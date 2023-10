Francisco ‘Paco’ Palencia ve a Alajuelense como un equipo que está para ser campeón

Con la misma mesura que hablaba cuando a Sporting no se le daban los resultados, Francisco ‘Paco’ Palencia fue muy ecuánime en la sala de prensa del Estadio Alejandro Morera Soto, luego de que su equipo dio tremenda sorpresa al derrotar (1-2) a Liga Deportiva Alajuelense.

El técnico de los albinegros afirmó que para él, Alajuelense es un equipo que está para ser campeón. Así que ese triunfo de sus hombres tiene mucho mérito, principalmente porque esta vez sí tradujo en el resultado lo que hizo en la cancha.

“Por fin llegó el resultado y da tranquilidad, porque el trabajo que se ha venido realizando da frutos y dio el primer fruto del árbol, ganando de visitante, a un equipo poderoso, que juega bien a la pelota y que está para campeón. Porque yo así lo veo, es un equipo que está para campeón y que nosotros no sabemos hasta dónde podemos llegar”, aseguró Francisco ‘Paco’ Palencia.

- ¿Sporting hizo el partido perfecto contra Alajuelense al regresar al triunfo después de seis partidos sin hacerlo?

- Yo no lo denominaría de esa manera, lo puedo nombrar como un partido equilibrado. Ese es el adjetivo que le podemos poner, porque leímos muy bien el partido, el ritmo del partido, identificamos bien a lo que se debía jugar en cada momento del partido. Por momentos la cancha no era para jugar, nos gusta tener la pelota y a ellos también.

“Desgraciadamente el factor climático no permitió que se diera un partido a la vista muy agradable, porque ellos manejan bien la pelota, tienen muy buenos jugadores. Andrés Carevic dirige muy bien a la Liga y a nosotros el sello que nos ha caracterizado toda la temporada es el manejo de la pelota.

“Por momentos hay que identificar bien los ritmos del partido, porque por los costados no se podía jugar, había mucha agua cerca de la banca y entonces creo que fue un partido donde identificaron los chicos lo que se debía hacer. Lo hablamos antes del partido, cuando estábamos en el vestidor y no paraba de llover. Yo diría que el partido fue equilibrado”.

- Casi siempre los equipos no tradicionales le hacen buenos partidos a los grandes y luego caen. ¿Qué provecho le puede sacar Sporting a este triunfo?

- Cuando se gana y cuando se pierde nosotros no nos quedamos viviendo en el partido que acaba de suceder. Ahora estamos felices, tenemos tranquilidad, pero hay que pensar en el próximo partido. Hay muchas cosas que mejorar, muchísimas. Yo siempre he hablado de la mejora continua, incluso en la derrota y no porque ahora se ganó quiere decir que hicimos todo bien. Nos marcan un gol al final, me parece que fuera de lugar, pero igualmente fue, porque lo marcaron y entonces hay que mejorar ese detalle que se me viene a la cabeza. Y tuvimos más jugadas para definir.

“Siempre hay un grado de mejora y no porque se ganó ante un excelente rival que pelea por el título y por otros campeonatos más quiere decir que ya hicimos todo bien. Creo que ahora el equipo tiene una semana larga, en la que con el triunfo se pueden mejorar los errores y algunas cosas.

“Este equipo va al alza, aunque no lo habíamos podido reflejar en el marcador, esta vez sí lo hicimos, que es lo que me pone más contento por los chicos. No es de merecer, es de hacer, y tuvimos el equilibrio de marcar goles y que solamente nos marcaran uno”.

- ¿Por qué esta vez sí y antes no? Porque arrancaban ganando y no sostenían el marcador. ¿Es un respiro para usted?

- No lo veo como un respiro. La semana pasada estuvimos hablando del por qué sustentar este proyecto porque no se reflejaba en el marcador y nosotros somos de procesos. Hoy evidentemente la directiva, jugadores y cuerpo técnico sabemos hacia dónde vamos, sabemos el camino, no se había reflejado y se reflejó finalmente.

“El equipo lo intentó con la cancha así, leyeron bien el ritmo del partido, eso es indispensable en el fútbol y por qué antes no y ahora sí, nos faltaba identificar bien cuándo sí y cuándo no. Perdimos algunos partidos por hacer cosas que no tocaban en ese momento. En la mayor parte del partido tuvimos coherencia para jugar.

