Fernando Lesme compartió la historia no contada sobre cómo se enamoró de Alajuelense

Para nadie es un secreto que Fernando Lesme quería ser parte del proyecto de Liga Deportiva Alajuelense, porque él mismo se encargó de darlo a conocer una y otra vez con diferentes mensajes.

Lo dijo el año pasado de manera abierta en una entrevista y también lo exteriorizó en varias ocasiones mediante sus redes sociales, mostrando una camisa especial que tiene en su poder y que para él es un verdadero tesoro.

Pero el propio delantero paraguayo, que mide 1,95 metros, no sabía que esa prenda sería en parte la que serviría de enlace para que se concretara su préstamo por un año con los rojinegros.

Fernando Lesme hizo realidad su sueño con Alajuelense

Según relató el director deportivo de Alajuelense, Javier Santamaría, esta contratación empezó mediante una anécdota, porque él lo vio con una camiseta de la Liga, de las Kelme utilizadas tiempo atrás y lo contactó.

El español le preguntó que si le mandaba la nueva Umbro, de la colección actual para que se la probara.

“Al final la cosa dio un giro, la negociación fue bastante bien, fue bastante rápida y muy contentos de que esté aquí con nosotros”, expresó Javier Santamaría.

Recién llegado al país, Fernando Lesme de inmediato se fue al Estadio Alejandro Morera Soto y ya no se puso la prenda vieja que significa tanto para él, sino que recibió la camisa nueva, con el 33 y su apellido en la espalda para empezarla a sudar apenas cuente con su respectivo permiso de trabajo.

“Yo estoy muy contento, creo que es un gran paso en mi carrera. Me siento muy orgulloso de estar en esta gran institución, estoy muy contento y con ganas de estar ya en cancha”, pronunció Fernando Lesme siendo oficialmente jugador de la Liga.

Contó que su cariño y su amor por Alajuelense nació por su gran amigo Freddy Góndola, con quien jugó en Panamá.

“Desde que vi que lo querían mucho y cómo te puedo decir, para no ser tan romántico, me encantó. Me enamoraron estos colores, la verdad, y tengo un excompañero paraguayo, Lucien Galtier, que con él somos fanáticos del equipo. Estando en Paraguay siempre veíamos las instancias finales cuando a nosotros nos tocaba estar eliminados”, relató el nuevo atacante de la Liga.

Hubo un partido en Grecia en el que Lesme sabía que no podía desaprovechar esa visita de Alajuelense.

“A Freddy yo le pedí la camisa cuando nos tocó jugar contra ellos. Fue la primera vez que le pedí la camisa a un jugador, porque era de acá, de la Liga”.

La prenda no solo la tenía colgada en un gancho, como la mostró una vez. Recientemente, Lesme mostró que la vestía mientras se encontraba con unos amigos suyos.

Para algunos, eran coqueteos con Alajuelense y algo que tanto Peggy Guillén como Javier San Román le criticaron recientemente. Los dos señalaron que al jugador le falta madurez, porque le debía respeto tanto a Grecia como al Celaya, que son los dueños de su ficha.

Sin embargo, él no encuentra problema en vestirse con la camisa de un equipo que quiere y del que se declara fanático.

“La verdad que en ese sentido no estoy molesto con ella, yo estoy muy agradecido con ellos, con Javier San Román, con Peggy Guillén y con la gente de Grecia. En ese sentido no estoy de acuerdo, porque yo he visto a grandes jugadores ponerse camisas de grandes equipos estando en otros, como Erling Haaland, que se pone la camisa de Boca y yo creo que ponerme esta camisa hermosa no tiene nada de malo”, manifestó Lesme.

La felicidad que siente en este momento no solo le atañe a él. El jugador de 21 años contó que en su familia y sus amigos más cercanos no se cambian por nada ni por nadie, porque saben lo que significa para él haber hecho realidad un gran sueño.

“Lastimosamente ustedes no los siguen a ellos en redes, en WhatsApp ni nada, pero mi mamá es muy fanática del equipo y cuando yo estaba en Celaya siempre me mandaba los resultados. Y estando allá, siempre veíamos los partidos de acá también.

”Puedo decir que cada uno de mi familia está demasiado feliz, demasiado contento y puedo asegurar que estarán pagando todas las aplicaciones para ver cada uno de los partidos acá”.

¿Qué es lo que más le llama la atención de su nuevo club? “Alajuelense es un club demasiado grande en Centroamérica y en todos lados. Cuando yo les dije a mis compañeros que venía para acá se contentaron todos, me dijeron que venga a romperla. Y la hinchada. Hay un montón de cosas, pero lo que más me gusta de este club es el cariño que la gente me brinda”, respondió.

A él nadie le tiene que contar lo que significa Alajuelense, la presión que rodea al club y la gran deuda que tiene con su gente.

Según Fernando Lesme, viendo al equipo en los últimos intentos fallidos para ser campeón nacional solo hay una explicación: “Un poco suerte faltó para levantar ya la 31″.

“Y presión siempre habrá en los equipos grandes. Siempre donde sea que vaya, yo sé que de acá puedo ir para Europa. Siento que presión siempre habrá cuando se es extranjero al llegar a una nueva institución y más si es grande, así como Alajuelense”.

Al consultársele sobre esas transmisiones en vivo en Instagram, donde una vez dijo que claro que era manudo, o cuando mostró las maletas para emprender el viaje a Costa Rica, dijo que está muy agradecido con el liguismo por ese cariño que siempre le tiran.

“Uno desea estar en la institución, porque uno siempre quiere estar donde se siente querido y demás. Por eso estoy demasiado feliz por estar acá”. Sin embargo, asegura que no está en la Liga tan solo por eso.

“Capaz haya influido, pero yo no dudo de mis condiciones y creo yo que por mis buenas condiciones es que estoy en esta institución. Acá en Costa Rica me conocen mucho porque estuve un año. Soy un jugador súper alto, tengo una velocidad buena, el juego aéreo es demasiado fuerte lo mío y soy fuerte a la hora de jugar de espaldas”.

Fernando Lesme mostró madurez para responder cuántos goles pretende hacer con Alajuelense.

“Creo yo que decir números es mala suerte para mí, entonces voy a tratar de hacer la mayor cantidad de goles y ganar esta 31 que es la que más se está buscando”, apuntó el guaraní, quien se convierte en el segundo paraguayo en llegar al bando rojinegro, luego de un breve paso de Alfonso Obregón.

