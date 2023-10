Andrés Carevic: ‘No tuvimos un buen partido, hay que aceptarlo y punto’

Alajuelense perdió 2 a 1 contra Sporting F. C. Andrés Carevic, entrenador manudo, no escondió su molestia por la derrota, sobre todo porque esto los frena en su idea de asumir el liderato de la Primera División, que quedó en manos del Saprissa.

-¿Cuál es su opinión del juego ante Sporting? Copiado!

-No tuvimos un buen partido y hay que aceptarlo. Punto. Hemos estado en semanas difíciles y lo hemos hecho bien; ahora no tuvimos un buen partido, estamos molestos porque nos jugábamos el liderato, pero bueno, solo queda trabajar para salir adelante y volver a la senda de la victoria.

-Usted rotó la defensa. ¿Siente que esto influyó en la derrota? Copiado!

-Lo que pasa es que lo ves por el resultado, pero esto lo hemos hecho durante todo el torneo. Perdimos el partido porque no jugamos bien en líneas generales. Estos chicos (Guillermo Villalobos y Juan Luis Pérez) han jugado varios juegos y lo han hecho bien. Ahora perdimos en casa, no desarrollamos el fútbol, estamos molestos, pero no perdimos porque no estaban los centrales (Giancarlo González y Alexis Gamboa).

-¿Se le complican los juegos con lluvia a Alajuelense? Copiado!

-Por el fútbol que desarrollamos no es un beneficio, pero tenemos jugadores que deben adaptarse. También nos perjudica estar tanto tiempo sin iniciar el partido, pero no es una excusa, afecta a los dos equipos. Es una cuestión que valoro, pero las cosas no nos salieron, ahora solo queda hacer autocrítica y ver qué situaciones dejamos de hacer para volver a hacerlas y salir adelante.

-¿Cuál es el principal aprendizaje de esta derrota? Copiado!

-El tema de que la concentración, el enfoque, los detalles, pasan factura. Situaciones de detalles, más de alerta, más cuando la situación climática está de esta manera. Entonces creo que me voy por ahí, luego no pudimos desplegar el fútbol ante un rival que jugó bien acá. Estamos a un punto del líder, solo queda reponernos de esta derrota.

-¿Cómo levantar el equipo para la semifinal de copa? Copiado!

-El día a día de trabajo será fundamental. Vienen 10 días con seleccionados fuera, ahora solo queda seguir trabajando.

-¿Dónde ve el punto de mejora para la Liga? Copiado!

-El tema es estar más concentrados, alertas y atentos. Tenemos que estar más a puntita de pie, pero no hay excusa, no tuvimos una buena tarde. Ahora lo que hay que hacer es dejar atrás esto y retomar nuestro fútbol en la semifinal de copa.

-¿Continuará con las rotaciones? Copiado!

-Lo que pasa a veces es que yo comprendo a la gente que cuestiona las cosas, pero jugar cada tres días es lógico que los jugadores estarán desgastados. Lo que pasa a veces es que se habla por el resultado, porque si ganamos nadie dice lo de la rotación. Yo debo tomar decisiones por lo que veo desde adentro.