“El límite es que no se afecte o se altere ninguna regla de FIFA, nadie puede ir a la Corte Suprema de Justicia a decir ‘mire, me pitaron un penal, perdí el partido y deben anularlo’; eso por supuesto que está descartado. Lo que puede decirse es ‘usted me expulsó a mí, yo soy jugador profesional, ahora me queda mi currículo manchado, la expulsión con las reglas no fue válida y me afectó en lo personal. Tal vez me iba a contratar un equipo en el extranjero y ahora aparezco como indisciplinado'”, insistió Cabezas.