“Pero sobre todo porque ellos tienen una idea bien clara, todos saben qué hacer para defender y para atacar, saben cuándo meterse en bloque, saben cuándo hacer presión alta y cuándo salir jugando, que con las condiciones del tiempo no se podía y ya estamos identificando esos momentos del partido. Entonces, creo que a mí más allá del resultado que da tranquilidad, me pone contento que el equipo sabe identificar esas cosas.

“Y que sobre los malos resultados que habíamos tenido, había un buen desempeño futbolístico y voy a seguirlo sosteniendo, porque incluso en este partido, los chicos decidieron jugar y cuando no se podía, identificaron bien cómo saltar la línea y estamos en el camino correcto”.

- Usted decía que con el tiempo el equipo jugaría mejor y obtendría el resultado. ¿Hasta dónde pueden crecer?

- El margen de crecimiento es muy largo, faltan muchos partidos. Ahora dicen que jugamos bien porque ganamos, pero hemos jugado muchos partidos bien y lamentablemente no nos habían acompañado los resultados. Mucha gente se basa en el resultado, nosotros nos basamos en el crecimiento, en saber que estamos en el camino correcto. No porque pierdas quiere decir que jugaste un mal partido.

“Para la gente, para el resultado y para el aficionado que evidentemente quiere resultados y eso es obvio, dicen que se jugó mal. Pero es que el equipo juega bien aunque no se obtenían los resultados. No porque jugamos bien y ganamos quiere decir que el equipo ha venido jugando bien.

“Ha venido construyendo, aprendiendo y cambiando un estilo de juego. Y hacerlo en tres meses no es fácil. Por fin llegó el resultado y da tranquilidad, porque el trabajo que se ha venido realizando da frutos y dio el primer fruto del árbol, ganando de visitante, a un equipo poderoso, que juega bien a la pelota y que está para campeón.

“Porque yo así lo veo, es un equipo que está para campeón y que nosotros no sabemos hasta dónde podemos llegar. Simplemente hay que seguir trabajando, pero ahora sí como te decía, que nos acompañen los resultados, porque esto es lo que nosotros pretendemos”.

- Sporting puntúa más de visitante que de local. ¿Cómo fortalecer eso?

- Le voy a pedir a la directiva que juguemos todos los partidos de visitante para seguir sumando (ríe...). La realidad es que en nuestra cancha hemos tenido errores individuales que nos han costado. Incluso en nuestra cancha que es angosta intentamos jugar al fútbol, tener nuestra identidad, nuestro estilo de juego. Nos hemos equivocado porque no habíamos identificado, nos hacían presión y perdíamos la pelota.

“Perdíamos por un tiro de esquina, por un pase que le pones al rival en medio del área y la mete, porque no marcamos bien en un centro. Son errores individuales, no por el sistema. Tenemos que ser más fuertes en casa. Antes este equipo era imbatible en casa y ahora es al revés.

“En casa hemos sido vulnerables. Hay que mejorar en casa, en identificar los momentos y esa es una tarea más que tenemos para mejorar en esta semana. Hay que olvidarnos de este resultado, fue de tranquilidad, pero hay que empezar a sumar en casa”.

- ¿Sporting está para ser campeón?

- Para ser campeón primero hay que calificar y todavía estamos lejos de una calificación. Estamos en la búsqueda constante de sumar puntos para estar en otro lugar. Las críticas siempre las vamos a tener los técnicos y es algo con lo que vamos a vivir todos los días, sean buenas, malas o regulares y hay que tomarlas de quién viene. Eso es lo más importante.

“Si alguien me critica y no es una crítica constructiva, tal vez no le voy a hacer caso, pero si hay alguna que aunque me duela es constructiva, hay que escucharla y vamos a amortiguarla. No soy de meterme en las críticas, yo respondo las preguntas, algunas vienen con chilito, con picante como decimos en México y otras que no. Hay que saberlas aceptar y tomarlas de quien viene.

“Ojalá pronto podamos estar enganchados en el carro de la calificación y luego ver otra cosa. El siguiente paso es sumar dos triunfos seguidos para poder aspirar a acercarnos a esa hora. Lo que nos interesa ahora es seguir con el estilo de juego, con cómo estamos jugando, con la posesión de la pelota, mantener el bloque junto y que no nos marquen gol. Y sobre todo que sumemos dos victorias seguidas.

“Eso es Sporting, estamos tranquilos, tampoco estamos eufóricos, ni cuando perdíamos estábamos hundidos. Hay que mantener la ecuanimidad”.

