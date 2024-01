Jonathan Moya dijo lo que piensa de la llegada de un nuevo delantero a Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense pronto cerrará la búsqueda de un atacante en este mercado. La llegada de Fernando Lesme al cuadro rojinegro está cerca de concretarse.

Aunque algunos aficionados creen que el equipo debería reforzarse en las bandas o con un armador de juego en el mediocampo, un delantero siempre es importante, tomando en cuenta que los goles son claves.

Mientras brindaba declaraciones en el Lito Pérez, Jonathan Moya dijo lo que piensa de la posible llegada de un delantero más a la Liga.

Jonathan Moya cree que entre más competencia haya en Liga Deportiva Alajuelense, es mucho mejor. Fotografía: John Durán (Alonso_Tenorio)

“Nosotros tranquilos, mientras venga a sumar va a ser importante para nosotros, que sea una competencia sana, todos vamos a competir por un puesto y el más beneficiado va a ser el equipo. En todos los equipos va a haber competencia y eso es buenísimo. En cada posición tiene que haber competencia y al jugador que venga lo vamos a recibir como familia y si nos viene a aportar, bienvenido sea y esperemos que así sea”, opinó Jonathan Moya.

Eso para él no resulta nuevo en Alajuelense, porque cuando llegó por primera vez al equipo, la Liga tenía un ataque donde también estaban Jonathan McDonald, Róger Rojas y Marco Ureña.

La Liga tendrá más fuerza ofensiva cuando cuente de nuevo con Johan Venegas, a quien le restan dos partidos de sanción para estar disponible de nuevo.

Alajuelense también cuenta con el juvenil Esteban Cruz y hay jugadores de corte ofensivo como Joel Campbell, Carlos Mora, Anthony Hernández y Diego Campos.

En lo que respecta a Jonathan Moya, volvió con gol. El atacante ya registra 90 anotaciones y entrar al club de los 100 le llama la atención.

“Lo he hablado con mi familia y con mis amigos más cercanos, que para todo jugador es importante llegar a los 100 goles, pero lo más importante para mí es el equipo, los tres puntos y que vengan llegando los goles si Dios lo quiere así”, apuntó.

Sin embargo, tampoco es que sea su prioridad.

“Mi meta es quedar campeón, vengo con ese compromiso, con esa mentalidad, a hacer las cosas bien. Siempre lo he dicho cada vez que me preguntan, los goles son secundarios, para mí lo más importante es el equipo. Dios siempre me premia con goles y si Él quiere llegaré a los 100 y si no, lo más importante es que el equipo quede campeón”, enfatizó Jonathan Moya.

Alajuelense recibirá este sábado a Liberia, a las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo de Clausura 2024.

