clave en el equipo dirigido por Wílmer López, invierte el resto de su tiempo en la universidad, porque estudia emergencias médicas.

“Ha habido ocasiones en las que he ido dos o tres veces al año, relativamente es muy poco y si voy es dos días si acaso. También ha sido un poco complicado, pero tanto mi mamá como yo lo hemos sabido manejar”.

Más allá de ese pasaporte que ella sabe que en algún momento tendrá en su poder, hay otra parte de su historia que es desgarradora.

“Hay partes que tal vez no alcanzó para ponerlas en el documental, pero hubo momentos en los que no tenía absolutamente nada que comer, porque lo que ganaba era muy poco y tenía que pagar donde vivía, ya no estaba en San Carlos y fue bastante difícil”, reseñó.

Esa situación le trajo secuelas, al punto de que estuvo muy cerca de que se desarrollara una anemia fuerte.

“Estuve enferma un buen tiempo, por esto justamente, por no comer bien. Hubo un partido en el que hasta vomité, porque estuve muy enferma en realidad, hasta que me tuve que hacer exámenes y yo dije que era momento de hacer algo porque no estaba rindiendo”.

Fue ahí cuando la opción de renunciar a su sueño tomó fuerza, porque sentía que no podía más y que estaba comprometiendo su salud.

“Llegó al punto que quise retirarme, pero Dios nunca abandona y verme ahora ahí sentada en un cine viendo mi historia es bastante alentador para mí, me hace sentir muy orgullosa de mí”.

Marilenis siempre le decía a su progenitora que estaba bien, pero ella tenía la corazonada de madre que la hacía sospechar de que algo sucedía y era justamente eso, que su muchacha pasaba hambre.

“Mi mamá nunca me cortó las alas, mi mamá siempre me dejó ser libre, me dejó escoger lo que yo quería. Muchas veces le decían a mi mamá que por qué fútbol, que eso no era para mujeres, pero mi mamá nunca se opuso, siempre me apoyó y verme ahora acá, haciendo lo que me gusta, la verdad es que siente muy orgullosa porque así me lo ha dicho y se siente feliz de verme feliz”.

La historia narrada por la misma Oporta y los otros nueve episodios del documental Leonas puede verlos en el cine.

Si está en sus planes, aproveche que este fin de semana habrá firma de autógrafos. Alajuelense anunció que eso será este sábado de 2 p. m. a 3 p. m. en Avenida Escazú.

Para el domingo, las jugadoras también compartirán con el público, desde las 3 p. m. y hasta las 5 p. m. en Plaza Real, en Alajuela.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.